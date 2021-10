Juan José Liarte, portavoz de VOX en la Asamblea de la Región de Murcia, sobre su visita a Málaga invitado por la Plataforma Antigestora: «Nace una nueva esperanza»

Juan José Liarte*.- Que en España nace una nueva esperanza es una percepción que en los últimos días parece respirarse aquí y allí: El fracaso atronador de la moción de censura de Murcia, los más recientes movimientos del grupo parlamentario “Liberales” (ex Ciudadanos) en Murcia y la reciente visita de Juan Carlos Girauta, que fueron capaces de reunir en un ambiente de distensión y franco deseo de colaboración a cargos orgánicos y electos de tres diferentes grupos parlamentarios del centro y derecha españoles fueron las primeras señales; esta semana el propio Girauta y Alejo Vidal Quadras analizaban la situación con Pablo Casado en Valladolid; hoy viernes el ex presidente colombiano Andrés Pastrana ponía en Cartagena el acento en la urgente necesidad de un foro de pensamiento y confluencia política del centro derecha -no ya nacional sino internacional-.

Todos tenemos nuestras ideas políticas y en muchos casos hemos podido sentir la tentación de la polarización extrema, esa trampa terrible para España en que algunos necesitan hacernos caer. Frente a esa tentación, aquí y allá aparecen y se revelan hombres y mujeres que con naturalidad, normalidad y discreción llaman al sentido común y a la recuperación de la compostura que un adulto nunca debe perder, especialmente en lo referido a la res pública. Quizá ha terminado el tiempo de los mesías y las vedettes, de esos líderes de show americano que se llenan la boca de épica y relato pero a la hora de la verdad son incapaces de escuchar –mucho menos ayudar- a unos sencillos afiliados cuando se lo ruegan. ¡Cuánto más llevadero debe ser hacer un discurso y posar para la prensa que rebajarse a escuchar a las personas de a pie! ¡Todo por el pueblo, pero sin el pueblo! ¡Todo por el partido, pero sin los afiliados!

Un grupo de compañeros de VOX Málaga me ha invitado el próximo día cinco de noviembre a sostener un encuentro informal y cambiar impresiones acerca de la evidente situación de crisis nacional y los posibles caminos a emprender; me confieso abrumado por las consecuencias de esta invitación. Hace un par de días contactó conmigo un cargo orgánico de VOX para decirme que no vaya a Málaga en noviembre y como me negué a romper mi palabra el partido emite hoy una comunicación interna al respecto; grosera -por supuesto- e indigna de más comentario.

El Grupo Parlamentario VOX en Murcia que dirijo es el único que ha alcanzado el objetivo de estar en el gobierno de una comunidad autónoma. Esto no se consigue ni haciendo brindis al sol ni pidiendo dimisiones a diestro y siniestro ni poniendo al frente de los equipos a indocumentados intelectuales sin recorrido profesional ninguno. ¿Y cómo se consigue, entonces? De eso es de lo que hablaré en Málaga, entre otras cosas.

Para quienes estén preocupados por mi visita a Málaga concluiré diciendo que no deben preocuparse; no son momentos para dividir a los españoles de buena fe sino para buscar juntos fórmulas que nos permitan hacer frente a la grave crisis nacional que atraviesa España. Para eso voy a Málaga. ¡Nessun dorma!

*Jurista y portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en la Asamblea de la Región de Murcia