José Luis López-Linares, director de ‘España, la primera globalización’: ‘Es un documental para los no convencidos’ – La Gaceta de la Iberosfera

José Luis López-Linares, ganador de tres Premios Goya, da forma a un documental que cuenta con la colaboración de 39 historiadores para situar al ciudadano español frente a su pasado exento de etiquetas. Fueron cuarenta salas de cine las encargadas de estrenar “España, la Primera Globalización” este 15 de octubre. Dos semanas después, el número asciende a más de cien.

El libro de Imperiofobia con más de 150.000 ejemplares vendidos y 37 ediciones denotan que conocer el legado cultural importa cada vez más a la sociedad. La obra de Elvira Roca Barea fue el impulso que llevó al director a realizar esta película para la que eligió a la propia autora para ejercer el rol de guionista.

El director, entusiasmado por el estreno, concede la entrevista en su productora López-Li Films. Un lugar acogedor repleto de bibliotecas con innumerables libros que decoran un espacio de estudio que ha producido un total de 25 documentales. Desde su propia mesa de trabajo, habla el creador, con la portada de “España, la primera globalización” como testigo honorífico a la charla.

‘Estamos trabajando en una versión para colegios’

-¿Qué reto le ha supuesto esta película respecto a las anteriores?

Esta es la película más difícil que hemos hecho, ya que había una cantidad de información brutal, nos ha costado mucho dejar cosas fuera. De hecho, es la película más larga documental que he realizado, una hora y 45 minutos.

–¿Por qué se llama la película “España, la primera globalización»?

Porque comenzamos contando la relación del Imperio español con China. Después de dar la vuelta al mundo y establecerse en Filipinas, España entra en contacto con China creando una ruta comercial que duró 250 años uniendo al país chino con América y Europa.

-¿Tuvo miedo alguna vez a una etiqueta que afectara a su carrera como director?

Imagino que te refieres a que me llamen facha, si no te lo dicen algo no estás haciendo bien, porque la etiqueta es muy fácil de poner. Ya he decidido que voy a hacer lo que creo que tengo que hacer y me da igual lo que digan.

-¿Para quién está dirigido el filme?

No he querido hacer una película para los que están convencidos, sino al revés, he querido hacer una obra para los que no lo han pensado. Sobre todo lo he hecho para los jóvenes, para mis hijos, con el objetivo de que tuvieran otra visión de la historia de España que está en el ambiente. Actualmente, estamos trabajando una versión para colegios e institutos, una versión más corta adaptada a una clase con un libro de ayuda al profesor.

–¿Qué sucesos históricos podrán verse en el documental?

Por ejemplo, la llamada “Armada Invencible”, que no fue más que una batalla en una guerra ganada por España sin significar una decadencia. Un año después, los ingleses realizan una acción militar llamada “La Contra Armada” intentando conquistar La Coruña para luego invadir Lisboa y son rechazados perdiendo cuatro veces más barcos que “La Felicísima Armada” traducido en más bajas. Pero esto no lo estudiamos en el instituto.

-¿Por qué nunca se ha hecho una película de este tipo en España?

(Suspira) Pues es difícil de responder. Alfonso Guerra dice en el documental que los españoles nos hemos creído esta leyenda negra, no hay nada mejor para tu enemigo que esto.

-¿España comienza a escribir su propia historia?

La historia de España durante 120 años no la hemos escrito los españoles. Desde Felipe V a Modesto de la Fuente los historiadores se centraban en estudiar otras cosas. El libro de Imperiofobia ha resucitado esto, hay un espacio para muchos libros sobre aspectos de nuestra historia que hasta hace poco era imposible ver en las librerías. La película quiere ser un toque de atención para que te puedas seguir informando.

‘RTVE compró los derechos de emisión en abierto’

-¿Cómo ha sido financiada la película?

Con una operación de mecenazgo en la que han participado 1.500 personas desde 15 euros que te daba derecho a un enlace de la película hasta gente que ha puesto 25.000. En el preestreno notabas una sensación de alivio, porque había una necesidad de rellenar un espacio.

-¿El Gobierno ha apoyado el proyecto con ayudas?

Tuvimos una de inicio al desarrollo de la Comunidad de Madrid y ya no más. RTVE compró los derechos de emisión en abierto. Hemos presentado peticiones para subvenciones, pero no hemos conseguido que nos las dieran. En el fondo ha sido una suerte porque sino, no hubiéramos hecho el mecenazgo, y gracias a ellos tenemos una comunidad fuerte que está dispuesta a todo.

-¿El documental se podrá ver en Hispanoamérica?

Queremos que se distribuya por América, ya tenemos cuatro salas en Bolivia. En Puerto Rico hay un movimiento fuerte que lo está buscando, en Argentina también están en ello. En la película hemos tratado de tener una representación nutrida de hispanoamericanos: dos argentinos, un colombiano, un mexicano… Que cuentan las cosas desde allí dando una visión extraordinaria del asunto.

–¿En qué momentos de la actualidad sigue vigente la leyenda negra?

El otro día me decían que, si habíamos planeado el estreno del documental por las declaraciones del presidente de México, del Papa o la réplica de Isabel Díaz Ayuso. Esta leyenda negra se utiliza para movilizar el nacionalismo, tanto vasco, como catalán; si te quieres separar de alguien, ese tiene que ser el demonio, porque si es bueno, serías idiota.

-¿A qué lugares fueron a grabar?

Pudimos grabar en Argentina, México y República Dominicana. Queríamos haber ido a Bolivia y Filipinas, pero con la covid todo se complicó, entre las mascarillas y los problemas para viajar fue complicado. Así que decidimos resolverlo con rodajes que encargamos o material de archivo, también en Perú.

-¿Esta película podrá cambiar la visión de una izquierda radical o de López Obrador?

(Risas) No tengo tanta esperanza en la fuerza del cine, pero sí a que la gente sin prejuicios le pueda abrir los ojos. Hay una idea que es la de la hispanidad que puede acoger tanto a la izquierda como a la derecha, es un campo que hay que luchar juntos.

-¿Habrá segunda parte?

Como tenemos tanto material seguramente abramos un canal de Youtube para poder ahondar en los temas que en la película solo se rozan. Como tenemos horas y horas editadas, hay un montón de riqueza.