Jaime Caneiro, economista: «El futuro de la economía española es catastrófico»

Analizamos la actualidad económica con el joven economista gallego Jaime Caneiro, colaborador de AD y experto en Finanzas y Banca. Caneiro vaticina un horizonte de nubarrones en torno a la economía española y critica muchas de las medidas que están siendo adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez y que a su juicio no hará sino abrir inquietantes incertidumbres para los colectivos empresariales.

– ¿Cómo ves el estado actual de la economía española?

España como economía, se enfrenta actualmente al mayor reto económico sin duda alguna de su historia y por desgracia, sin recursos suficientes para paliar el problema en el menor tiempo posible. Esto es como una enfermedad, hemos actuado tarde y ahora vienen las consecuencias, además de no tener los recursos suficientes para combatirla.

El déficit público rondará entre el 115-120% del PIB, un escenario de paro en torno al 25% pudiendo llegar al 30% si los meses de verano no hacen su trabajo y una caída del 22% en el PIB.

Así que, si tengo que describir el estado futuro de la economía española, la palabra correcta sería catastrófico.

– ¿Crees que las ayudas de Europa servirán para paliar la crisis?



El acuerdo del fondo de cohesión es un buen acuerdo, es algo en lo que coincidimos todos los economistas y estamos contentos por ello. Ahora bien, como bien dices , es una ayuda y como toda ayuda, sirven para bastante bien poco.

Los 140 mil millones de euros, realmente si hablamos para España, suponen un 11,24 de su PIB pero hay que destacar que realmente 72 mil millones son subvenciones a fondo perdido y el restante 68 mil millones son préstamos que habrá que devolver poco a poco. También conviene explicarle a la gente que esta inyección de liquidez no va a ser desembolsada íntegramente, se irá inyectando en paquetes en función del cumplimiento de las medidas que nos ha impuesto la Unión Europea. Por lo tanto no, la realidad es que las ayudas no servirán en absoluto para resolver la crisis.

– ¿Es actualmente la economía un factor decisivo para ganar unas elecciones?



Nada más me gustaría a mi que así lo fuera, pero actualmente las elecciones se ganan por lo que consideramos políticamente correcto, es decir, hacer aquello que no debes de hacer pero que tus votantes quieren que hagas . En España, la gente no quiere buenos gestores que lleven el país a lo más alto, quieren políticos que defiendan su ideología, hoy en día primero está la ideología y luego la gestión y así nos va. El ejemplo perfecto lo hemos tenido recientemente con Mariano Rajoy al cual tengo un gran afecto y admiración, quizás no haya sido políticamente correcto muchas veces, pero ha gestionado el país como nunca nadie lo había hecho y con los tiempos tan difíciles que le han tocado.

– ¿Hasta cuándo habrá fondos que permiten al gobierno llevar a cabo sus políticas clientelares orientadas a la captación de votantes y no a resolver los problemas económicos?

Ese es el problema, la gente cree que tenemos fondos , la contabilidad nacional dice otra cosa muy distinta. La realidad es que no tenemos fondos, es más , tenemos una deuda que supera el PIB actualmente . Yo entiendo que a este gobierno le cueste admitir que va a tener que hacer recortes y que va a tener que subirle los impuestos a la mayoría de los españoles, pero no existe otra alternativa si quieren mantener sus políticas. España nunca tendrá fondos propios, porque es un país que jamás ha controlado la balanza presupuestaria y nunca lo hará.

– ¿Qué opinas de la moción de censura de Santiago Abascal?

Intento no meterme mucho en temas puramente y estrictamente políticos, yo soy más de economía (entre risas). La moción de censura de Vox es un disparate y no se sostiene por ningún lado, además de que bajo ningún concepto es el momento cuando en España la gente se está muriendo por la Covid-19 y muchas familias están arruinadas. Esto es una estrategia política para intentar quitarle espacio al Partido Popular y no para intentar quitar a Pedro Sánchez de la Moncloa, al contrario, este tipo de decisiones le hacen más fuerte.

Además las mociones de censura no se ejecutan como lo ha hecho Abascal. Primero se establece un plan de gobierno y se busca socios parlamentarios y después uno se presenta si cree que tiene posibilidades, de lo contrario está haciendo el ridículo como es este caso. Yo le recomendaría a Vox que asentaran un poco la cabeza y dejaran de perder el norte.