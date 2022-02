Kun Agüero, sobre su retirada del fútbol: "Pudo haber sido el Covid o la dosis"

Por Jesús De León.- Tras una arritmia que lo dejó fuera de su brillante carrera, el futbolista argentino Sergio ‘Kun’ Agüero dejó entrever la causa de su inesperado retiro y lo vinculó con la vacuna.

Agüero tuvo que ser sustituido tras sentir un dolor en el pecho en el partido de Barcelona vs. Alavés por Santander el pasado 30 de octubre, y ese fue su último partido.

«No sé qué fue mi causa porque dejé el fútbol. Todavía nadie supo qué pasó. Pudo haber sido el Covid o la dosis. La realidad es que no sé”, escribió en Twitter el 15 de febrero.

De esta manera le respondía a un usuario de la red social que le insinuó que la vacunación a la que llamó “experimental” había tronchado su carrera.

Agüero también mencionó que desde antes tenía algún padecimiento relacionado con su corazón, aunque no dio detalles.

«Me pasó y ahora me tengo que cuidar. Pero ya tenía algo antes y quizás haya activado no lo sé», agregó Agüero.

A los 33 años y tras el incidente de octubre el delantero argentino del Barcelona anunció su retirada del fútbol debido a una afección cardíaca.

Tras las revelaciones de Agüero algunos medios indagaron sobre los antecedentes médicos del deportista.

La revista Olé mencionó que sufrió complicaciones cardíacas, a los 12 años, cuando estaba en las Inferiores del equipo argentino Independiente.

No obstante, también indicó que ello “no le trajo ni el más mínimo inconveniente a lo largo de su carrera”.

Rajpal Brar, un médico terapéutico y científico de deporte, manifestó que no debe relacionarse la arritmia cardíaca de Agüero con la vacuna Covid-19.

Según el especialista, “él ha tenido el mismo problema antes”, y considera que el virus Covid-19 que tuvo Agüero, “ha demostrado tener tasas mucho más altas de problemas cardíacos que la vacuna”.

Brillante carrera tras sus complicaciones cardíacas en la infancia

Luego de la afección que sufrió en su infancia, Sergio ‘Kun’ Agüero se convirtió en uno de los mejores jugadores que han pasado por la Premier League.

Entre sus logros recordamos que superó a Thierry Henry y se convirtió en el jugador no inglés más goleador de la historia de la Premier League, con 184 goles frente a los 175 del ex delantero del Arsenal.

Asimismo, Agüero también eclipsó a Alan Shearer, el máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League, al anotar 12 tripletas, superando la cuenta de 11 del ex delantero del Blackburn Rovers y del Newcastle United, según ESPN.

Otros récords del argentino incluyen que tiene la mejor proporción de minutos por gol de todos los jugadores que han marcado más de 10 goles en la Premier League, con una media de un gol cada 108 minutos; le sigue Henry en el segundo puesto con un gol cada 122 minutos.

Además, Agüero es uno de los cinco jugadores que han marcado cinco goles en un partido de la Premier League. Lo consiguió contra el Newcastle en octubre de 2015, y de esta manera desbancó a Wayne Rooney del primer puesto por haber marcado más goles para un club de la Premier League que cualquier otro jugador.

Sin dudas, lo más recordado de su carrera fue el gol que marcó a los tres minutos y 20 segundos del tiempo de descuento contra el Queens Park Rangers en 2012.

El gol selló el primer título del Manchester City en 44 años, y es considerado el más memorable de la historia de la Premier League.

Estos son solo algunos de los números que atesora el Kun, a lo que se suma que es el tercer máximo goleador histórico de la Selección Argentina.

“No es una vacuna sino un experimento”

Este mes durante una intervención en el Congreso de Diputados de España, el experto en farmacovigilancia y ex asesor de la OMS, Joan-Ramon Laporte Roselló, aseguró con datos irrefutables que las vacunas no son vacunas, y que no salvan vidas sino que son un experimento mundial sin precedentes.

“Las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora, y menos en campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un experimento global sin precedentes en la historia de la humanidad”, aseguró el eminente experto en farmacovigilancia.

Laporte Roselló también se refirió a la existencia de frecuentes efectos adversos entre los vacunados como la miocarditis y la pericarditis.

“Se nos dijo primero que la incidencia podía ser de un caso por millón; después se rebajó la estimación a un caso por 100.000; después salió un estudio israelí que hablaba de un caso por 10.000 en los adultos jóvenes”, explicó el experto refiriéndose a la miocarditis y la pericarditis.

Luego mencionó casos concretos que son muy conocidos a nivel mundial.

“Ustedes habrán visto o habrán oído hablar de jugadores de fútbol famosos e incluso de espectadores de espectáculos deportivos que colapsan en mitad del partido. Son personas vacunadas que tienen problemas cardíacos posiblemente atribuibles a la vacunación, y de eso no se habla”.

