Juan Carlos Campo: “La monarquía no debe ser usada como ariete para la lucha política”

El Poder Judicial se halla en el vértice de las tensiones políticas en España. El pasado miércoles, pocas horas después que la ausencia del rey Felipe VI en el acto de la Escuela Judicial de Barcelona fuese objeto de un intenso debate en el Congreso, y que el Consejo General del Poder Judicial, con dos años de prórroga a cuestas, aprobase importantes nombramientos en el Tribunal Supremo, La Vanguardia entrevistó en Madrid al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Acto en la escuela judicial

“Razones de prudencia motivaron la ausencia del Rey del acto de Barcelona”

¿Puede confirmar que el Gobierno pidió un aplazamiento al presidente del Consejo General del Poder Judicial del acto de entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona?

Sí, sí. Hablé con Carlos Lesmes y me dijo que era muy complicado porque ya estaban cursadas las invitaciones. Se le pidió y respondió que no. La ausencia del Rey fue una cuestión hablada entre la Casa Real y el Gobierno, ante la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el presidente de la Generalitat, con una trascendencia importante, a la que cabía añadir la proximidad de la fecha del 1 de octubre. La decisión fue acertada. El apoyo de este Gobierno a la monarquía está fuera de toda duda.

¿Cree que el Gobierno ha sabido explicar bien este episodio?

Quizá nos faltó un mayor detalle. Todo ocurrió con la máxima normalidad. No fue una desconvocatoria, puesto que la agenda del Rey no había salido. ¿Se pudo explicar mejor? Quizá sí. Aunque lo veo irrelevante. Lo que no me parece razonable es usar la monarquía como ariete para la lucha política. Como le dije esta semana a la portavoz del PP, está muy bien abrazar la Constitución, pero está mejor cumplirla.

¿En el punto álgido de la polémica, Carlos Lemes, presidente del CPGJ, divulgó unas palabras del Rey en conversación privada. ¿Qué opina?

Voy a hacer gala de mi templanza y prefiero no pronunciarme. Las cosas están claras y que cada uno puede sacar sus conclusiones. Lo que sí le puedo decir, también para que quede claro, es que aquellas palabras que se me atribuyen, cuando se oye decir “se han pasado tres montañas”, tras un viva el Rey en el acto, no son mías. Esa no es mi voz.

¿Por qué no ha insistido sobre este particular?

Porque no hay que generar más tensión. Es bueno que se enfríe la situación, bajar el suflé y bajar el balón al suelo. Este país tiene demasiados problemas como para calentar innecesariamente la situación.

¿No ha habido por parte del Gobierno un error de cálculo político en este episodio?

Lo que había que proteger era la convivencia en Catalunya. Era un momento de gran sensibilidad en Catalunya, ya lo he dicho. Tenía que prevalecer la prudencia. Había que proteger también al Rey. No por una cuestión de seguridad. Se quiso evitar que su presencia pudiera ser mal entendida y que se dieran situaciones que ninguno queremos ver. Esas imágenes que hemos visto en otros momentos y que no queremos que se repitan. La Corona siempre ha dado muestras de sensatez y sosiego, y con esos criterios se coordinó la agenda. Este país no puede funcionar sobre la base de estar tirándonos siempre Catalunya por la cabeza. El gran problema de la oposición es que tira permanentemente Catalunya a la cabeza del Gobierno. Y este Gobierno, lo ha dicho por activa y por pasiva, respeta las decisiones judiciales. Pero hay un problema político que resolver y hay que resolverlo con instrumentos políticos.

¿Ha sido este episodio una tormenta en un vaso de agua, o el inicio de discusiones profundas en España sobre la monarquía?

Prefiero quedarme con que es un incidente, como ha habido otros. Hay muchas reflexiones legítimas sobre el papel constitucional del Rey, o sobre la existencia de la monarquía, pero hay que tener claro que hay un modelo de convivencia regulado por la Constitución, que establece la monarquía parlamentaria. Este es el modelo que defenderé a ultranza con todo mi esfuerzo. Ahora algunos quieren utilizar la monarquía como arma arrojadiza. Oigo más ruido en el PP o Vox, que en aquellos partidos que no están muy conformes con la monarquía parlamentaria.

¿Qué opina de las tomas de posición de tres miembros del Gobierno, de Unidas Podemos, sobre el papel del Rey estos días?

He dicho, reiteradamente, que no comparto ciertas manifestaciones de algunos miembros del Gobierno. No puedo ser más claro. Pero también defiendo su derecho a la libertad de expresión.

Ha dicho que no nos tiremos Catalunya por la cabeza…

Efectivamente. Lo que tenemos que hacer es fomentar el diálogo, hablar mucho e intentar buscar soluciones a un problema que ya es político. Hay que ser capaz de transigir, de renunciar a parte de tus planteamientos, sabiendo que hay unas líneas rojas. Y esas líneas rojas las da la Constitución.

Hace poco más de una semana anunció en el Congreso la tramitación de indultos a los condenados por el procés . ¿El Gobierno quiso lanzar un mensaje político, o meramente comunicar a la Cámara algo que se podía haber conocido de otra manera? ¿Quisieron evitar una filtración?

