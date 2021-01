Junqueras: “ERC es el partido más represaliado de la historia de Cataluña”

El líder de ERC, Oriol Junqueras, que se ha incorporado a la campaña de su partido al salir de prisión tras obtener el tercer grado penitenciario, ha pedido al independentismo que sea «útil» a la sociedad a la que sirve y que busque «sumar» apoyos y ser más fuerte, en vez de restar siendo «puro, pero débil».

En un acto electoral en el Teatro Margarida Xirgu de Badalona (Barcelona) ante unas 120 personas, Junqueras y el exconseller Raül Romeva -que también ha obtenido el tercer grado-, han recibido el apoyo de la militancia republicana pero también de la cabeza de lista de la CUP, Dolors Sabater, que ha asistido al acto para saludarles.

Según Oriol Junqueras, si a los presos independentistas «no nos han dejado hablar durante más de tres años es porque nos tienen miedo, porque temen la libertad y la justicia», y ha señalado que ERC «es el partido más represaliado, más perseguido y reprimido en la historia de Cataluña». «Ya lo fue en los años 30, después con la guerra civil, y lo es ahora y, sin embargo -ha subrayado- la gente de ERC no desea perder el tiempo insultando o lanzando reproches» a otros partidos catalanes.

Junqueras ha admitido que hay gente que duda si ir a votar o no, en estas condiciones de pandemia, y también indecisos, y ha recalcado: «Nuestra obligación es recordarles que si no van a votar, y si ERC no gana claramente, quien no ganará será nuestro país, nuestra sociedad».

«Si esto ocurriera, ganarían los de siempre, y no hay que darles el gusto de que esto ocurra», ha señalado el líder republicano antes de afirmar que «aunque nos encierren en las cárceles, será este país el que gane, como ganamos en las elecciones municipales y las generales, porque este país lo necesita y nosotros estamos aquí para darlo todo, incluida nuestra libertad».

Oriol Junqueras ha insistido, en una alusión a las tensiones y desencuentros con JxCat, que «no hay que perder el tiempo lanzando reproches, ya que el futuro se construye con la cooperación de todos, con la inmensa mayoría de la gente, para todos y sin excepciones, incluidos los que aplauden nuestros encarcelamientos». Según Junqueras, se trata de que el independentismo «sume para ser útil y cada vez más fuerte» y ha asegurado que esto es más provechoso que «ser cada vez menos, más puros, pero débiles».