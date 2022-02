Juan José Liarte, portavoz de VOX en la Asamblea de la Región de Murcia: "El linchamiento encarnizado contra Casado ha sido muy desagradable"

Julia Navarro.- “Me preocupa mucho que la política fomente y potencie actitudes tan poco edificantes” como las protagonizadas estos días por los principales cargos del PP. Son palabras de Juan José Liarte, abogado y portavoz de VOX en la Asamblea de la Región de Murcia.

Liarte lamenta “el linchamiento coral y encarnizado que se ha emprendido contra Casado”, al que considera “un hombre honrado, educado y aseado”. “Ver a la jauría española pelearse por sus pedazos da ganas, francamente, de alejarse de la política”, admite durante la entrevista.

El diputado regional de VOX en Murcia se aleja una vez más de la corrección política para decir lo que piensa, en línea con una trayectoria política coherente y ejemplar. De hecho, Liarte siempre ha abogado por priorizar la calidad de las personas en cualquier proyecto político. En base a ese mismo principio, representa el principal activo de Vox Murcia frente a ese ramillete de deformaciones políticas y morales que conforman el núcleo de la dirigencia de su partido.

– ¿Cómo ha vivido la crisis interna del PP desde que saliera a la luz los presuntos contratos irregulares del hermano de Ayuso?

He vivido esta crisis con preocupación y tristeza. Es normal que haya desencuentros e incluso enfrentamientos entre compañeros de partido, pero no entiendo que alguien esté dispuesto a llevarlos tan lejos como para dañar tan gravemente el proyecto común. Creo que es reflejo de la forma de pensar de nuestro tiempo y me apena.

– ¿Le decepciona que la política a veces represente lo peor de la condición humana, con actitudes tan desleales como las que han protagonizado la mayoría de cargos populares?

Mas que decepcionarme me preocupa mucho que la política fomente y potencie actitudes tan poco edificantes.

– López Miras pasó en menos de 24 horas de apoyar a Casado y a Egea, rechazando la celebración de un congreso, a pedirle a ambos que dieran un paso atrás. ¿Puede prosperar una comunidad autónoma con un líder que acredita esa elasticidad moral?

No creo que la actitud de López Miras fuera un problema de elasticidad moral. Si él llegó al convencimiento de que ya no era posible salvar a Casado, por mucho aprecio que sintiera por él, es comprensible que, por mucho que le doliera, cambiara de actitud. Sinceramente, no me parece lo peor que hemos visto estos días.

– ¿Cree justo el final político de Casado?

Me ha resultado muy desagradable el linchamiento coral que se ha emprendido contra él; creo que no merece ese encarnizamiento social. Tal vez lo merecerían otros que marcan el rumbo de las acciones del gobierno, pero contra ellos no hay lo que tiene que haber.

Casado puede haber cometido errores, pero es un hombre honrado, educado y aseado; ver a la jauría española pelearse por sus pedazos da ganas, francamente, de alejarse de la política.

– ¿Cree que Feijóo puede revertir la situación y convertir al PP en una serie alternativa del gobierno?

Si realmente lo desea, el PP volverá a ser alternativa en muy poco tiempo. Deberán analizar lo que ha sucedido desde Rajoy y decidir si se quiere corregir o si por contrario volver al gobierno es una cuestión simplemente de esperar; espero que no se opte por esto último.

– ¿Le ha decepcionado Ayuso?

Todos los actores de este drama me han decepcionado un poco. También tengo decepción conmigo mismo, que después de cuatro años en política todavía seguía pensando que era otra cosa.

– Recordemos que Egea tuvo su momento culmen en la secretaría general del PP al desactivar la moción de censura contra López Miras. ¿Qué deberíamos saber de lo ocurrido esos días que nunca se haya contado?

Suyo fue el paso final que nos llevó a apoyar al Partido Popular, aunque López Miras y Joaquín Quino Segado habían dispuesto bien el terreno. Esos días Ega estuvo muy inspirado y es una pena que se haya malogrado buena parte de lo ahí conseguido.

– Usted sigue siendo el portavoz parlamentario de VOX en Murcia. ¿Debe Mañueco incluir a su partido en el futuro gobierno de Castilla y León? Y si es así, ¿bajo qué condiciones?

Él debe entender que la negociación tendrá que hacerla, no con el grupo parlamentario de Vox, sino con algún representante que designe Ortega Smith, pues ese tipo de decisiones se toman “en Madrid” y los diputados son atrezzo; la primera condición es ser consciente de esto. Yo creo que sí deberían pactar y dar la oportunidad a VOX de mostrar ante todo el mundo cómo gobierna, para que los ciudadanos conozcan lo que ya conocemos quienes hemos estado dentro.

Comparte este artículo