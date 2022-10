Javier Ortega Smith: «Algunos inventan bulos de que estamos divididos o no tenemos futuro»

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se han conocido por fin personalmente ¿son fluidas las relaciones entre PP y Vox?

La reunión se enmarca dentro de la normalidad, somos un partido democrático, responsable y creemos que hay que mantener un flujo permanente con un partido con el que podemos encontrarnos, muy pronto, gobernando España. Ya gobernamos en Castilla y León. Lo raro sería que no nos reuniéramos. Ambos hablaron sobre España, no son temas secretos, hablaron de aquello que nos preocupa, con visiones coincidentes y, a veces, separadas, dentro de la cordialidad.

¿Es imposible una coalición de derechas en España como la que ha ganado las elecciones en Italia?

Lo que es imposible es ganar por mayoría absoluta. El bipartidismo se ha terminado. No es descartable una coalición de gobierno después de las próximas elecciones, no antes. Cada partido va a luchar por alcanzar una mayoría para aplicar el máximo de su programa y serán los españoles los que decidan.

¿Es Georgia Meloni un impulso para Vox?

Es una esperanza para toda Europa, un país que ha roto las cadenas de la imposición de un globalismo, un autoritarismo y una Europa que parece tener que estar con la cabeza baja y dependiendo de organizaciones que no ha votado nadie y que nos dicen lo que tenemos que hacer. Es la esperanza de los patriotas frente a los globalistas. Italia, Hungría, Suecia o España están despertando y diciendo que primero están nuestros valores, nuestras tradiciones. Y sí, es un impulso para Vox.

Algunos auguran la desaparición de su partido después del resultado de Andalucía. ¿Qué opina?

(Se ríe) ¡Qué poco conocen la historia de Vox! Eso lo vienen diciendo desde hace ocho años. Algunos quieren encontrar cualquier pequeña cosa para decir que somos un partido sin futuro y dividido pero lo que les preocupa es que sólo Vox tiene un mismo proyecto para toda España, con un mismo mensaje en toda España y una única organización muy fuerte y consolidada.

Sobre Olona: «Lo importante en Vox no son las personas sino el proyecto»

Pero parecen haber surgido críticas internas por la forma de organizar el partido.

Algunos intentan mover bulos diciendo que estamos divididos, que nos hemos peleado, no nos preocupa. Yo estoy muy satisfecho, como secretario general, de que Vox es un partido unido, con más fortaleza interna cada día, con unos cuadros muy bien preparados, con unos cargos orgánicos que pasan un proceso de selección muy importante, no puede ser candidato cualquiera. Absoluta tranquilidad y que otros sigan con sus ruidos y fantasías pero se van a equivocar.

Ortega Smith, durante la entrevista.

Entiendo que se refiere a Macarena Olona. ¿Cree que su salida pudo haberse gestionado mejor?

No me refería a nadie en concreto. Una de las fortalezas de Vox es que se asienta sobre la defensa de unos valores, unos principios y unas ideas. Lo menos importante son las personas, lo importante es qué defendemos y para quién. La política española ha pecado de personalismos y es un error porque al final una persona se equivoca, puede estar hoy y mañana no, por enfermedad, por fallecimiento o por voluntad propia, y no puede caer el proyecto. Así evitamos los personalismos, los enchufes, los amiguismos, los codazos…

La salida de Olona sí ha dejado al descubierto la existencia de un descontento latente en Vox a nivel territorial. ¿Les preocupa?

Esa es la fantasía que crean los medios de comunicación que buscan cualquier excusa para intentar trasladar la imagen de que Vox está dividido y en decadencia o de capa caída. Es una invención, es ajeno a la realidad. No nos preocupa lo más mínimo. En el fondo nos anima porque nos damos cuenta es que no tienen argumentos contra Vox. Esas noticias están fuera de la realidad. Si alguien no me cree, que venga al Viva 22 y verá a simpatizantes apoyándose, unidos, apoyando a la dirección nacional.

El Viva 22 parece ser una exhibición de fuerza de cara a mayo ¿tienen capacidad real de poder enfrentarse a estructuras tan consolidadas como las de PP y PSOE?

Sí, y lo hemos demostrado. En Andalucía, frente a la maquinaria omnipresente en recursos económicos, mediáticos, de redes clientelares del PSOE, Vox entró y les echó. En Castilla y León, 38 años gobernando el PP y ahora gobiernan con nosotros. En Cataluña, una comunidad secuestrada por el separatismo, amenazada por la tiranía mediática y presupuestaria, entramos como primer grupo nacional. Vox ha demostrado que no tiene techo.

Ortega Smith, durante la entrevista.

¿Qué esperan de esa cita?

Vox va a ser fuerza de gobierno en muchas comunidades autónomas, vamos a ser decisivos también en los miles de ayuntamientos en los que nos vamos a presentar. Estaremos presentes en el 80% de las poblaciones, va a haber papeletas de Vox hasta en el último rincón de España. Afrontamos el proceso con absoluta tranquilidad y, tanto en mayo como en las generales tendremos un magnífico resultado.

«No hemos venido a satisfacer vanidades, cumplimos nuestros compromisos allí donde somos útiles a Vox»

¿Le gustaría repetir como candidato a la alcaldía de Madrid?

Le separo mi opinión personal, que es que sí me gustaría, porque creo que estoy haciendo un buen trabajo con mi equipo y disfruto con lo que hacemos porque vemos que podemos ayudar a que Madrid no vuelva a caer en las garras de la izquierda, sea o no sea finalmente el candidato. Me siento orgullo de haber encabezado una candidatura que evitó que Manuela Carmena volviera a gobernar.

¿Será entonces el candidato?

En este partido no hemos venido a satisfacer opiniones personales, vanidades personales o aspiraciones personales, venimos a cumplir con nuestro compromiso político allí donde el partido considere que somos más útiles. Según los estatutos, será el Comité Ejecutivo Nacional quien decida, una vez valore quién puede ser el mejor candidato.

¿Ha empezado ya el CEN a valorar esas candidaturas de cara al mes de mayo?

Es un proceso que lleva ya en marcha varios meses y que le quedan unos meses más. Es complejo. Según los estatutos, los Comités Provinciales elevan sus propuestas de candidatos al Comité Ejecutivo Nacional. Luego se hacen varios informes, del área territorial, institucional o de recursos humanos. Esos informes llegan al CEN con unas propuestas y el CEN decide en última instancia.

¿Cuándo conoceremos a esos candidatos?

Hasta que el CEN no se reúna y lo decida, puede serlo cualquiera que se proponga. Por mucho que se hagan cábalas sobre las candidaturas, los medios no dan ni una. Yo mismo no sé quiénes van a ser los candidatos. Tenemos que elegir a los más preparados, que conozcan mejor nuestro programa y quieran llevarlo mejor a la práctica. Esta vez adelantaremos la presentación, no podemos esperar a los últimos días porque hablamos de miles de ayuntamientos y varias comunidades y es bueno que se conozcan esos candidatos.

Ortega Smith, delante de las cámaras de LD.