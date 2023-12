Joao Félix: «Mi celebración ha sido espontánea, un alivio por todo lo que he vivido»

Joao Félix vivió su noche más especial como jugador del Barcelona en la victoria contra el Atlético de Madrid en la Liga EA Sports. El delantero portugués marcó el único gol de su equipo en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic y lo celebró a lo grande en un claro gesto de «alivio». Al terminar el partido, compareció para explicar cómo vivió el partido contra su anterior equipo.

«Una victoria muy importante, sabíamos de la dificultad del partido. Sacamos los tres puntos y a pensar en el Girona», comenzó analizando Joao Félix, quien luego fue preguntado por su facilidad para convertirse en el tema de conversación del mundo del fútbol: «Una semana más porque todas las semanas se habla de mí. Bien o mal siempre soy tema. No veo las cosas que dicen o piensan. Disfruto del trabajo y de mis compañeros y del club que tan bien me recibió».

No era una semana sencilla para el luso, ya que se enfrentaba a sus antiguos compañeros y, sobre todo, tenía en la banda a un entrenador con el que nunca conectó, Diego Pablo Simeone. Joao Félix «no» se cruzó con el técnico argentino en ningún momento del encuentro, pero sí que se las tuvo con José María Giménez, con quien se encaró en uno de los momentos más calientes del choque.

«Ha sido espontáneo. Al final te pones en el calor del partido y fue como un alivio por todo lo que he vivido en el último verano. Solo las personas cercanas saben como ha sido, esto ha sido más para ellos», respondió en Movistar + al ser preguntado por su celebración, en la que emuló a Jude Bellingham postrándose frente al público de Montjuic, precisamente donde más aficionados colchoneros había.

Montjuic quiere a Joao Félix

El ’14’ del Barça también desveló el tipo de relación que mantiene con los jugadores del Atlético. «Llevo viendo a todos ellos. Me llevo muy bien con casi todos, los quiero mucho y que les vaya muy bien. He pasado más tiempo con ellos que con mi familia. Que siempre les vaya muy bien, salvo contra nosotros», añadió.

«Cuando lo escuché no me lo creía. Sé lo grande que es esta afición y estoy contento con eso. Seguiré trabajando para que sigan cantando», concluía hablando sobre la gran ovación que se llevó por parte de la afición culé en el estadio blaugrana. No es para menos porque el portugués cuajó una gran actuación, estuvo en todas las acciones y mostró un compromiso que pocas veces se le había visto en España.