Juan Marín, candidato de SOMI a la Alcaldía de Barcelona: «Acabaré con los manteros, los okupas, los delincuentes y los inmigrantes ilegales»

AD.- Sostiene Juan Marín que Som Identitaris (SOMI), la nueva formación política identitaria de Josep Anglada, representa un alentador soplo de esperanza de cara a revertir la degradación que vive la ciudad de Barcelona. Juan Marín es el candidato de SOMI a la Alcaldía barcelonesa, y está convencido de que su candidatura puede ser una sorpresa similar a la que representa Éric Zemmour en Francia.

Marín quiere ser la referencia de cualquier catalán al que le preocupe más la cuestión antropológica que el debate soberanista. “¿De qué nos valdría ser independientes en una república sin iglesias ni catalanes de origen?”, se pregunta.

A medida que se conversa con Marín se percibe su admiración por Josep Anglada, el hombre bregado en mil batallas contra el que se conjuró el sistema, dentro y fuera de Cataluña, por lograr integrar en el proyecto identitario de Plataforma per Catalunya (PxC) a catalanes de distintas ideologías y sensibilidades. A PxC la implosionaron algunos de los que hoy se sientan en el Parlamento de Cataluña representando a las siglas de Vox, que nuestro entrevistado no duda en llamar “disidencia controlada”. Nunca un líder español de la democracia ha sido tan agredido como lo fue Anglada conforme las expectativas de PxC se robustecían a diario con nuevas adhesiones. Por primera vez, las cloacas del Estado y los separatistas se unicieron en feliz consorcio frente a un enemigo común. A unos les perjudicaba la existencia de un proyecto identitario consolidado que obstaculizaba la puesta en escena de Vox para mantener a la disidencia controlada dentro del sistema; y a los otros les mortificaba que el debate en Cataluña lo polarizara la cuestión identitaria y no la secesionista. Así que con la ayuda de la mafia mediática, no les resultó difícil opacar el discurso político de Anglada e incluso judicializar hasta sus discusiones paterno-filiales. Enviaron a una cohorte de matones a intimidar a los asistentes a sus mítines, yugularon su presencia en los espacios públicos, criminalizaron sus propuestas; propuestas que hablaban de paz social y de derechos ciudadanos, de adhesión a lo genuinamente catalán y de lealtad a todo lo español.

A Cataluña, decían los de la casta, no basta con robarla, hay que violarla. Y Josep Anglada, en un momento dramático y decisivo de la historia de su pueblo, se limitó a querer para los suyos justamente lo contrario. Su vocación hacia el compromiso solamente es comparable a su indómito carácter, lo que pese a todo lo anterior le llevó a alcanzar para su partido 60.000 votos sólo en la provincia de Barcelona y a consolidarlo como la sexta fuerza política catalana, excelente rampa de lanzamiento para futuras contiendas electorales, que había que dinamitar.

Juan Marín atiende a Alerta Digital en su primera entrevista desde que fue nombrado candidato de SOMI. Nos revela algunos apuntes que sin duda pueden marcar el futuro político más inmediato de su formación política en Cataluña y el resto de España. En esta hora triste de Barcelona, con sus calles e instituciones salpicadas de navajeros, okupas, delincuentes incendiarios y trileros almidonados, el candidato de SOMI defiende sin complejos una Barcelona libre de progres, okupas e inmigrantes ilegales.

– ¿Por qué han decidido presentar candidatura a la Alcaldía de Barcelona?

Barcelona necesita un verdadero cambio y solamente un partido como SOMI lo puede garantizar. Barcelona tiene que volver a ser aquella ciudad segura, limpia y con un proyecto de ciudad que garantice la presencia internacional que antaño distinguía a Barcelona. Acabar con la degradación que está padeciendo Barcelona gracias a la nefasta política de la alcaldesa Ada Colau será una de nuestras prioridades.

– ¿Cree que tiene posibilidades de salir elegido al menos concejal?

Tenemos fe ciega en nuestra querida ciudad a la hora de votar por el cambio. Trabajaremos con la ilusión de que SOMI esté representado en el Ayuntamiento de Barcelona, pero esto lo tendrán que decidir los ciudadanos. Por nuestra parte no le quepa la menor duda de que haremos todos los esfuerzos necesarios para hacer realidad que en el ayuntamiento haya una voz con sentido común capaz de volver a ilusionar a los barceloneses.

– ¿Qué puede aportar SOMI a la vida catalana?

Sentido común, trabajo, ilusión, seguridad y garantizar la seguridad de todos los catalanes combatiendo así la mala gestión hecha hasta día de hoy.

– ¿Qué opina de Vox?

Como dice nuestro presidente, Vox no deja de ser un partido más del sistema, que están en política para enriquecerse unos cuantos a costa de unos miles de españoles de buena fe. Vox es disidencia controlada por la élite globalista que vive a costa del engaño continuo sin aportar ninguna solución a los problemas reales que atraviesa España.

– ¿Por qué cree que Vox no habla de inmigración ni de cambio demográfico?

Vox nunca ha sido un partido de fiar, a decir verdad, nunca les ha preocupado la inmigración, solo la utilizan políticamente para sacar réditos electorales. El partido de Abascal ya ha dicho en muchas ocasiones que está a favor de la inmigración legal y buena. Para SOMI nuestra prioridad es evitar este cambio demográfico que está sufriendo España, y para ello debemos priorizar la identidad étnica de España sobre cualquier otra cuestión.

– ¿Quiénes sobran en la política barcelonesa?

Toda esa casta política que tenemos en el ayuntamiento; esa casta de progres inútiles, parásitos y desaprensivos, que se han apoderado de la ciudad como si fuera su finca.

– ¿Cómo ha podido llegar Barcelona a tener una alcaldesa satanizada?

Ada Colau se ganó la confianza de los barceloneses a base de engaños continuados, con muchas promesas, que todas ellas se han quedado en el tintero. Lo que sí le dio muchos votos que le sirvieron para llegar a la alcaldía fue su apoyo a los manteros, la promoción de la inmigración ilegal, el blanqueo del consumo de marihuana y el apoyo a los okupas.

– ¿Cual sería su primera medida como alcalde de Barcelona?

Haremos de nuestra preciosa ciudad un espacio limpio, con la seguridad de que la gente pueda pasear sin preocuparse de los carteristas y en general de toda la chusma que anida en la ciudad. Por cierto, desactivar los mayores puntos de venta de droga en Barcelona será uno de nuestros objetivos preferentes.

– ¿Que propone para acabar con los manteros, la ocupación y la alarmante criminalidad en Barcelona?

No vamos a permitir la competencia desleal que practican los manteros y apoyaremos a nuestros comerciantes, que son los que producen riqueza a nuestra ciudad. Lucharemos contra la ocupación ilegal y prohibiremos que estos vagos se puedan empadronar, para que no puedan recibir ninguna ayuda social. Barcelona necesita un plan preventivo de seguridad que dote a la Guardia Urbana de más recursos para hacer frente a esta criminalidad.

– ¿Cómo se cura el odio a España que inhala una parte de la sociedad catalana?

La sociedad catalana ha sido fracturada gracias a la hoja de ruta de los partidos independentista. Lo que toca ahora es cohesionar de nuevo la sociedad catalana y poner de relieve que las políticas independentistas sólo han perjudicado la economía catalana y la convivencia entre los catalanes.

– ¿Qué necesita Cataluña, según SOMI?

Cataluña necesita mano dura y se la vamos a dar. Si el pueblo nos otorga su confianza nos comprometemos a acabar con los manteros, los okupas, los incívicos, los delincuentes y los inmigrantes ilegales. No vamos a fallar a los catalanes. Josep Anglada ya ha demostrado que es el único líder identitario comprometido con nuestra identidad colectiva, que es algo que los independentistas no podrían garantizarnos porque han apostado por una inmigración masiva y contraria a nuestras reglas civilizadoras.

– ¿Volverían los toros a la Ciudad Condal con usted de alcalde?

Volverían de una manera nunca antes vista. Queremos seguir teniendo la marca del toro, pero erradicando las banderillas y la muerte de la res, que no sufriría daño alguno.

Los toros forman y seguirán formando parte de nuestra tradición.

