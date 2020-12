Julia Navarrete Bergmann, candidata de Vox en Benalmádena, refuta las manifestaciones del abogado Aurelio Toledano en la entrevista de Alerta Digital

Miguel Romero.- Julia Navarrete Bergmann, militante de Vox en Benalmádena y candidata número 3 en las elecciones municipales de 2019, ha salido al paso de la entrevista en audio de Alerta Digital al abogado Aurelio Toledano, primer vocal de la candidatura de Enrique de Vivero.

En dichas manifestaciones, Toledano hizo alusiones a supuestas presiones del entorno de Julia Navarrete tanto hacia Nanda Agregado cómo hacia la concejal Gema Carrillo.

La militante de Vox niega tales extremos y detalla numerosas cuestiones relacionadas con la candidatura del ex coronel.

– ¿Qué valoración hace de las declaraciones de Aurelio Toledano, primer vocal del dimitido CEP, hombre de confianza y amigo personal de Enrique de Vivero, durante la entrevista que concedió a Alerta Digital el pasado lunes?

Pues me pareció llena de incongruencias, inexactitudes, descalificaciones y nuevo embrollo relacionado con la dimisión de Enrique de Vivero. Efectivamente habla de que tanto Enrique de Vivero como él son los que dimiten en primer lugar, y esto hace precipitar las dimisiones de los otros cuatro miembros del CEP. No es como lo cuentan los otros protagonistas, quienes decían que, no estando de acuerdo con determinadas propuestas para los organigramas, pusieron sus cargos a disposición del partido. También señala que hubo dos razones para las dimisiones, que fueron: la falta de ratificación por parte del comité ejecutivo nacional y la falta de entendimiento y de apoyo con el resto de miembros del CEP. Y que si hubo otras razones únicamente las conoce Enrique de Vivero, que era el que tomaba todas las decisiones.

Lo que me sorprendió fue las descalificaciones a sus antiguos compañeros del Comité Ejecutivo Provincial, de los que dijo que les faltaba un “hervor” porque no estaban capacitados para el cargo. A Nanda la puso de llorona, a Javier Barranquero de demasiado impulsivo y de estar a años luz de tener nivel político, a Paco Vázquez de nula formación, además de chivato y a Noelia de no saber administrar ni tener capacidad creativa. Lo que sí dejó claro es que fue exclusivamente Enrique de Vivero el que los designó. Es cierto que a los militantes nos sorprendió mucho cuando en las presentaciones de la candidatura Enrique de Vivero iba diciendo los méritos de cada uno, señalando que Aurelio era amigo suyo desde hace 26 años, que a Nanda la conoció cuando tenía 6 años porque su padre era compañero suyo, militar, que Javier Barranquero estaba en el CEP porque era amigo de Nanda, etc. Muchos afiliados escuchábamos cómo se hablaba de evitar el nepotismo, pero lo teníamos delante de nuestras narices. Se hablaba de meritocracia y lo que hemos visto es mucha dedocracia y enchufismo.

Pues con esas descalificaciones personales a sus compañeros ya nos podemos imaginar qué vino a continuación con otros afiliados del partido.

– ¿Qué opina de la actuación de Aurelio Toledano durante la campaña?

Cuando se produjo la anulación de las primeras votaciones, se enfadó muchísimo y parece ser que cortó con unas tijeras su carnet de afiliado de VOX y se habla de que presentó su dimisión de la candidatura. Se dio de baja en todos los grupos de Whatsapp que teníamos para trabajar y desapareció de la escena electoral. Resucitó cuando se obtuvo milagrosamente 11 votos de diferencia con respecto a la candidatura de Lara Peláez y parece que volvió a coger “energía”.

Hay que decir que las otras personas que este señor alude, Antonio Videra, Antonio Rivas, José Ferrando y Bartolomé Sánchez, siempre estuvieron al pie del cañón apoyando la candidatura y a VOX; a ninguno se le ocurrió dimitir ni cortar en pedazos sus carnets de VOX por los fracasos electorales y a día de hoy todos siguen siendo afiliados y trabajando para el proyecto de VOX. Esa es la diferencia: mientras otros se dieron inmediatamente de baja de VOX cuando fracasaron, todos ellos siguen perteneciendo y trabajando en lo que cada uno puede para el partido. No están desilusionados con el proyecto político y siguen creyendo firmemente en los ideales que sustenta VOX.

– Se dice que Bartolomé Sánchez realizó una especie de extorsión o chantaje a la vicepresidente Nanda Agredano para conseguir un cargo. ¿Es esto cierto?

Es absolutamente incongruente. Delante de testigos, Enrique de Vivero llamó por teléfono a Bartolomé Sánchez para comunicarle que iba a ser el próximo coordinador de Benalmádena. Cuando éste se pone en contacto con Nanda, sólo está reclamando que se le designe con lo que el presidente le había comunicado con anterioridad, al igual que también había comunicado por teléfono a otros militantes su adscripción a distintos puestos en el organigrama. Aurelio reconoció en la entrevista que Bartolomé lo hizo por desconocimiento de los estatutos del partido, que no permitían los nombramientos hasta que no fuera ratificado el CEP.

Bartolomé Sánchez y yo misma organizamos unos de los actos electorales mejor conseguido y con más concurrencia en las localidades. Se celebró la presentación de la candidatura en la Finca Los Caballeros con compañeros de Benalmádena, Fuengirola y Mijas ante una audiencia de más de 80 afiliados. Estuvimos recogiendo adhesiones a los avales y luego, con los votos contribuimos de manera extraordinaria a lograr la victoria de Enrique de Vivero, que hay que recordar fue por sólo 11 votos. Únicamente no obteniendo los votos de Benalmádena conseguidos por Bartolomé Sánchez y yo misma, nunca se hubiera proclamado ganador de las primarias. Es decir, es un hecho que fuimos clave en la victoria de la candidatura, eso lo puede ver hasta un ciego.

Aurelio Toledano lo que no cuenta en la entrevista, es que se pretendía imponer para la coordinación de Benalmádena pueblo a su íntimo amigo Carlos Zaragoza y no justamente por meritocracia sino de nuevo por dedocracia. Hay que recordar que Carlos Zaragoza, autoconocido en Benalmádena como el “consejero y asesor de Enrique”, no movió un solo dedo durante los dos meses de campaña electoral mientras que Bartolomé y yo mismo nos pateamos toda Benalmádena buscando votos hasta el último segundo para Enrique de Vivero.

También me gustaría aclarar que ni Bartolomé Sánchez ni la militancia de Benalmádena han exigido nunca la dimisión de Gema Carrillo como concejal de Vox Benalmádena. A esta señora se le ha pedido única y exclusivamente que deje de intentar controlar, tanto las redes sociales como la coordinación en el municipio, ya que en su día, cuando tuvo el control de éstas, realizó una gestión que dejó mucho que desear provocando una caída espectacular en la participación de los afiliados. Además, es de sobra conocido que no cuenta para nada en la acción municipal con el otro concejal, Miguel Ángel Jiménez y esto, clarísimamente, está perjudicando gravemente al partido y las consecuencias se verán reflejados en los resultados de VOX en las próximas elecciones municipales.

– También afirmó Aurelio Toledano que había otros tres afiliados que habían solicitado unos cargos en el organigrama. ¿Qué tiene que decir?

En primer lugar, que me merecen todo el respeto y la consideración dado que son personas que han trabajado duramente, desde el primer día hasta el último, para permitir que la candidatura de Enrique de Vivero ganara las elecciones y siempre mirando por el bien del partido. No me consta que ellos pidieran cargos algunos. El mismo Aurelio dice que contaban ya con todos ellos para formar parte de los organigramas.

