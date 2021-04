José Manuel Martínez Ayala, ex concejal de Vox y líder de España Suma: «Hay que concentrar el voto para evitar que Madrid caiga en las manos del comunismo»

Guardia civil en el País Vasco durante los años de plomo, José Manuel Martínez Ayala (1969), un madrileño afincado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), anunció su baja de Vox en un emotivo discurso pronunciado en un pleno municipal de la localidad gaditana, donde se presentó en las municipales de 2019 al frente de la candidatura del partido verde. Desde entonces ha defendido con entereza y determinación sus convicciones de siempre, alejadas hoy de las posiciones de una organización que, como él mismo sostiene sin ambages, tiene más de estructura piramidal sectaria que de otra cosa. Sostiene que no ha podido acabar más desencantado de su aventura en Vox y nos explica que su objetivo está ya en la puesta en marcha de un nuevo proyecto político a nivel nacional.

Junto a ex dirigentes y ex afiliados de Vox, muchos de ellos de Andalucía, Martínez Ayala registró hace unos meses España Suma, la marca con la que PP y Cs amagaron para actuar bajo el mismo paraguas, y que ahora es la respuesta al “modus operandi mafioso” de la derechoide española. Los escándalos en los procesos de primarias para controlar el partido en los territorios y el hecho de que las bases no se sientan representadas tras levantar el partido estos años —”cuando se pisó la moqueta”, que dijo el juez Serrano al dimitir en el Parlamento andaluz, investigado por presuntas corruptelas— ha generado una reacción organizada que directamente aspira a arañar espacio político no solo a Vox, sino también en otros espectros ideológicos de la tarta electoral nacional, regional, provincial y local.

– Vox pierde en un solo día a 7 concejales en Badajoz, al ex candidato a la Junta de Extremadura, al portavoz municipal de Cieza… y nadie parece asumir responsabilidades. ¿Se hunde lo que algunos llaman el chiringuito de Ortega Smith?

Creo que todavía seguirá manteniéndose, lo que está ocurriendo en ese partido es el resultado de disputas internas y ver quién se hace con el poder interno del partido, los individualismos nunca son buenos y han terminado pagándolo las bases. A inicios del 2020, en una entrevista que me hicieron, pusieron un titular que había salido de mi boca que era: “o empezamos a cuidar las bases o terminaremos peor que Podemos”. En la vida es el tiempo es que nos da a razón o no la quita y por desgracia en este caso el tiempo me está dando la razón. Créeme que preferiría haberme equivocado. Había mucha ilusión en este proyecto y es más de lo mismo.

– Cuéntenos su caso. ¿Por qué se marchó del partido?



Yo fui de los primeros que se marcharon y quedo más que evidente en mis 11 minutos de intervención en el pleno, no me gusta hacer leña del árbol caído, con el tiempo está quedando demostrado que todo cuanto advertí está sucediendo. En unas líneas no puedo sintetizar todos los motivos por los cuales me marché, pero podría resumirlo en que no apuestan por el municipalismo y los concejales están para luchar por sus respectivas ciudades y no para presentar mociones institucionales inútiles que no sirven para cambiar el día a día de los ciudadanos. Si eres concejal por vocación y no para vivir del dinero público es muy difícil trabajar en ese entorno tan contaminado.

– ¿Es Vox disidencia controlada o un refugio de pillos?



Ya te he comentado en la pregunta anterior que no quiero hacer leña de árbol caído, aunque entiendo que al periodismo son las preguntas que os gustan; te voy a responder con mi apreciación, hablamos del Vox que ha quedado, que nada tiene que ver con el Vox de los inicios, en los inicios sin perspectivas de llegar a ningún sitio; éramos entonces muchos afiliados los que luchábamos codo con codo para defender nuestras ideas. En las elecciones a la Junta de Andalucía, en diciembre de 2018, todo cambio, una vez la elite del partido a nivel nacional se dio cuenta de las posibilidades comenzaron con los cambios. El primero de ellos fue el cambio de estatutos en febrero de 2019, y a partir de ahí dejando sin intervención a las bases llegamos a los momentos actuales que todos los que han militado en Vox saben.