Son indultos que tienen una trascendencia más allá de las personas afectadas. Tienen trascendencia pública. Una comunicación al Congreso me pareció lo más oportuno.

¿Con qué calendario trabaja?

Este pasado lunes se mandó la documentación al Tribunal Supremo, que deberá realizar su informe, una vez oída la opinión de la Fiscalía y de Instituciones Penitenciarias. Cuando el expediente regrese al Ministerio de Justicia se hará una propuesta denegatoria o positiva al Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra. El ministro de Justicia no puede dejar de tramitar los indultos porque estaría prevaricando. La ley es muy clara al respecto. Queda un espacio temporal de entre 6 y 8 meses hasta que se tome una decisión. Ese es el promedio de tiempo de los expedientes.

¿Cree que pueda estar resuelto a principios de febrero? [Las elecciones catalanas podrían celebrarse el día 14 de febrero].

No tengo ni idea, iría muy justo en los términos de media.

¿Aunque hubiera informes en contra, tanto de la Fiscalía como del Supremo, estaría dispuesto a conceder el indulto?

Me parece que sería inadecuado que me pronunciara sobre este punto. Sería un desprecio intolerable que un ministro de Justicia se pronunciara antes de que se cumpla la entrega de esos informes preceptivos. Y debo añadir que es una decisión del Consejo de Ministros.

¿Podría precisar un poco más la propuesta para reformar la formulación del delito de sedición en el Código Penal?

Es un compromiso del Gobierno llevar a cabo la modificación del Código Penal para adecuar las figuras delictivas contra la Constitución y contra el orden público a nuestra realidad actual y al marco normativo de la Unión Europea. El delito de sedición es un delito decimonónico, que se incorpora a nuestro ordenamiento hace casi doscientos años. No podemos tener un Código Penal fuera de la realidad de los países de nuestro entorno. Francia, Italia o Alemania recondujeron este tipo de conductas de la sedición a quebrantamientos del orden público y de las funciones del Estado. Como sugirió en buena medida, por cierto, nuestro Tribunal Supremo. A lo mejor alguna de las cuestiones que nos han dicho desde Europa en los tres últimos años obedecen también a que nuestro código chirría. La casi totalidad de las voces autorizadas en la materia están de acuerdo en la necesidad de la reforma que planteamos. Es una reforma que se tiene que abordar desde la serenidad.

LOS SOCIOS DE GOBIERNO

“No estoy de acuerdo con las críticas de UP al Rey, pero respeto la libertad de expresión”

¿Cree que se deberían haber frenado los últimos nombramientos del CGPJ?

La Constitución dice que el CGPJ tiene un mandato de cinco años. Después de dos años de demora, creo que la situación no hace falta ni calificarla. Algo está pasando ahí. El Estado se fortalece cuando la ciudadanía puede tener confianza en sus instituciones. Cuando el Consejo después de dos años sigue haciendo nombramientos, el ciudadano tiene que preguntarse cosas y no deben gustarle muchas conclusiones a las que llega, y yo participo de ellas. Un acuerdo que estaba muy trabajado este verano ha saltado por los aires. El PP es el que tiene que intentar clarificar eso.

¿Y ahora qué?

Seguir insistiendo, llamando a la puerta del Partido Popular y decirle que tiene que convertirse en ese partido de Estado que ha contribuido a la gobernabilidad de este país. No caben más excusas.

¿La pelota entonces está en el tejado del PP?

Creo que nunca se ha caído de ahí.

¿Contempla el Gobierno una reforma legal para renovar el CGPJ, sin pactar con el PP?

El Gobierno no lleva a cabo reformas normativas para excluir a nadie, sino para mejorar el ordenamiento jurídico. Lo que sí es cierto es que estamos estudiando la conveniencia de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para encontrar fórmulas que permitan asegurar el funcionamiento de las instituciones conforme al mandato constitucional. Creo que es necesario garantizar que los órganos constitucionales gocen de buena salud democrática. Me gusta pensar que podemos tener un sistema y unas instituciones que funcionen aun cuando sus operadores pudieran comportarse de modo irresponsable, como ocurre con el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ.

¿El Gobierno se plantea que los nombramientos efectuados por un CGPJ prorrogado puedan ser reversibles?

En absoluto. Quiero ser tajante y no dar una explicación que pudiera enturbiar la rotundidad de mis palabras. El Gobierno quiere reformar le ley del Poder Judicial, pero no va a tomar esa medida.

LOS PRESOS CATALANES

“Los indultos se tramitarán en un plazo de 6 a 8 meses; no puedo adelantar nada”

¿Cuál es su opinión sobre la situación del rey emérito?

Que yo sepa , el rey emérito no tiene ningún procedimiento judicial vivo. Hay cosas que me preocupan como ciudadano, porque se atisban asuntos preocupantes. Pero creo en la presunción de inocencia de todos. Y también en la igualdad ante la ley. Por otra parte, la monarquía está haciendo un esfuerzo de transparencia, afirmando su papel de monarquía parlamentaria y su conexión con la sociedad, un esfuerzo que hay que reconocer.