El profesor mencionó un fraude en el caso de Pfizer, y como fueron escondidos los efectos adversos ocurridos durante la fase de los ensayos clínicos.

Revisando la historia de 3 pacientes que padecieron efectos adversos graves, dijo que “no es cierto que no se registraron efectos adversos”, porque estos “ocurrieron, pero fueron escondidos bajo la alfombra”.

Además, señaló que estos 3 casos se darán a conocer en las próximas semanas, con el nombre real de los pacientes para que no se creen dudas al respecto.

Las autoridades sanitarias estadounidenses afirman que los casos de miocarditis y pericarditis tras la vacunación con COVID son poco frecuentes.

Una investigación publicada en línea en diciembre de 2021, en la revista Journal of American Medical Association (JAMA), muestra que la inflamación del corazón tras las vacunas COVID es más común de lo que afirman los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

Este estudio muestra que 1 de cada 100.000 personas tuvo miocarditis relacionada con la vacuna y 1,8 de cada 100.000 personas tuvo pericarditis, en comparación con los datos de los CDC de que 4,8 personas por cada millón sufren miocarditis después de recibir la vacuna COVID.

Tras revisar 2.000.287 registros médicos electrónicos (EMR) de personas que recibieron al menos una vacuna COVID, se encontró que los casos de miocarditis y pericarditis tras la vacunación con COVID pueden producirse con más frecuencia de las autoridades sanitarias estadounidenses afirman, dijo a Medscape Cardiology el Dr. George Díaz, del Providence Regional Medical Center Everett.

Los registros fueron obtenidos de 40 hospitales de Washington, Oregón, Montana y California, y mostraron que 20 personas tuvieron miocarditis relacionada con la vacuna (1,0 por 100.000) y 37 tuvieron pericarditis (1,8 por 100.000).

Por su parte, Collette Martin, una enfermera registrada con 17 años de experiencia, dijo en una audiencia de Salud y Bienestar de Luisiana, EE. UU., el 6 de diciembre de 2021 que las enfermeras en los hospitales están siendo testigos de reacciones «aterradoras» a las inyecciones de COVID, pero sus preocupaciones están siendo ignoradas y desestimadas.

La enfermera mencionó algunos ejemplos de reacciones post-vacunas que pudo atestiguar permanentemente como: coágulos de sangre, ataques cardíacos, derrames cerebrales, encefalopatía, arritmia cardíaca como la fibrilación auricular.

“En los ancianos estamos viendo un aumento de las caídas, síncopes, aparición aguda de confusión de etiología desconocida. Dos compañeros de trabajo jóvenes y sanos que conozco tienen cambios en la visión, hormigueo y entumecimiento en las extremidades inferiores con los que todavía están lidiando. Otro compañero de trabajo desarrolló TVP [Trombosis venosa profunda]”, dijo, según LifeSiteNews.

Otro estudio muestra que, “los hombres jóvenes son más propensos a la inflamación del corazón después del refuerzo de Pfizer que de COVID-19”, según The Epoch Times, el pasado 31 de diciembre.

La misma fuente reportó otra investigación que encontró que el riesgo de desarrollar inflamación del corazón es mayor para las personas menores de 40 años después de recibir la vacuna COVID-19 de Moderna que al contraer el virus, según un nuevo estudio.

Por su parte, la organización estadounidense Children’s Health Defense, liderada por el abogado Robert F. Kennedy Jr. hace un continuo seguimiento a los efectos adversos de las vacunas, incluidos fallecimientos.

Brillantes carreras deportivas eclipsadas por el Covid-19

Todos hemos escuchado diferentes casos de deportistas estrellas que de una u otra forma han sido afectados por las campañas de vacunación más que por el virus.

Quizás el más conocido es el del tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, que fue deportado de Australia y no pudo defender su título del Abierto por negarse a vacunarse.

El 15 de febrero Djokovic reafirmó su libertad de decidir no aplicarse la vacuna.

Declaró que está dispuesto a sacrificar más trofeos, incluso en Wimbledon y el Abierto de Francia, porque al ser un atleta de élite, para él la nutrición y las decisiones sobre su cuerpo son más importantes que cualquier otra cosa, incluso el podio.

En Estados Unidos, el jugador de la NBA, Kyrie Irving, fue suspendido de participar en los juegos por su decisión de no vacunarse en Nueva York.

Este miércoles, 16 de febrero, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que el mandato de vacunación de la ciudad de Nueva York que impide al guardia de los Nets, Kyrie Irving, jugar en los partidos en casa «no tiene mucho sentido”, y días atrás expresó que espera que el mandato de vacunación sea anulado.

Pero en el caso de Sergio Agüero, que se llegó a ser uno de los mejores jugadores que pasaron por la Premier League su carrera profesional llegó a su fin, y aunque aun él no sabe cuál fue la causa que lo alejó del fútbol, sus palabras quedarán para siempre unidas a su despedida: “Pudo haber sido el Covid o la dosis. La realidad es que no sé”.