Lo mejor que tiene mi antiguo partido son los afiliados y si alguna vez he criticado a Vox espero no haber ofendido a ninguno, por ellos siento un enorme respeto, ese apoyo en mítines, mesas informativas, pegado de carteles y llevar la voz a todos los rincones de España, ha sido gracias a ellos. A los líderes nacionales hasta hace pocos años nadie los conocía y si han llegado donde han llegado es gracias a esas bases a las que les han pegado, escupido, tirado piedras, etc. y continuamente son defenestrados y no tienen ni voz ni voto. Si en alguna ocasión he ofendido a alguien le pido públicamente, aprovechando este medio, mis más absolutas disculpas de corazón, cuando he hablado ha sido solamente para dar voz a muchos de ellos.

– ¿Cómo valora el cúmulo de escándalos que acontecen en Vox Málaga?



No me sorprende, en esta vida a cada uno nos duele lo nuestro, lo que ha sucedido en Málaga ha sucedido en toda España, solo cambian los actores pero el guión es el mismo; eso sí, en Málaga los medios de comunicación se están haciendo más eco a las noticias que en otras provincias, pero es el mismo modus operandi. Lo que se vive en la provincia de Málaga se vive en toda España.

– ¿Por qué España Suma?



A muchos solo nos queda intentarlo o dejar de votar porque los partidos políticos actuales no nos representan, profundizo más, el sistema actual de partidos políticos no nos representa.

España Suma es una nueva manera de hacer política, nos apartamos de cualquier ideología de las existentes y nos centramos en ideas de sentido común para que mejore nuestra sociedad.

La sociedad civil está cansada de esta falsa democracia existente, cada día se moviliza más, los ciudadanos votan pero no eligen directamente a sus representantes, ese es nuestro principal objetivo a medio plazo: una nueva ley electoral, creemos que cambiando a ley electoral se solucionan mucho de los problemas más graves que sufre nuestro país. Por ejemplo, el problema de los nacionalistas, también una nueva ley de partidos políticos, en resumen medidas de regeneración política para devolver el poder a quien nunca debería de haberlo perdido que es el pueblo español.

Yo siempre describo el panorama político actual como un gran pastel, ese gran pastel son los ciudadanos. Los partidos políticos cada uno se reparten su porción, en base a enfrentarnos a los ciudadanos, pues las migajas son las que dejan para España. Nosotros no queremos ninguna porción, queremos el pastel entero pero en ningún caso para los que representamos España Suma, queremos recuperarlo para los españoles que gracias al esfuerzo personal de generaciones nos han situado donde estábamos hasta hace pocos años y que vamos en caída libre sin frenos, y aquí no hay un culpable, los culpables son los partidos políticos.

– ¿Qué objetivos tiene su formación política?



Primeramente devolver la ilusión a miles de españoles que no se sienten representados, es nuestra razón de existir, y en este punto quiero recalcar que me refiero a los españoles de todas las ideologías que en este sistema gregario nos han querido encasillar, y quiero recalcar más “TODOS”. Aquí no preguntamos los orígenes anteriores y de qué partido viene cada uno, con ser personas integras y de valores es suficiente, pedimos que se lean bien nuestros estatutos, que tendrán que acatar y defender nuestros fines y si no les convencen que no prueben siquiera, porque en este partido se deja sin posibilidades las colocaciones a dedo si algún despistado se arrima al proyecto porque piensa que es como el resto de partidos. Todo aquel que pueda sumar de la manera que sea es bien venido, y a los cargos de importancia les eligen los afiliados y no una elite política y estamos en búsqueda de talento humano, profesionales de todas las áreas que quieran venir a servir en política y no políticos profesionales.

Dicho eso nuestros objetivos a corto plazo es organizar potentes equipos en todas las provincias y en todas las localidades porque el principal objetivo a corto plazo son las elecciones Municipales de 2023, en esas Municipales sabemos que obtendremos muy buenos resultados porque España Suma apuesta por el valor humano y en las elecciones Municipales se apuesta por la persona.

