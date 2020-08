En las últimas semanas mucho se ha hablado y escrito sobre Juan Carlos I, rey de España, tal y como se titula el documental grabado entre 2013 y 2014, dirigido por el cineasta hispano francés Miguel Courtois.

Censurado anteriormente (dicen ciertas lenguas que por el PP ya que salen testimonios de figuras socialistas y no de populares, o también se especula con presiones de la Casa Real para que solo se diera pátina mediática al Rey Coronado, aunque yo creo que el motivo real fue otro) se emitió el 6 de agosto, después de llevar guardado en un cajón TVE seis años, consiguiendo ser líder de audiencia ese día y convirtiendo al rey emérito en el protagonista absoluto de los medios de comunicación, después de anunciar su abandono del país, que no destierro como algunos le llaman.

El documental trata la figura histórica del Rey desde varias perspectivas y consecuencias que provocaron el devenir de La Monarquía Española y por extensión de España. Y narra episodios sobre su vida que tiene momentos emotivos y dramáticos como la muerte por un disparo (accidental dicen, aunque hay fuentes que echan sombras a esta versión) de su hermano, o que cuando era niño tuvo que abandonar su familia y asentarse en Madrid, para ser la figura representativa de la monarquía en la dictadura del Generalísimo, con el consentimiento de Franco, claro; ya que su padre Don Juan era considerado una amenaza por su condición de heredero, y al niño no lo veía como tal.

Llegó España en 1948 y hasta 1969 Franco no lo nombra su sucesor en la Jefatura del Estado con el título de Principe de España, 21 años después, saltándose el orden sucesor natural que le correspondía a su padre Juan de Borbón, y teniendo que jurar fidelidad a los principios de movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino.

Sobre Franco, Juan Carlos dice que era una persona que hablaba muy poco (característica de sobra conocida ya que era más de actuar para desgracia mayoritaria de su pueblo), pero que con él si hablaba y hasta se reían comentando cosas, al contrario que con los demás que era hermético.

Cuando lo nombró heredero dice que para él no fue una decisión fácil, pero que aceptó para poder hacer el cambio político que se hizo y que no hubiera sido posible si no aceptará. También recuerda que Franco antes de morir le dijo “ Solo le pido una cosa, que preserve la unidad de España”. No me dijo haga esto o haga lo otro, y si uno lo piensa se puede interpretar de muchas maneras.

Este fue un momento clave en la historia futura de España, porque el Rey aprovechó la dura educación recibida, sus relaciones con mandatarios mundiales y su proyección internacional, que fueron lo que determinaron la idea clara que él tenia para España, y que no era otra que implantar una democracia. Lo que no sabia en ese momento era cómo hacerlo posible, ya que a pesar de su figura de Principe había poderes del régimen que no iban a aceptar su fin, ya que creían haberlo dejado “todo atado y bien atado”.

La muerte de Carrero Blanco en un atentado de ETA, le facilitó un poco las cosas ya que era el hombre del régimen más duro y con mas seguidores en esa época en que Franco languidecía, y su sucesor Arias Navarro no contaba con esas cualidades ni apoyos, como el tiempo corroboro.

No obstante el Rey Juan Carlos supo leer el viento de la historia y trazó un plan con unas bases de una transición hacia la democracia magistrales, como lo demuestra la persona que eligió para dirigirla y llevarla a cabo con éxito, tanto que fue de admiración y objeto de estudio para el resto del mundo.

Juan Carlos renunció a perpetuar el régimen caudillista e instaurar un sistema democrático cuya forma política es la monarquía parlamentaria, con un jefe de estado que se supedita a la Constitución y en donde sus actos han de ser refrendados (el rey reina pero no gobierna) y un parlamento electo por el pueblo donde recae el poder legislativo.

El historiador Enrique Moradiellos explica que: “Todos fueron importantes: Torcuato Fernandez-Miranda, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Felipe González, etc. pero que el rey Juan Carlos fue especialmente importante porque él tenia los resortes del Poder. Podía haber frenado, obstaculizado o impulsado la Transición”. Y eligió este último camino.

Por eso yo creo, un republicano convencido, que la figura de Juan Carlos I fue muy importante para España, y que pasará a la historia por haber hecho posible la democracia en España, y no por unos hechos desafortunados en el ocaso de su reinado.