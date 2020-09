La administración Trump presiona para que EEUU tenga la participación mayoritaria en TikTok

La saga por el futuro de TikTok sigue su curso. El presidente Donald Trump se mostró reacio durante una rueda de prensa el miércoles a que la china ByteDance conserve una mayoría en la nueva empresa, que trasladará las operaciones globales de la aplicación Estados Unidos pero que dejaría a Oracle y el resto de socios con una participación minoritaria.

Según adelantan el Wall Street Journal y Bloomberg, la Administración Trump quiere que los inversores estadounidenses, entre los que se encuentra Oracle y que también incluyen a General Atlantic, Sequoia Capital y Walmart, cuenten con una participación mayoritaria en la nueva empresa con sede en EEUU que se hará cargo de TikTok.

Hasta ahora, según la información filtrada y no dada a conocer oficialmente, ByteDance, la matriz china de TikTok, contaría con una posición prioritaria en la nueva entidad, que postula a Oracle como un proveedor «tecnológico de confianza».

De esta forma, la compañía de Larry Ellison trabajará con TikTok para que los datos de la aplicación en todo el mundo sean procesados de forma independiente por Oracle y los estadounidenses se gestionen y almacenen en EEUU para abordar las preocupaciones de seguridad nacional.

La nueva entidad de TikTok tendría supervisión independiente y sería administrada al margen de ByteDance. Eso sí, la compañía china mantendrá el control del poderoso algoritmo. Como parte de su propuesta, ByteDance permitiría a Oracle revisar el código fuente y el software de TikTok para asegurarse de que no haya puertas traseras que permitan al gobierno chino u otras entidades acceder a los datos.

El plan presentado a la Administración Trump estaría generando fricciones. Los republicanos del Senado ya han manifestado que la propuesta entre ByteDance y Oracle no logra los objetivos planteados por el inquilino de la Casa Blanca y mantiene las preocupaciones sobre el posible acceso del gobierno chino a los datos de los usuarios estadounidenses en el futuro.

El propio Trump dijo el miércoles que no le gustaba la idea de que ByteDance mantuviera una participación mayoritaria en TikTok. «Conceptualmente, puedo decirles que no me gusta» y añadió que no se le había informado sobre esta parte de la propuesta. También señaló que contará con más información sobre el acuerdo durante la jornada del jueves.

En estas circunstancias, según el WSJ, tanto el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, como otros funcionarios e inversores estadounidenses tratan de asegurarse de que la participación de la propiedad estadounidense en la nueva empresa supere el 50%.

Actualmente el 40% de ByteDance es propiedad de inversores estadounidenses, liderados por Sequoia Capital y General Atlantic. Poco menos del 25% está en manos de Zhang Yiming, el fundador de la compañía, y alrededor del 20% está en manos de empleados de ByteDance. Aproximadamente el otro 20% está en manos de inversores no estadounidenses.

Bajo la nueva estructura que esperan conseguir los funcionarios estadounidenses, todos los activos de ByteDance irían a la nueva empresa con sede en EEUU. Oracle y Walmart también se convertirían en inversores y junto al resto de inversores estadounidenses superaría más del 50% de propiedad. De hecho se buscaría incluso aumentar aún más la participación estadounidense planteando una posible salida a bolsa de la nueva compañía con sede en EEUU.