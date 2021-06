Jaque a España

El gobierno social-comunista con el apoyo de los golpistas viene haciendo una serie de políticas que han llevado a la Nación a una situación límite. Estas políticas son:

1.- Indultos a los golpistas catalanes. El gobierno social-comunista no ha dudado en aprobar los indultos a sus amigos golpistas. Para ello, ha forzado la ley para conseguir los indultos. Rompiendo el principio que: “todos somos iguales ante la ley”, menos los golpistas. Pese a que el Tribunal Supremo se opuso a los indultos. El gobierno social-comunista se pasa el dictamen del alto tribunal por “el arco del triunfo”. A parte que según la legislación vigente, los indultos se deben de pedir de manera individual, no colectiva y debe de haber un “inequivoco arrepentimento”.

Ambos aspecto, no se cumplen. Como así lo señaló el exdirigente socialista Alfonso Guerra. Por esa vía prodria pedirse responsabilidades judiciales a este infecto gobierno. Una vez más se ha dado alas a los separatistas, con el pueril pensamiento que no volverán a proclamar la independencia. Como cabía esperar, nada más salir de prisión han vuelto a reincidir en la autodeterminación, si cabe con más fuerza. El jefe del Estado ha firmado ya los indultos y con ello, puede haber firmado el fin de la Construcción del 78 y el fin de la monarquía.

2.- La marcha verde sobre: Ceuta y Melilla y la invasión de Las Canarias. El gobierno marroquí nos ha dado un pulso a la Nación Española. Invadiendo con miles de marroquíes las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Utilizando incluso numerosos menores de edad. Y el gobierno de España, no ha sabido responder. La amenaza sigue latente, a la espera de una nueva oleada de imigrantes sobre las Canarias y “La definitiva Marcha Verde” sobre las dos ciudades autónomas españolas. Este desastroso gobierno ni ha trasladado las banderas de la Legión de Málaga y Almería, ni nuestros mejores pilotos y aviones, que se encuentran en Lituania (ya me dirán que se nos ha perdido allí), a la frontera sur española para defender nuestras frontera y la Nación española. También nos hemos dado cuenta para que queremos estar en la OTAN, si no nos ayudarían a defender las dos ciudades autónomas y las Canarias, al no estar incluidas en los tratados.

3.- La crisis económica. Un país con una deuda pública reconocida de un 125,4 % sobre el PIB (siendo la real superior). Si no fuese por la compra masiva de deuda por parte del BCE, habrían llegado ya “los hombre de negro”, para reconducir la economía, al pago de los intereses y el principal de la deuda; metiendo un “tijeretazo” sin precedentes en la escuálida economía nacional. Y este gobierno, no hace otra cosa que aumentar la deuda y subir impuestos. Binomio ideal para agrandar la crisis y alegar cualquier signo de recuperación. Dejándonos en manos de nuestros acreedores y pasando a ser un protectorado de facto de la Agenda Globalista. Esta crisis, se venía arrastrando desde hace tiempo y ahora con el Covid-19 la ha acelerado y la ha hecho más visible. De ninguna de las maneras podemos aguantar un estado hipertrofiado, con 17 voraces taifas autonómicas y otros numerosísimos organismos, entidades, empresas públicas, etc….que parecen un saco sin fondo a la hora de malgastar el dinero público.

4.- La soledad internacional. Los famosos 26 segundos del paseo por las calles del recinto de la OTAN, fue una visión real de nuestro peso en política internacional en el mundo; que se mueve entre inexistente y la nada. Que lejos queda la foto de las Azores, cuando teníamos un peso Internacional mucho mayor al que nos correspondía. El sentarse al paso de la bandera americana durante el desfile, el preferir como aliado a los iraníes, cubanos, venezolanos, etc en vez de potencias occidentales, que en un momento dado te pueden ayudar; esto se paga a la larga.

Por todo ello, han llevado a España a una situación muy preocupante, un jaque en toda regla. Y ante esta situación tenemos: unos medios de comunicación apesebrados, unos sindicatos pendientes de la subvención, una organizacion empresarial a favor de los indultos y más pendiente del BOE que de los problemas de España y un gobierno social-comunista, Sánchez más preocupado por seguir en la Moncloa y mantener su abono trasporte en Falcón, los comunistas deseando que se rompa la constitución para ir a un estado bolivariano y los secesionistas frotandose las manos. Frente a todos ellos, debe de salir unos políticos que piensen más en España y no en solucionarse su vida particular y de las personas cercanas. En la Comunidad de Madrid surgió una esperanza, con Ayuso. El triunfo de la libertad sobre el totalitarismo. Del pueblo español debe de salir el antídoto contra la mayoría de la clase dirigente doblegado ante poder establecido (Gobierno social-comunista, golpistas catalanes, Agenda globalista), como ocurrió con el levantamiento contra el invasor francés. Ahora, hay que convocar más manifestaciones, poner demandas judiciales contra los indultos y el gobierno social-comunista, moción de censura en el Congreso de los Diputados, pedagogía dentro y fuera de España para explicar el jaque a España.

Pero el desafío es mayúsculo. El jaque a España, tiene diferentes y profundas vertientes. El jaque se puede transformar en Jaque Mate a La Nación Española y la Constitución del 78.

*Político, RRSS, Comunicación y articulista en varios diarios digitales.