Una vez alcanzado ese objetivo y demostrado que existe otra forma de hacer política que nadie ha practicado hasta ahora comenzaremos a subir escalones y llegaremos al resto de instituciones con fuerza, pero con un proyecto firme y asentado. No queremos ser un gigante con pies de barro como otros partidos políticos y las personas que estamos ahora dirigiendo el proyecto nuestro único objetivo es ser gestores en ese cambio y no buscar sillones, solo velar porque el espíritu de creación no cambie.

Si nos vamos a objetivos a medio plazo y largo plazo, solo hay que irse a los fines fundacionales del partido España Suma, que es nuestra hoja de ruta. Nuestros fines son, entre otros, el cambio de la ley electoral, el cambo de la ley de partidos y con ello acabar sistemáticamente con todos los privilegios de los políticos y reorganizar el gasto público para desviarlo donde realmente es necesario; con ello conseguir reducir de manera sustancialmente toda la carga fiscal a pymes, autónomos y trabajadores y tener más circulante en el mercado lo que genera más empleo, etc.

Yo te emplazo a que me hagas una futura entrevista para hablar solo de este tema, cuáles son verdaderamente nuestros objetivos y los lectores podrán comprobar claramente la diferencia de nuestro partido con los demás, porque ya los votantes no podrán decir otro partido más porque no somos un partido más, somos el partido que quiere acabar con el sistema actual de partidos.

– ¿Por qué no ha apoyado su partido a los condenados de Blanquerna?



En nuestro país parece que los derechos de los separatistas están por encima del resto de españoles, pero España Suma defiende la independencia del poder Judicial y la separación de poderes y por tanto debemos acatar las sentencias por mucho que nos desagraden. Precisamente, uno de nuestros principales objetivos es el de garantizar la independencia del Poder Judicial, reformando su normativa orgánica, a fin de que su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, sea nombrado en su totalidad en virtud de los principios de mérito y capacidad y por elección interna de los propios miembros del Poder Judicial. En ningún caso se promoverán nombramientos o se promocionará a las altas instancias judiciales por parte de los otros poderes del Estado.

– ¿Se siente usted identitario? ¿Por qué cree que los llamados partidos patriotas relativizan tanto el hecho antropológico?



No me siento identitario, me siento simplemente español, no me gustan las etiquetas, pero estoy seguro que tengo compañeros que se sentirán y compañeros que no.

Nosotros defendemos la unidad de España pero no desde un punto de vista antropológico, más bien desde un punto de vista cultural, crisol de razas y orgullosos de nuestras raíces.

– ¿Cómo valora España Suma el fenómeno de la inmigración y qué haría para atajarla?



Otro de los graves problemas de España, eso sí después de los políticos. Te voy a contar una anécdota, cuando estábamos haciendo los estatutos, una de las principales preocupaciones era como abordar el problema de la inmigración ilegal, y como las mejores conclusiones se tienen por consenso, juntamos a varios jueces, fiscales, abogados, etc. Y te va a sorprender cómo me sorprendió a mí la solución, después de todo el informe técnico, la conclusión final es la siguiente: “los criterios que tienen que regir la actuación contra la inmigración irregular son que sencillamente basta con cumplir las previsiones legales para acabar con ella”.

Es decir que existen suficientes previsiones legales, el problema es que se está obviando toda la regulación que establece los cauces legales a través de los que se pueden entrar de forma regular y lícitamente en España, extendiendo la consideración de refugiados a quien no se pueden tener como tales, habiendo cometido la excepcionalidad prevista en la norma, como la regla normal y habitual. Ahí está el problema, el fraude y la trampa está en que se favorece la inmigración ilegal masiva, pues a todos los que llegan actualmente en patera a nuestras costas, se les está presumiendo prima facie ese estatuto excepcional de refugiado o asilado, y presuponiendo en todos razones humanitarias o interés público.

Y lo peor de todo es que a todos los partidos actuales les interesa y recalco a todos, unos porque los ven como mercancía de la cual obtienen interés económico y otros porque careciendo de un programa real que solucione el problema del país se ponen como salvadores de esta lacra, y llegamos al mismo problema de siempre, los políticos.

