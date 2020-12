José Rodríguez, «El calzonazos», convierte en un esperpento el primer encuentro telemático de Patricia Rueda con los afiliados de Vox Málaga

AR.- Si Patricia Rueda pretendía empezar con buen pie su andadura al frente de la gestora de Vox Málaga, no puede decirse que el objetivo lo haya cumplido. Mientras el diagnóstico no se atenga al problema estructural que sufre Vox en la provincia de Málaga, ni Patricia Rueda ni el político más bregado serán capaces de afrontar con éxito un problema que es más de actitud moral que político. No nos llevemos a engaño. Vox Málaga está como está, con sus divisiones irreconciliables y su frentismo carpetovetónico, porque Vox Málaga cuenta en sus filas con una colección de heces humanas difícilmente superable. Frente a la excelencia de la derecha de siempre, la excrecencia humana de la derechona zafia y garrulera, que en Vox Málaga ha hallado refugio y acomodo. No es casualidad que el PP arrase en los barrios malagueños más elegantes. Nunca he conocido gente peor avenida que la de Vox Málaga. Así resulta que cuando nosotros, los que siempre hemos sido de derecha, ponemos los ojos en Vox, nos encontramos con un partido en estado moral de ruina, un grupo de tribus patrioteras mal avenidas y escindidas en todo tipo de diferencias, un partido dividido por todos los odios y todas las pugnas. Bastante hizo José Enrique Lara con mantener a flote la nave frente a las procelosas aguas residuales llegadas a Vox desde los sumideros del PP y también de otros partidos.

Para qué nos vamos a andar con rodeos, los que se sitúan hoy en Vox Málaga en una posición crítica son personas que mayoritariamente no valen para nada y por eso precisan meterse en política y chupar del bote. Muchos llegaron al partido de Abascal rebotados del PP, donde no lograron hacer fortuna, y hoy camuflan su falta de escrúpulos con la supuesta defensa de valores morales. ¡Ay si esta gente pudiera meter la mano en la caja! Porque lo que ha heredado Patricia Rueda del dimitido CEP no es un partido, sino una escombrera con los deshechos de cada casa: estafadores compulsivos, pasantes que no tenían dónde caerse muertos, concejales sin oficio ni beneficio, repelentes y engolados niños Vicente, escritores que no han escrito nunca nada, chivatos compulsivos, tarugos de toda especie, gente de apariencia relamida con instintos depredadores, mujerulas que fingen ser médicas, soplonas que fingen ser castas y puras, abogados que se saltan las normas colegiales, yunques que mienten, esposos que pegan a su esposas, picaros enfundados en la sagrada bandera, un asco vomitivo, todos a colocarse y a medrar. ¡Pero si han convertido a Lara en un Adonis de la virtuosidad!

Salvo que muestre inquietantes síntomas de incomprensión cognoscitiva, supongo que Patricia Rueda ya habrá reparado en el tipo de ganado que le toca lidiar. Le pidieron que compareciera este viernes en una reunión telemática con los afiliados, y el responsable de redes del partido convirtió el encuentro en un esperpento.

¿Cómo puede seguir confiándose en José Rodríguez, concejal del Rincón de la Victoria, después de la chapuza de ayer? ¿Y en qué consistió la chapuza de ayer del «Calzonazos»? Pues en preparar una reunión por videoconferencia de Patricia Rueda con los militantes, y a la que solo tuvieron acceso un centenar de ellos, menos del 10 por ciento del total de los afiliados. Incluso la propia presidenta de la gestora tuvo problemas para entrar. Lo hizo luego de que Rodríguez pidiera la salida provisional de tres personas. Obvia añadir que ya no pudieron volver a entrar.

La culpa por el momento no es de Patricia Rueda. Lleva demasiado poco tiempo para conocer el paño. Pero el beneficio de la duda no lo va a tener siempre. Le pedimos que se informe bien sobre el responsable de redes de su partido, de su labor inicua en el Ayuntamiento rinconero, de su paso por el PP, por Ciudadanos, por el Club de remo y por las cofradías de Rincón y La Cala. Que se informe bien. Que se informe bien de los trincones que venderían su alma al diablo por un puestecito en su equipo. Que se informe bien de la diferencia entre la gentuza que chalanea en el río revuelto de la mamandurria, y la gente dotada de una elegancia natural que no tiene un gesto excesivo ni una palabra ociosa. Que se informe bien del respeto de los suyos a José Enrique Lara, aún después de la derrota, y la soledad actual de Enrique de Vivero, ignorado y despreciado por aquellos que le deben sus cortos y estériles recorridos políticos. Que se informe bien antes de reedificar el partido con materiales sólidos o con materiales desechables.

Un partido que se dice patriota tiene que integrar en su dirección a los mejores y a los más capaces. Un partido patriota no puede estar en manos de quienes conciben la política como un medio de vida. Al menos en esto, los laristas no eran sospechosos. Un partido patriota tiene que ser una síntesis de voluntades trascendentes; el instrumento eficaz al servicio de una entidad indivisible, permanente e irrevocable que se llama España. El problema de Vox Málaga ha sido la cantidad de canallas que utilizan España como coartada al servicio de sus propios y malvados intereses.

Haga bien las cosas Patricia Rueda y tendrá en nosotros al mejor y más insobornable de los aliados.