Chile acude a comicios presidenciales este domingo en los que, además de la elección presidencial, se decide la renovación de buena parte del Congreso -los 155 diputados y 27 de los 50 senadores-. Los comicios tienen una especial relevancia debido a la mala situación económica que atraviesa el país con una inflación que puede llegar al 7% en 2021, y en medio de la Convención Constitucional la elaboración de una nueva Carta Magna.

Aunque concurren siete candidatos, la disputa parece centrada en dos postulantes: el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, que no pertenece al oficialismo del hasta ahora presidente Sebastián Piñera, un defensor de la vida y de la familia y que promete devolver el orden a Chile después de las violentas revueltas izquierdistas de 2019, y el candidato del Foro de Sao Paulo, Gabriel Boric, de la alianza Apruebo Dignidad, y que cuenta con el respaldo del Frente Amplio y del Partido Comunista.

Con pocas posibilidades de pasar al balotaje -la segunda vuelta-, según los sondeos, destacan también el candidato de la formación oficialista, Sebastián Sichel, y la abanderada del centroizquierda, Yasna Provoste.

De acuerdo con los últimos barómetros, el candidato que más posibilidades tiene de ser elegido nuevo presidente de Chile es José Antonio Kast. En un escenario en el que los chilenos parecen cansados de la complicidad de los oficialistas de Piñera con la izquierda y de la errónea gestión económica que el Gobierno está haciendo de la crisis, el líder republicano se presenta como la mejor opción para propiciar un cambio en el país. «Llegó la hora de hacer que Chile vuelva a crecer otra vez, progresando con fuerza y con justicia, en paz, armonía y libertad», exclamó rotundo el candidato del Partido Republicano en el Parque Araucano de la comuna de Las Condes, Santiago, en el cierre de campaña.

Kast ha logrado conducir y reestructurar a la derecha chilena y ha devuelto la relevancia a las ideas conservadoras dentro de este sector. «Estas ideas han sido marginadas paulatinamente desde el retorno a la democracia (1990) ante una derecha que se dedicó exclusivamente a las políticas públicas y los datos económicos. Y si bien, son ejes necesarios para una sociedad libre, tal como ha ocurrido a lo largo de Occidente, abandonaron las ideas valóricas como la cultura», comenta la periodista chilena Daniela Carrasco.

El candidato republicano es la mejor barrera contra la amenaza que se cierne sobre Chile: Gabriel Boric. El candidato izquierdista es la herramienta que el Foro de Sao Paulo quiere utilizar para continuar en su labor de expandir el comunismo por la región y obtener el control de la nación -con dramáticos resultados- como ya lo tiene en Venezuela, Cuba, Nicaragua o México.

Boric milita en el Frente Amplio, e inició su vida política en las revueltas estudiantiles del año 2011, al ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh). Para esta época estudiaba la carrera de Derecho, pero no logró sacar el título de abogado. De igual modo, esto no le impidió postularse como diputado en el año 2014. Se ha manifestado abiertamente a subvertir el sistema político chileno y ha avalado la liberación de los supuestos presos políticos del 18-O. «Tiene una erótica relación con la violencia que nos debe preocupar. En 2028 se unió a manifestaciones a favor del terrorista Mauricio Hernández Norambuena, autor material del asesinato al Senador Jaime Guzmán, ocurrido en plena democracia en el año 1991″, cuenta Carrasco. La periodista señala que, además de este caso, Boric también ha mantenido reuniones secretas con otros terroristas implicados en asesinatos. «En agosto de 2018 se reunió secretamente en Francia, con otro autor material del asesinato del Senador Guzmán, Ricardo Palma Salamanca. El asesino se escapó de la cárcel de Alta Seguridad en 1996 tras recibir dos cadenas perpetuas», detalla.

Según la última encuesta publicada por Cadem, Kast encabeza la intención de voto con un 25%, seguido por Boric (19%), Franco Parisi (10%), Provoste (9%) y Sebastián Sichel (8%). Les siguen Marco Enríquez Ominami (5%) y Eduardo Artés (2 por ciento). El 22% no sabe, no contesta o no votaría. En una eventual segunda vuelta, Kast se impondría a Boric por un 44 a un 40%.