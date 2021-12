Kast, Boric y el primer debate presidencial en Chile

Cada vez queda menos para el balotaje presidencial que se realizará el domingo 19 de diciembre, y con ello la definición de las próximas décadas para Chile. Pues, José Antonio Kast y Gabriel Boric se disputan el sillón presidencial con dos propuestas de sociedad completamente disimiles. Mientras el republicano busca recuperar el sentido común para volver al sendero del progreso, el frenteamplista apunta a socavar los pilares de la institucionalidad para refundarla completamente.

Para que la ciudadanía pueda contrastar ambas propuestas, se abrió el ciclo de debate presidencial por once días (entre el 06 y el 16 de diciembre). No obstante, a pesar de que se han realizado programas de conversación en las que asiste un día un candidato, y al día siguiente el otro (como Candidato, llegó tu hora de TVN o Las caras de La Moneda de Canal 13 conducido por Don Francisco), no se han realizado una buena cantidad de debates en que ambos se enfrenten.

¿Por qué? Porque Gabriel Boric se negado a asistir a ellos, a pesar de que desafió a José Antonio Kast a enfrentarse en numerosos debates en su discurso del 21 de noviembre. Por el contrario, el ultraizquierdista confirmó su participación a solo dos: uno que se realizó la mañana del viernes 10 de diciembre por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), y el que se realizará este lunes en horario prime convocado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

El debate de la Archi comenzó puntualmente a las 08:00 horas del pasado viernes y duró dos horas y media. Se destaca la presencia de periodistas de regiones quienes instalaron temas locales, como la preocupación de la migración en el norte, o la insurrección desatada en la Macrozona sur de La Araucanía. Por ello, este debate es bien valorado porque levantó preocupaciones regionales.

Dado que se realizó basado en un formato radial, ambos candidatos pudieron explayarse de mejor manera que en televisión. No obstante, la presencia de numerosos periodistas provocó que las respuestas tuvieran de igual modo un tiempo acotado.

Con todo, este de debate se desarrolló en un ambiente de alta tensión y las redes sociales dan cuenta de esto al resaltar justamente las cuñas más polémicas en torno a migración, camioneros, previsión, proceso constituyente, Carabineros, entre otros.

Como ejemplo, ambos acusaron al otro de darse “volteretas” para aludir un giro radical en su discurso. Sin embargo, si bien Kast ha incorporado destacados profesionales de Chile Vamos (la derecha oficialista), para fortalecer sus distintos ejes programáticos, por su parte Boric ha falseado sus propuestas generándole numerosas caricaturas, ya que ha cambiado su posición radicalmente en temas de orden, seguridad y migración.

Por esto, el izquierdista buscó emplazar al republicano señalándole “¿a quién le decían volteretas?” Pero no lo logró por completo, ya que Kast le respondió “a ti, hombre. Parece que tienes mala memoria. La mitad de la franja de Artés (excandidato presidencial de extrema izquierda) se dedicaba a ti”.

Esto se entiende con los dichos de Boric sobre su supuesto respeto a los emblemas patrios. Porque el 07 de septiembre dijo que “de aquí en adelante, esperemos que éste sea el último año con maltrato animal y rodeo”, pero en el debate de este viernes dijo que “tenemos que tener un diálogo para que no exista maltrato animal, pero a la vez mantener las tradiciones” (refiriéndose al rodeo). Rápidamente se contradijo porque el frenteamplista sostuvo que de igual manera le gustaría cambiar el lema del escudo patrio, de “Por la razón o la fuerza” a “Por la fuerza de la razón”.

Igualmente, Boric se enredó en aspectos técnicos sobre las rentas vitalicias, admitió no conocer una cifra aproximada de cuantos carabineros (la policía) existen en Chile, o cuando le preguntaron sobre la violencia desatada en La Araucanía.

Sobre este último punto, el periodista de la zona, Juan Rafael Maldonado, sostuvo que las personas que viven en la zona del Bio-Bio y La Araucanía no duermen tranquilas por el “Conflicto Mapuche”. Y que, gracias a la presencia militar, los delitos han disminuido aumentando la sensación de seguridad. Por ello, interpeló a Boric ya que no apoya la “militarización” (palabra despectiva para hablar del estado de excepción en la zona), pero ha dicho que los que cometen delitos deben cumplir condena. Tras esta introducción, se dio un acalorado debate entre el periodista y el candidato ultraizquierdista:

Maldonado: Su postura choca, además, con el primer video de su campaña de las primarias, donde con música de Silvio Rodríguez, se subía al vehículo con el que recorría el país a un encapuchado. Símbolo de la violencia en La Araucanía y en todo Chile. (…) Primero, ¿por qué la gente debería creer su condena a la violencia? Y si es enemigo de la militarización, ¿cuál es su propuesta para terminar con la violencia rural?

Boric: Te invito a ver de nuevo ese video, porque la que sube es una mujer que estaba haciendo una performance y no un encapuchado que estaba tirando piedras.

Maldonado: Pero usaba una capucha, que es el símbolo de la violencia.

Boric: No, no es el símbolo de la violencia, pero más allá de eso, jamás he validado la violencia y, de hecho, la he sufrido. Por lo tanto, creo firmemente que la violencia no es el camino. Por lo tanto, la violencia de quienes creen que, actuando, quemando iglesias o realizando atentados, ni tampoco los que van por la militarización (…) Lo que nosotros proponemos, por otra parte, es el diálogo (…) Quizás es un camino más largo, pero no tengo dudas que es mucho más fructífero porque tenemos la convicción de que el conflicto entre el pueblo nación mapuche se soluciona conversando.

Maldonado: El problema diputado es que todos estos años ha habido instancias de conversación. Conadi ha repartido miles de hectáreas de territorio para el desarrollo de comunidades y no se avanzado, se ha profundizado…me permite por favor (tras ser interrumpido por Boric)…es la violencia. Con estado de emergencia, los delitos han disminuido en la zona y la gente apoya la presencia de militares.

Pero sin duda, el momento más tenso de todo el debate es cuando comienza la interpelación entre Kast y Boric con relación a las constantes disculpas que ha pedido el ultraizquierdista cada vez que comete un error.

Boric: ¿Sabes qué, José Antonio Kast? Nosotros tenemos una diferencia. Cuando yo me equivoco, pido perdón. Cuando salió el tema de la polera de Jaime Guzmán, creo que cometí un error grave.

Kast: ¿Y pediste perdón por juntarte con el asesino de él?

Boric: Pedí perdón públicamente.

Kast: ¿Y pediste perdón por haber solicitado el indulto a los delincuentes y saqueadores?

Boric: Cuando yo me equivoco, a diferencia tuya, José Antonio Kast, soy capaz de enmendar la posición. ¿Porque sabes qué? Porque creo que en política…

Kast: Una diferencia es pedir perdón… te quedan como 15 cosas por las cuales pedir perdón… ¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? ¿Le pediste perdón? Esa situación todavía no se aclara. Hay una mujer que te denunció por abuso y todavía no pides perdón.

Tras este intenso momento, que fue interrumpido por los periodistas, Kast corrigió que la acusación es de acoso y no de abuso. No obstante, Boric sin duda se alteró y catalogó la acusación como algo “que Kast no tiene absolutamente idea”. Sin embargo, a pesar de que Boric ha levantado las banderas feministas y de género, esta acusación es real y proviene por parte de una compañera en su época universitaria.

En definitiva, este debate abrió un ambiente tenso ad portas de las presidenciales, y lo más probable es que se repitan estos ánimos en el debate televisivo del lunes.

Sin embargo, este domingo (12 diciembre) acontecerá otro suceso en los medios de comunicación. Pues, Franco Parisi (quien salió como la tercera preferencia y se destacó por realizar una campaña virtual) tiene su propio canal de Youtube, que tiene una alta sintonía a nivel nacional. Como sus votantes aún no deciden por quién votar en el balotaje, Parisi invitó a Kast y a Boric a conversar, de esta manera sus votantes pueden elegir informados.

José Antonio Kast aceptó la invitación a participar en el programa Bad Boys el pasado domingo, obteniendo una altísima sintonía (solo en Youtube sobrepasaron las 100 mil vistas en vivo, y fue retransmitido por otras plataformas).

Se esperaba que Boric también asistiera el viernes 10 de diciembre. No obstante, tras días de incertidumbre el frenteamplista señaló (mientras era entrevistado en el programa Candidato, llegó tu hora de la noche del pasado miércoles)que no asistirá, porque Parisi debe pensión de alimentos y eso simboliza violencia hacia la mujer. Cuando aún no terminaba el programa, Parisi le respondió por Twitter que este domingo 12 de diciembre desmenuzarán su plan de Gobierno, y que él no puso en duda invitarlo a conversar a pesar de la denuncia de acoso en su contra.

En síntesis, a pesar de que ambos candidatos han tratado de verse como personajes que apuntan al centro, la polarización es clara. Pero no se debe, como suelen señalar, porque Kast y Boric están en los extremos del eje izquierda-derecha, sino porque el frenteamplista ha buscado instalarse como antagónico al republicano, al descalificarlo cada vez que puede.

Por un lado, el republicano ha tratado de regresar el péndulo al sentido común, apuntando con soluciones a los problemas reales de las personas poniendo énfasis en el respeto de la dignidad humana. Desde este eje se desarrolla todo su eje programático.

Por otro, Boric es respaldado por el Partido Comunista a pesar de señalar que es socialdemócrata. Empero, su inspiración política se basa en las ideas deconstruccionistas, de género y de la “democracia radical” de los posmarxistas Chantal Mouffe y Ernesto Laclau.

Sin duda, dos modelos de sociedad completamente disimiles que pueden cambiar el rumbo de Chile, un país que puso en pausa la vía al progreso.