Javier Zarzalejos: “El derecho de autodeterminación es una reivindicación de los extremismos en Europa”

El parlamentario del PP, Javier Zarzalejos, ha explicado algunos de los problemas que está teniendo España en Europa como consecuencia de la política de pactos con formaciones partidarias de la autodeterminación de Pedro Sánchez al frente del PSOE y del Gobierno.

Cree que es muy importante para España, y dentro de España para Cataluña, que se sepa la escasa importancia que tienen en Europa algunos debates que aquí nos parecen que son vitales. Estamos discutiendo en las elecciones en Cataluña sobre un tema como la autodeterminación, la independencia o el derecho a decidir que en Europa se resuelve con una votación en la que mayoritariamente se apoyó que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico europeo.

De hecho, destaca que “el derecho de autodeterminación es una reivindicación de los extremismos en Europa” y si nosotros estamos haciendo de eso el centro del debate, estamos en una órbita distinta, estamos “divergiendo” de Europa.

Zarzalejos también ha subrayado la profunda deslealtad de Podemos, y especialmente su líder, dentro del Gobierno: “Lo de Pablo Iglesias es un caso patológico de deslealtad. Nos explica todo esto con más detalle:

¿Cuál es la postura de Europa y de la justicia europea con los partidos independentistas que buscan la autodeterminación en países democráticos, como puede ser España?

En cuanto a los partidos independentistas, Europa no tiene una posición, la tienen sus estados miembros. Y hay muchos de ellos en los que los partidos independentistas no pueden actuar en la legalidad. Son ilegales porque sus constituciones establecen lo que se llaman las cláusulas de intangibilidad, es decir, que hay cuestiones que ni siquiera se pueden someter a revisión. Es el caso de Alemania, donde no se puede revisar el modelo federal, donde están prohibidos los partidos regionales. Es el caso de Francia, donde no puede someterse a revisión el modelo republicano de gobierno. También pasa en Italia, donde no se puede plantear un partido monárquico porque está prohibido por la Constitución. Frente a eso, en España tenemos una democracia militante, donde en teoría todo está abierto a una revisión constitucional.

Pero en lo que se refiere a la autodeterminación, el único pronunciamiento como tal que ha habido en el Parlamento Europeo tuvo lugar el pasado 27 de noviembre, cuando con ocasión de un informe bianual se sometió a votación a instancias de ERC este derecho de autodeterminación en la UE. La verdad es que fue una votación muy concluyente porque en un parlamento de 705 miembros (después del Brexit), 487 votaron en contra de considerar que en la UE puede haber derecho de autodeterminación. En esos 407 confluyeron además las principales fuerzas europeas: socialistas, populares y liberales.

Al final, quienes votaron a favor del derecho de autodeterminación fueron la extrema izquierda y la extrema derecha europea e identitaria: los nacionalistas flamencos, los italianos de la Liga Norte (que en su momento proclamaron la independencia de Lombardía) y el grupo que ahora se llama La Izquierda, que integra a los diputados de Podemos.

Es decir, el derecho de autodeterminación es una reivindicación de los extremismos en Europa y fundamentalmente, además, de los extremismos antieuropeos. Y este ha sido el pronunciamiento, muy concluyente, de la Cámara que representa la legitimidad de los ciudadanos europeos en un asunto que aquí en España parece que es el colmo de la democracia y ciertamente eso no es así.

No se valoró lo suficiente esta noticia aquí en España…

Pues es verdad, no se valoró porque en España yo creo que tenemos la atención puesta en otras cuestiones y parece que eso no es noticia siendo la votación del Parlamento Europeo importantísima. Pero aquí estamos tal vez más pendientes de la manifestación más absolutamente carente de importancia de cualquier nivel político con tal de que pueda ser espectacular o escandalosa. Y es así…

¿Cómo se valora en Europa el pacto de Pedro Sánchez con partidos independentistas para sacar adelante cuestiones tan importantes como su investidura o los Presupuestos Generales del Estado? ¿Cómo se ve que un partido que se dice democrático esté requiriendo constantemente los votos de una formación como ERC que promueve la independencia para una parte de España?

Lo que Alfredo Pérez Rubalcaba llamó la “condición Frankenstein”, inicialmente fue vendida por Pedro Sánchez en Europa como una operación para contener el populismo de Podemos y las tendencias más antisistema dentro del sistema político español. Lo vendió, no como una apuesta de radicalización de la izquierda, en todo caso como una garantía. Y la idea de que era mejor tener a Podemos controlado en el Gobierno que tenerlo fuera incendiando la calle.

Creo que esa idea, inicialmente, tuvo éxito. Esa mercancía se le compró, pero se está viendo que en España están pasando cosas absolutamente insólitas en cualquier otro país europeo. No solamente porque se mantiene una tensión territorial independentista en el caso de Cataluña y no se termina de entender muy bien cuál es el papel dentro de la contienda que puede desempeñar un partido como ERC, sino porque la presencia de Podemos lo que está haciendo es que el Gobierno patrocinado por Pedro Sánchez sea tremendamente disfuncional.

Creo que, además, la solución que se ha dado en Italia con la crisis de Gobierno con Mario Draghi al frente apoyado por todos los partidos, salvo la extrema derecha de Fratelli d´Italia, va a dejar todavía más en evidencia a una fórmula de mayoría de Gobierno en España que, repito, es absolutamente disfuncional y cada vez tiene mayores problemas de credibilidad.

No ayuda tampoco que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, vaya por las entrevistas regodeándose con que en España no hay plena democracia…

Denigrando el país, evidentemente. Es un caso patológico de deslealtad no ya hacia un Gobierno, sino hacia su propio país. Y además es falso lo que dice. Lo que pasa es que, sin duda, está siendo utilizado para reforzar el discurso del independentismo catalán.

