Jennifer Aniston impulsa la agenda de la vacuna: «He sacado de mi vida a amigos y familiares no vacunados para siempre»

La actriz de Hollywood Jennifer Aniston dice que ha eliminado para siempre de su vida a los amigos y familiares que no están vacunados.

En una entrevista publicada en la edición de septiembre de InStyle, la estrella de Friends reveló su absoluta repugnancia hacia las personas que cuestionan la vacuna COVID-19 y dijo que no tiene tiempo para aquellos que «simplemente no escuchan los hechos»

La actriz de ‘Woke’ dijo que cree que los estadounidenses que deciden no vacunarse contra la COVID están basando su decisión en la pura ignorancia.

«[Hay] todavía un gran grupo de personas que son anti-vaxxers o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima», se quejó Aniston. «Acabo de perder a unas cuantas personas en mi rutina semanal que se han negado o no han revelado [si se habían vacunado o no], y ha sido lamentable»

Continuó: «Considero que es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos en vaina y nos hacen pruebas todos los días. Es complicado, porque todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones no parecen estar basadas en nada, excepto en el miedo o la propaganda»

Aniston recibió su segunda dosis de la vacuna en mayo y acudió a Instagram para compartir la noticia con sus seguidores y animarles a ayudar a vacunarse en todo el mundo.

«Ya estoy vacunada y me siento taaaan bien», escribió entonces. «Tenemos mucha suerte y el privilegio de tener acceso a las vacunas Covid-19 en los Estados Unidos en este momento»

«Desgraciadamente, no es así en todas partes… y, como sabemos, la salud de uno de nosotros nos afecta a todos», continuó. ‘Hay que pensar en aquellos que no tienen o no tendrán la oportunidad de vacunarse y abrazar a sus amigos y familiares’.