Joe Biden, convencido de su victoria electoral: “Nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca”

Joe Biden compareció este miércoles con tono presidencial para ofrecer su mano a Donald Trump, y hacerle desistir de sus veleidades en contra del recuento de votos por correo, así como para convencer a aquellos que no le han votado que será el presidente de todos, en un momento en que tiene muy cerca la Casa Blanca a pesar de que el actual presidente se declarara de madrugada el vencedor, sin razón alguna. “He hecho campaña como demócrata pero gobernaré como presidente de Estados Unidos”, prometió Biden.

Frente a la amenaza de los tribunales lanzada por Trump, el candidato aseguró que “cada voto ha de ser contado, nadie va quitarnos nuestra democracia, ni ahora ni nunca”, sentenció. “Nosotros el pueblo no será silenciado

Fue un ejercicio de conciliación o, mejor dicho, una iniciativa de reconciliación

“Es el momento del unirnos, de curar las heridas”, afirmó, evidenciando la tremenda fractura que estos últimos cuatro años han provocado en Estados Unidos. “No somos enemigos”, recalcó en clara referencia al lenguaje de confrontación que utiliza su rival. Biden se expresó con calma, con un lenguaje de acogida y no de expulsión, con rostro sereno, sin la crispación que domina la expresión de Trump. Fue un ejercicio de conciliación o, mejor dicho, una iniciativa de reconciliación.

“Ha sido una larga y difícil campaña. Es un tiempo duro y complejo para nuestro país, pero hemos tenido campañas duras en el pasado. Hemos afrontado tiempos difíciles en el pasado. Así que, una vez finalizada y dejada atrás la carrera electoral, es el momento de hacer lo que siempre hemos hecho como americanos. Dejar la desagradable retórica de campaña, bajar la temperatura, mirarnos los unos a los otros de nuevo, escucharnos de nuevo, oír los unos a los otros de nuevo, respetarnos y cuidar unos de otros de nuevo. Unirnos, sanar, ir de nuevo unidos como nación”, proclamó.

Insistió: “Sé que no será fácil, no soy un incauto, ninguno de nosotros lo es. Sé lo profundamente opuestos que son los puntos de vista en este país en muchas cosas. También sé que, para avanzar, no podemos quedarnos en tratar a nuestros oponentes como enemigos. No somos enemigos”.

Su comparecencia desde Wilmington (Delaware), su hogar y sus cuarteles, se produjo al poco de que se llevara el estado de Wisconsin y teniendo claro que Michigan estaba al caer. De hecho, a los pocos minutos de concluir se anunció que ese estado volvía a ser demócrata, recuperando buena parte “del muro azul” que Trump desmontó en 2016.

“Después de una larga noche de recuento, está claro que nosotros estamos ganando en suficientes estados como para alcanzar los 270 votos electorales necesarios para obtener

la presidencia”, aseguró. Matizó, sin embargo, que “no estoy aquí para declarar que he ganado, estoy aquí para informar que, cuando el recuento acabe, creo que seré el ganador”.

Biden subrayó que todavía no se iba a declarar vencedor, que se han de contar todos los votos, “todos los votos de los americanos cuentan”, sostuvo. Pero si dejó claro que Trump carece de legitimidad para cuestionar su victoria en esos estados bisagra.

“Este es el gobierno del pueblo, el poder no se puede tomar o imponer, fluye del pueblo. Es su voluntad la que determina quien sirve como presidente de esta gran nación y sólo su voluntad”, proclamó

Subrayó que en Wisconsin le saca 20.000 votos, una cifra de una dimensión que nunca ha sido desvirtuada en recuentos posteriores, una cantidad de papeletas “virtualmente” similar a la que Trump sacó a Hillary Clinton en 2016. En Michigan, que aún no se lo habían atribuido, le ganaba por más de 35.000 votos, muy por encima de los que el actual presidente sacó de más hace cuatro años. “Michigan acabará pronto de contar”, como sucedió.

Señaló el éxito en Arizona (aún no oficial), estado rojo o republicano desde 1948 y haber conseguido uno de los votos electorales en juego en Nebraska, el único estado junto a Maine que están fuera de la regla del todo o nada por asignación del colegio electoral.

“Y me siento bien con Pensilvania. Todas la papeletas que quedan por contar fueron enviadas por correo y estamos ganado el 78% de este voto en Pensilvania”, especificó.

En realidad, si a Wisconsin y Michigan añadiera oficialmente Arizona y Nevada, en los que va por delante, el techo de los 270 delegados necesarios lo tendría al alcance.

El demócrata se mostró muy orgulloso de la campaña que han realizado junta a Kamala Harris, su elegida para acompañarle como vicepresidenta. Dada la alta participación, más de 160 millones de votantes, Biden remarcó que él y Harris serán la papeleta que más votos populares habrá recibido en las historia de las elecciones de este país.

En estos momentos ya suma más de 70,1 millones de sufragios y mantiene en la práctica la misma distancia de tres millones que Clinton consiguió respecto a Trump. La diferencia es que Clinton se quedó fuera del gobierno y, en esta ocasión, Biden tiene el tesoro muy cerca. Como dejó claro, es posible, pero aún no está certificado. Trump todavía mantiene sus opciones de alcanzar los 270 delegados.

No se olvidó de recordar que, en el último siglo, sólo ha habido tres casos en que el candidato ha derrotado al presidente en activo. “Yo espero ser el cuarto de esa lista que lo consiga”, afirmó.

“Ayer (por el martes), una vez más se demostró que la democracia está en el corazón de nuestra nación. Incluso ante el desafío de la pandemia, más americanos que nunca votaron en estas elecciones, es algo extraordinario”, señaló.

“Tengo plena confianza en que saldremos victoriosos, pero no será la victoria de alguien en solitario, será una victoria del pueblo. Por nuestra democracia, por América, no habrá estados azules y rojos si ganó. Sólo Estados Unidos de America”, concluyó.