Iglesias ha conseguido convertir a Podemos en el compañero de viaje y el tonto útil del independentismo a la hora de promover una reivindicación disparatada basada en un supuesto déficit democrático de nuestro país.

Subraya la deslealtad de Iglesias…

Sí, porque no hay dos gobiernos. Hay un Gobierno y dentro de él hay un «contragobierno». Lo que está haciendo Pablo Iglesias y Podemos no es actuar como la parte díscola de un Gobierno, lo que está haciendo es actuar como un «contraggobierno».

Sin irnos de Cataluña, ¿qué consecuencias tendría ahora un posible tripartito del PSC con ERC y los Comunes de Podemos?

Eso que es una hipótesis bastante probable si los números se lo permitieran, sería la confirmación, si es que se necesita confirmación, de que el vínculo del partido socialista en su conjunto con ERC y, por tanto, con el independentismo en Cataluña, es muy estrecho. Realmente es una simbiosis que, por otra parte, ha existido siempre.

No es casualidad que el PSOE y ERC siempre se han ayudado y cuando el partido socialista lo ha necesitado ERC estaba ahí. Ha habido casi siempre un entendimiento casi estructural entre el PSOE y ERC a partir del tripartito de Maragall. Y todo lo que ha pasado desde entonces viene a confirmar esa relación absolutamente estrecha entre ambas formaciones.

Dicho esto, ¿cómo nos ven en Europa? ¿Qué imagen proyecta este Gobierno de coalición en las instituciones europeas?

Me decía una persona que está en contacto estrecho con muchos gobierno europeos que empieza a verse con preocupación un Gobierno disfuncional. Pero incluso personas relevantes que no siguen la actualidad española en el día a día, apuntan que lo que está llegando es el ruido. España emite un ruido raro, está empezando a atraer la atención de muchas personas que están preguntando qué es lo que ocurre en España.

Estas cosas que nosotros comentamos también son objeto de información en los respectivos gobiernos porque las embajadas informan, los corresponsales informan y esto que a veces nos puede parecer una pelea doméstica es algo que va adquiriendo gravedad, va aumentando su gravedad y está saltando al escenario europeo donde va a ir en aumento también la expresión de preocupación con lo que puede pasar en España y por el grado de deterioro institucional que se está produciendo.

Por ejemplo, el intento de reforma del procedimiento de elección y las mayorías para la renovación del Poder Judicial que denunciamos en Europa de manera muy vigorosa fue una llamada de atención muy potente sobre lo que estaba pasando en España

Por tanto, mi impresión es que cada vez vamos a tener expresiones más claras de preocupación por lo que va pasando en nuestro país. España va a perder en la comparación con los modelos de gobernanza en el resto de países europeos. Así, el caso de Draghi va a contrastar muy negativamente con nosotros por la personalidad del nuevo presidente, como por el apoyo político en torno a ese Gobierno en una situación excepcional.

Al respecto de llamadas de atención… ¿Puede peligrar algo más que la imagen exterior de España? Concretamente, sobre los fondos europeos, ¿puede ser que nos corten el grifo?

El grifo todavía no se ha abierto porque tenemos que generar los proyectos y eso no hay que darlo por supuesto. Lo que está claro es que si no hay reformas no va a haber inversiones. Y hay una clara condicionalidad, que no es como la que tuvimos en la crisis financiera, y es que en estos momentos hay una gran tolerancia hacia el incremento de déficit y de deuda, pero va a haber una clara condicionalidad en cuanto a las reformas económicas.

Este dinero no se va a dar para financiar una economía en su actual configuración, se va a dar para la transformación económica. Para que nos entendamos, lo que se siembra, y se va a sembrar mucho dinero, necesita u terreno fértil para fructificar. La fertilidad de ese terreno económico va a depender de nuestra capacidad para hacer reformas. Y este Gobierno, y se está viendo, está muy mal dotado para emprender un proceso creíble de reformas como el que necesita la economía española. No todo es acumular deuda y no todo es acumular déficit. En algún momento eso tendrá una inflexión, pero, sobre todo, si queremos fondos europeos tienen que venir de la mano de las reformas.

Para terminar, ¿nos podemos quedar aislados en Europa si continúa España con un Gobierno que se apoya en unos independentistas que solo piensan en independizarse de España y con un partido como Podemos que respalda a este separatismo?

España está en una trayectoria divergente con Europa. Durante muchos años, la palabra esencial con Europa era “convergencia” y ahora, sin embargo, estamos divergiendo, tanto desde el punto de vista económico, con unos indicadores que nos alejan del grupo de cabeza en Europa, como desde el institucional y político.

Volviendo al ejemplo, nosotros estamos en el camino contrario al italiano, estamos en un camino absolutamente divergente respecto a Europa. No estamos en una reagrupación entorno a objetivos compartidos, estamos justamente en la profundización de la división y la polarización y no estamos en el camino de conseguir una gestión solvente de esta crisis, más bien estamos en el camino de dar una orientación claramente partidista y en muchos casos demagógica.

Por eso insisto en la idea de “divergencia”, de alejamiento de la corriente central de la UE. Si en Europa, dos tercios del parlamento dicen que esto de la autodeterminación es cosa de los extremistas y nosotros estamos haciendo de eso el centro del debate, estamos en una órbita distinta.

En Europa estamos viendo políticas y actitudes que buscan la unidad y el acuerdo para afrontar esta crisis y aquí estamos alimentando la polarización y la división, pues estamos divergiendo de Europa. España se está alejando del núcleo político de Europa.