Antonio Videra fue la persona que presentó a Enrique de Vivero en todos sus actos, elaborando los discursos de presentación además de apoyar en cuantas acciones fueran precisas. Es doctor en psicología, profesor universitario y con amplia experiencia en varios campos como en política. Aurelio lo define como persona culta, preparada y bienintencionada. Me consta que todos los miembros del CEP sin excepción le habían comunicado que contaban con él para el trabajo futuro. La pregunta que una se hace es cómo sería posible que una persona con esa valía no estuviera en un organigrama. Fue también Enrique de Vivero el que le llamó para comunicarle su participación en la Vicesecretaría de Afiliación y no en la de Formación, como indicó erróneamente Aurelio. Y no en Formación porque se sabía por conversaciones que ésta estaba desde el principio de las primarias reservada para José Herráiz. Cuando se produjo las dimisiones y abandono del partido de Enrique de Vivero y Aurelio, y cuando los otros cuatro miembros del dimitido CEP se quedaron mudos, sin dirigirse para nada a los afiliados, Antonio organizó un grupo de Whatsapp de 100 miembros, que sigue en la actualidad, y junto a otros compañeros elaboró un informe que entregó a los responsables del partido realizando un diagnóstico certero de la situación actual y proponiendo soluciones de cara al futuro.

Luego también se habla de Antonio Rivas. Este se encargó con brillantez de la logística de los eventos más importantes de presentación de las candidaturas: dos veces en el hotel Málaga Palacio, dos veces en el hotel Los Monteros; una vez en el hotel Barceló, que fue un verdadero éxito de participación, con casi cien personas, que si no hubiera sino por las restricciones, habría doblado o triplicado la asistencia; en el parador de Ronda, en distintas áreas y por último se ocupó del tema de la grabación de la segunda videoconferencia por ZOOM. ¿Cuál sería la razón para que no estuviera una persona que demostró su buen hacer en temas relacionado con la logística?

Y por último también se habla de José Ferrando. También desconoce Aurelio cómo se produjo el nombramiento. Y hasta un punto se entiende, pues la desvinculación que tuvo durante la segunda campaña produjo que no se enterara de lo que ocurría. No fue únicamente José Luis Caballero quién lo propuso sino que estaba determinado desde el principio directamente por Enrique de Vivero para ocupar la vicesecretaría más importante y más determinante del organigrama. Ni más ni menos que organización e implantación territorial. José también ha demostrado sobradamente que es un hombre del partido con valía.

– Usted ha hablado de José Luis Caballero. ¿Cuál es el papel que desarrolla este empresario propietario de la empresa Nextelmedia, S.L. que dijo que había asesorado a Enrique de Vivero durante las elecciones primarias?

La participación que haya tenido la conoce únicamente Enrique de Vivero. Aurelio afirmó que él no tomaba las decisiones, éstas estaban en manos exclusivamente de Enrique de Vivero. Se sabe por lo dicho en prensa que este empresario apoyó la candidatura de forma externa, aunque parece que mantenía un contacto muy estrecho con Enrique de Vivero. El mismo Aurelio dice que su participación se limitó a conseguir los locales en los hoteles más baratos y que lo hizo de forma desinteresada. Dijo que nadie había presentado facturas ni contratos y que José Luis Caballero quería conseguir algo bueno para el partido y ayudar a Enrique porque él piensa como muchos que Lara Peláez no estaba haciendo lo correcto en el partido.

Y Aurelio termina diciendo que tanto él como Enrique de Vivero son hombres de honor y no hay absolutamente nada más en esa relación. Dijo que Enrique no había firmado nada y que si lo hubiera hecho, Aurelio lo sabría por ser su hombre de confianza y su amigo. Pues los afiliados no entienden que si esto es así, por qué algunos malintencionados en el partido hablan con palabras gruesas de extorsiones, chantajes, imposiciones y trama. Claro que se entiende por la malicia de algunos, como en Marbella, donde se dice que los miembros del CEP se han quedado con dinero, siempre según las declaraciones de Aurelio.

Personalmente considero que en política, pactar, acordar, consensuar, proponer o sugerir no es en modo alguno extorsionar. Y sobre todo cuando ha quedado sobradamente claro por las declaraciones de Aurelio que no había absolutamente nada para obligar. La única obligación era mejorar la futura gestión del partido a la luz del nivel de los miembros del CEP. Los términos despectivos de trama o extorsión sólo lo utilizan los mediocres y los maliciosos.

– Entonces, ¿usted cree que no existió trama alguna en la imposición de personas para ocupar cargos orgánicos?

Estoy convencida de que no existió trama alguna y más después de las declaraciones aclaratorias de Aurelio Toladano. Es más, ha quedado patente que todas las decisiones las tomaba en solitario Enrique de Vivero, sin contar con nadie más. Y si se dice que José Luis Caballero sólo asesoró en conseguir los salones de los hoteles a un mejor precio, entonces, ¿cómo iba a poder influir en nombramiento alguno? Lo que seguramente hizo José Luis Caballero fue recomendar o sugerir el nombre de personas que ya eran válidas dentro del partido y que los mismos miembros del CEP les habían comunicado que contaban con ellos. Se entiende también que si a los cuatro miembros del CEP: Nanda, Javier Barranquero, Paco Vázquez y Noelia les faltaba un hervor, había que reforzar de alguna manera ese perfil bajo.

Es igual que cuando tuvieron el acalorado almuerzo con Jacobo Vázquez y Enrique Cabanas, donde éste terminó dando un puñetazo en la mesa y elevando el tono de voz porque querían proponer nombres de miembros de la otra candidatura para formar parte de los organigramas. ¿Es que pertenecían a alguna trama por ello? ¿Es que puede considerarse una extorsión proponer a personas válidas como Antonio Pulido, Eugenio Moltó y Antonio Sevilla para formar parte de cargos orgánicos?

– En su carta de dimisión, Enrique de Vivero habla de diferencias irreconciliables con algunos componentes del CEP y la imposibilidad de llegar a acuerdos en la confección del equipo de vicesecretarios y coordinadores. ¿Cómo es esto posible?

Pues parece sorprendente que Enrique de Vivero propusiera nombres para las vicesecretarías y los otros 4 miembros del CEP liderado por quién fue amiga personal Nanda Agredano se opusieran a ello. Sí es cierto que se comenta que los 4 miembros del CEP se negaron a aceptar los nombramientos de Enrique porque ellos ya tenían asignados a amiguetes para los cargos orgánicos utilizando la dedocracia y el nepotismo. Se dice que Enrique de Vivero tenía designado desde el principio, y sin contar con nadie más, a un amigo y afiliado llamado Jorge, como próximo coordinador de Alhaurín de la Torre. También parece ser que para la Vicesecretaría de Afiliación estaba propuesta una amiga de Nanda, Isabel de Torremolinos, que para la Vicesecretaría de Organización, un tal Alejandro, amigo de Noelia y que como jefa de Eventos estaba propuesta una secretaria en el Ayuntamiento de Torrox amiga de Noelia. Como vemos, muchos de estas personas ni siquiera habían participado en las elecciones primarias. Y que los otros dos miembros del CEP tenían también designados a amiguetes para los cargos orgánicos. Incluso se comenta que ya estaban decidiendo la próxima composición de la lista al Congreso de los Diputados, siendo Nanda la número uno, Paco Vázquez como número dos y Javier Barranquero como número tres, expulsando de la lista a la mismísima diputada nacional y actual gestora provincial Patricia Rueda. Ídem para la lista a las elecciones autonómicas.

Y para terminar, quiero parafrasear a Aurelio cuando habla de cómo obtener la gracia: “Tres cosas son necesarias para justicia alcanzar: tener razón, saber explicarlo y que te quieran creer”.