La inmigración seria otro tema para ocupar con ello una sola entrevista.

– ¿A quién votaría usted el 4-M?



Yo votaría a España Suma, porque si hemos nacido es porque ningún partido nos representa; ahora bien, descartada la opción de votar a España Suma porque no nos presentamos, mi persona y no mi partido, votaría a Ayuso, y recalco a Ayuso y no al PP. Ya sabes que nuestro partido defiende las listas abiertas y me gusta la señora Ayuso. Por otra parte hay que concentrar el voto para evitar que Madrid caiga en las manos del comunismo. Los resultados son muy ajustados y si queremos garantizar que no esté Iglesias y compañía, en esta ocasión hay que concentrar el voto, aunque algunos lo tengamos que hacer con la nariz tapada, Soy muy abierto en ideas pero te garantizo que donde no me vas a encontrar nunca es del lado de comunismo, ya en las siguientes estaremos nosotros.

– ¿En qué provincias cuentan con implantación?



Pues en más de las que pensábamos en 3 meses y en menos de lo que nos gustaría (ríe)

Ahora hablando en serio, tenemos pequeñas células en prácticamente toda España, pero implantación seria no llegamos a las 25 provincias, pero todo se debe a la tranquilidad con la que estamos trabajando, no tenemos ninguna prisa. Ya hemos hecho el estudio geotécnico que son los estatutos, ahora estamos poniendo los cimientos que son esas juntas directivas provinciales, una vez terminados los cimientos, que será en breve, empezaremos ya a construir las plantas que es todo el despliegue a nivel local. Después solo nos quedara decorarla y la nacional será seleccionada entre los mejores de las provincias según los afiliados. No queremos ser un gigante con pies de barro como otros partidos.

Las juntas provinciales están teniendo reuniones con todo tipo de asociaciones para que se sumen al proyecto y tengan representación real para que no les pase como hasta ahora que están cansados de que les mientan todos los partidos políticos, si les traicionan que sea entre ellos mismos porque España Suma les va a poner todas las herramientas para alcanzar los objetivos, tan solo dependerá de ellas.

– Nos constan algunos contactos con personas de Vox Málaga. ¿Nos puede adelantar algo?



Lógicamente con personas de Málaga y de toda España, pero por respeto a estas personas no puedo adelantar, si adelantan algo que sean los implicados.

Muchas de estas personas tienen dudas que España Suma sea un partido político más, pero eso sí que estoy orgulloso, todos los que están integrados están contentísimos. Si no te gusta la política actual tu partido es España Suma.

– ¿Cómo ve la España del futuro en manos de la actual casta?



Me quedo sin adjetivos para describirlo, es pensarlo y se me saltan las lágrimas pero si algo tiene España Suma es la esperanza y todos los que estamos vamos a luchar para revertir la situación, eso es ser patriota y no mover banderitas o darte golpes en el pecho.

– ¿Cuál sería la España que desearía legar a sus nietos?



Una España de valores, una España de concordia, una España de libertad, una España prospera, la España que queremos todos hasta los que están despistados y adoctrinados, esperamos poder despertarles de ese sentimiento y que rompan las cadenas con el sectarismo.

– ¿Hay margen para el optimismo?



Estamos a tope de optimismo, para poder cambiar algo tienes que creer que puedes cambiarlo y todos los que estamos lo creemos. Somos una gran familia y aquí las discrepancias se solucionan hablando, las bases están contentas, las juntas directivas están contentas, ya tenemos el germen y ahora solo nos queda ir convenciendo al resto de españoles que este es el cambio que necesita España, sin crispación, trabajando como iguales independientemente del rol de cada uno, tan solo hay que mirar al de al lado en vez de mirarnos el ombligo. No sé el tiempo que llevará pero esta vez sí que se va a conseguir el cambio y dejaremos para ello hasta la última gota.

Haciendo solo esto somos imparables. España Suma es tan solo eso la suma de todos los españoles en pro de los nuestros y en contra de los políticos.

ASÍ FUE EL DEMOLEDOR DISCURSO DE JOSÉ MANUEL AYALA AL ANUNCIAR SU MARCHA DE VOX: