Juan Muñoz le pide perdón a José Mota: «me tomé cuatro copas»

Juan Muñoz se pasó de frenada con unos comentarios sobre José Mota hace unos días. Ahora ha recapacitado y pide perdón. En un vídeo subido a Twitter comenta lo siguiente.

«Estoy aquí para pedirle perdón públicamente a mi compañero José Mota, su familia y amigos que tenemos en común por esas declaraciones tan crueles y desafortunadas. Son palabras que no se merece para nada. Viene a causa por el derrumbamiento que tuve por el fallecimiento de mi madre».

«Esperaba que al enterarse a lo mejor hubiese venido, me hubiese dado un abrazo y hubiéramos podido continuar nuestra amistad de siempre. Esperaba que él hubiera venido. Me dolió mucho».

«Se me juntó con la Navidad y la primera Nochebuena sin mi madre. En ese momento caí en lo peor, beber. Beberme dos copillas, cuatro copillas de más y en ese momento me llamó un periodista para preguntarme cómo estaba y darme el pésame. Monté en cólera y empecé a decir disparates que José no se merece para nada. Ni José ni su familia. Dije cosas que no las siento».

«Es un hombre que me ha ayudado mucho y con el que he compartido muchas cosas. No se merece lo que le he hecho. Me gustaría algún día mirarle a la cara y pedirle perdón como se merece porque lo que he hecho no tiene perdón. Es una gran persona y compañero. Todo lo que he dicho ha sido producto de un mal día acompañado de cuatro copas. Lo siento José». Sincero mensaje que aclara lo sucedido y que convierte su vídeo en unas disculpas verosímiles. ¿Responderá Mota?

