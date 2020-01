Jordi Sánchez abre la vía para la libertad de los presos

Los presos independentistas podrían empezar a disfrutar de permisos penitenciarios de inmediato. El grado de cumplimiento de la condena que han alcanzado y las decisiones que previsiblemente tome el Govern en los próximos días acercan las primeras salidas de prisión de los líderes políticos condenados por el «procés». En este sentido, Jordi Sánchez tiene previsto pedir el martes su primer permiso tras superar una cuarta parte de la pena, según explicó ayer su abogado Jordi Pina, aunque antes se pronunciará la Secretaría de Medidas Penales, dependiente de la conselleria de Justicia (en manos de ERC), sobre el grado en que queden clasificados los presos.

Ese pronunciamiento, por tanto, está más próximo que nunca –aunque tienen margen hasta el 11 de febrero–. El órgano de la Generalitat debe valorar y ratificar la propuesta de las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios en los que se encuentran los presos, que plantearon el segundo grado para los políticos separatistas –no suelen hacer modificaciones–, aunque desde JxCat han lanzado insistentes críticas y presionan por el tercer grado, que implicaría un régimen de semilibertad –los presos solo dormirían en la cárcel entre lunes y jueves–.

No obstante, de mantenerse el segundo grado –los presos solo podrían disponer de 36 días de permisos de salida al año–, los presos también podrían recurrir al artículo 100.2 del régimen penitenciario, que incluye unas condiciones similares al tercer grado. En este caso, tendrían permisos para salir de prisión diariamente para hacer actividades –trabajos (en empresa privada) o vuluntariados–. También está el artículo 117 del mismo reglamento, que permite salidas regulares durante algunas horas para algún tipo de actividad.

Además de Sánchez, Jordi Cuixart también se encontrará a partir del martes en las mismas circunstancias. Sin embargo, durante los próximos días, Junqueras concentrará el máximo protagonismo después del aviso que lanzó ayer el Govern. La portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó, aseguró que harán todo lo posible para que el líder de ERC pueda estar el lunes en el Parlamento Europeo, donde, tras la sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) favorable a su inmunidad parlamentaria, tendría que tomar posesión como eurodiputado.

Carles Puigdemont y Toni Comín, beneficiados por la sentencia del TJUE, podrán acudir pero Junqueras está a expensas de lo que decida hoy el Tribunal Supremo. Si el TS veta su puesta en libertad o asistencia al europarlamento, el Govern ha amenazado con habilitar un mecanismo alternativo que lo posibilite, aunque Budó evitó dar concreciones. «Por indicaciones del president Torra, este Gobierno será diligente para permitir que el señor Oriol Junqueras pueda asistir como eurodiputado», aseguró la portavoz.

Permisos

Los presos, si no recibieran ningún beneficio penitenciario vía el 100.2 o el tercer grado, tendrán que esperar a los permisos correspondientes al segundo grado. Sánchez y Cuixart, de inmediato, ya que a partir del 14 de enero podrán pisar la calle, y en junio, será el ex conseller de Interior, Joaquim Forn –condenado a 10 años–. Tras Forn, será el turno de la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell –condenada a 11 años– en agosto y en octubre el ex conseller Josep Rull –10 años–. Ya en febrero de 2021, sería el turno para Oriol Junqueras –condenado a 13 años–, Raül Romeva –condenado a 12 años–, Jordi Turull –condenado a 12 años– y Dolors Bassa

–condenada a 12 años–.

Pina, abogado de Sánchez, precisó ayer que, en caso de que obtenga un permiso penitenciario a partir del martes, el político de JxCat priorizará estar con su familia.

Por otro lado, Pina, que ejerce la defensa de Sánchez, Turull y Rull explicó ayer que han interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para con el objetivo de que suspendan los efectos de la sentencia del «procés». El abogado se aferra a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad parlamentaria de Junqueras para que también se apliquen sus efectos sobre los tres dirigentes políticos de JxCat. Sánchez, Rull y Turull fueron escogidos como diputados tras las elecciones del 28 de abril y, por tanto, Pina entiende que desde entonces debieron tener inmunidad parlamentaria y debió paralizarse el juicio –que había arrancado el 12 de febrero y se prolongó hasta junio- para que el Tribunal Supremo, en este caso, pidiera el suplicatorio para juzgarles.