Jugando con fuego, por Josep Antoni Duran i Lleida

Hace tiempo que comparto en esta tribuna mi inquietud acerca de la insostenible atmósfera de la política española, que en ocasiones parece entrar en una espiral sin salida. A la tan manida referencia al clima de polarización e insulto, quiero añadir otras consideraciones tanto o más inquietantes. La más importante: el deterioro de las instituciones como pilares que son de las democracias modernas. Empezando por el uso y abuso de la figura del Rey. Algunos, con la intención de que sus ataques a la institución encubran las frustraciones que generan sus incapacidades. Otros, con la aireada pretensión de patrimonializar la monarquía. Pablo Iglesias es quien mejor lo ha sintetizado en sede parlamentaria: “Perdonen esta recomendación de un republicano: no nos hagan el trabajo, señorías”. Efectivamente, unos y otros acaban convergiendo en la erosión de la institución.

Y no hallamos mayor sosiego si ponemos el foco en las instituciones que consagran la división de poderes. Es cierto que los debates en sede parlamentaria son una muestra palmaria de la rotura del poder político. Pero no lo es menos que el poder judicial está sufriendo una notable degradación institucional. El bloqueo que ejerce el poder político para proceder a la renovación del CGPJ es una de las causas. Y si la enfermedad es grave, el remedio que se pretendía prescribir lo era aún más. Sin embargo, las causas de la degradación institucional del poder judicial no residen solo en la política. He expresado siempre mi respeto a sus decisiones, pero en nada favorecen a la institución de la justicia algunos pronunciamientos de los últimos años, meses y semanas. Conviene no subestimar las alertas expresadas por la Comisión de la UE y por el Consejo de Europa sobre la obstrucción de la renovación de nuestra cúpula judicial y la iniciativa parlamentaria ideada para zafarla: un claro reproche al Gobierno y a la oposición. De la misma manera que sería insensato minusvalorar las reprobaciones que desde otras instancias judiciales europeas se hacen a determinadas decisiones de algunos de nuestros tribunales.

En la Unión Europea se empiezan a preguntar qué nos está pasando

Podría parecer que la ciudadanía se haya resignado a la idea de que el desgaste institucional forma parte de la normalidad. Incluso se podría caer en el espejismo de que el país puede funcionar disociado de las instituciones. ¡Gravísimo error! Cuando los partidos políticos y las instituciones pierden autoridad, se abona el terreno al aventurismo populista y a las reacciones autoritarias. Y ambas circunstancias generan cuadros de desestabilización, con un severo impacto en el crecimiento económico. Y así hay que entender que la previsión de la contracción de nuestra economía por parte del FMI sea el peor pronóstico de las economías avanzadas. Comprendo que a los populismos que campan por España y al independentismo catalán (que no es sino una variedad autóctona de populismo) les importe poco que el riesgo en el que estamos inmersos pueda derivar en graves consecuencias negativas. Pero cuesta aceptar que el resto de las fuerzas políticas sean insensibles a los devastadores daños que está provocando y provocará nuestro destrozo institucional.

La hora es grave y exige que quienes de verdad defienden la democracia, sus instituciones y sus normas no pierdan ni un minuto más en debates sobre problemas que ellos mismos crean y centren sus energías en tejer complicidades para ocuparse de los problemas reales de la sociedad. Se requiere trenzar las connivencias necesarias para que una gran mayoría apoye la desinflamación de España (no solo es la situación de Catalunya la que precisa desinflamarse). Sin serenidad no hay futuro, y cuando por fin esta se recupere, deberán abordarse profundas reformas. Incluso la constitucional si fuera menester. Hay que dotarse de una nueva legislación electoral que realmente revierta la actual dependencia que tienen los poderes legislativos de los ejecutivos; resolver la injusta financiación de las comunidades autónomas; repensar mecanismos que aseguren una lealtad institucional de doble vía entre los poderes autonómicos y central (asegurando la gobernanza que la crisis sanitaria ha demostrado ineficaz); diseñar un nuevo contrato social; solucionar el contencioso catalán… Y hacerlo desprendidos del adanismo, que desprecia lo mucho de bueno que tiene nuestra democracia (“No nos podemos permitir el borrón y cuenta nueva”, le dijo el papa Francisco a Pedro Sánchez).

La semana pasada, en plena pandemia y bajo el impacto de sus consecuencias sociales y económicas, se debatió una inútil moción de censura. No obstante, su desenlace abrió un paréntesis de compostura en la política española. ¡Ojalá que no sea un espejismo! En la Unión Europea se empiezan a preguntar qué nos está pasando (ahora Euro­pa sí que expresa su preocupación en relación con España –y no cuando el independentismo pretendía que lo hiciera–). Les resulta difícil comprender que no seamos conscientes de que estamos jugando con fuego. Y como dice el refrán: “Quien con fuego juega finalmente se quema”.