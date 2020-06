Josep Anglada: «O nos ponemos las pilas o en menos de una década desaparecerán los fundamentos de la civilización cristiana»

El ex líder de Plataforma per Catalunia (PxC) y actualmente al frente de Som Identitaris (SOMI), Josep Anglada, sigue estando muy presente en el debate identitario. A diferencia de otros que representan la disidencia controlada, o la añagaza de aparentar cambios para que todo siga igual, Anglada se mantiene siempre fiel y coherente a sus ideales a favor de nuestra identidad colectiva, que consiste en sentirnos afectivamente más próximos de un norteamericano eurodescendiente votante de Trump que de cualquier español votante de izquierda.

Anglada se muestra indignado con las emisiones Radio Hayatti de Barcelona, que en su página web se describe como la primera emisora en árabe de la capital catalana. Radio Hayatti ha lanzado a través de uno de sus presentadores una discurso radicalmente machista, violento, fanático y apologeta del terrorismo que, hasta el momento, no ha sido denunciado por las instituciones municipales o autonómicas.

El presentador de la citada emisora se suma a la campaña de ataques contra una profesora de filosofía marroquí que se mantiene desde hace varios meses en este país después de que la mujer apareciera públicamente tomando una copa de vino, fumando y participando en libertad en un coloquio cultural. El locutor dice que “hay mucho odio contra la personalidad más influyente de la historia humana, que es nuestro profeta” y asegura que “lo malo de esta profesora vieja, es que sobrepasa los 50 años, y que se nota que no está casada y que es una acomplejada de los hombres”.

“Para todos los marroquíes, yo no quiero hablar de esta mujer, no quiero bajar a su nivel (…) Hay 1.000 millones de musulmanes que podrían darte mil millones de golpes como mínimo (…) Lo que has dicho merece en otras zonas del mundo, no en Marruecos, cortarla la cabeza”, añadió.

La respuesta de Anglada ha sido terminante: «En un país de pandereta como el nuestro está claro que los hay musulmanes con barra libre para decir las barbaridades que se les antojan. No entiendo que, ante la gravedad de las palabras pronunciadas en esta emisora árabe de Barcelona, que llama a decapitar a las mujeres, la Fiscalía sobre delitos de odio no haya actuado de oficio».

El líder histórico del identitarismo en España se pregunta «qué habría ocurrido si esto lo hubiera dicho yo o cualquier identitario español». «Pues que en estos momentos», respondió, «ya estaríamos siendo investigados por un delito de odio, si no ingresados en prisión por racistas, xenófobos o machistas».

Ante unos hechos que considera «extremadamente graves», se pregunta también «cómo es posible que la alcaldesa de Barcelona, los partidos de izquierda y las feministas se mantengan en silencio».

Añadió que todos estos colectivos «son un cáncer para la sociedad». «Les importa un bledo los derechos de las mujeres. No tengo ninguna duda de que estos colectivos de izquierda solo persiguen destruir el orden social y cristiano», añadió.

«O nos ponemos las pilas de una vez o en menos de una década desaparecerán los fundamentos de la civilización cristiana. Este es el futuro que nos espera en España, en Europa y en Occidente», alertó por último el líder de SOMI, acaso la única formación identitaria que no ha vendido su alma a los poderes globalistas.