La amenaza del régimen de Xi Jinping: ‘Si hay tropas de EEUU presentes en Taiwán, China las aplastará’ – La Gaceta de la Iberosfera

Pekín ha sabido leer en la desastrosa caída de Kabul la debilidad de su rival objetivo, Estados Unidos, y quiere aprovechar la depresión postderrota para afianzarse en su patio trasero, el mar que lleva su nombre y, muy especialmente, Taiwán.

Taiwán es la pieza clave de todo el juego en el Mar de China. Aunque es una próspera potencia industrial, es inútil que busque entre sus aparatitos un ‘Made in Taiwan’, porque su nombre oficial es, precisamente… China. O, más en concreto, República de China. Es decir, en estricta teoría, la China continental y la antigua isla de Formosa son dos gobiernos que se disputan el mismo país y que ocupan territorios diferentes de esa única nación. Eso hace de la ocupación de Taiwán una verdadera obsesión del gobierno comunista y pone a la isla en una situación casi imposible, mantenida solo gracias al poderoso amigo americano.

La pregunta es por cuánto tiempo. El diario chino en lengua inglesa Global Times lo dice claramente en su editorial, directamente en el titular: “Si hay tropas estadounidenses presentes en la isla de Taiwán, China las aplastará por la fuerza”. Es difícil expresarse con mayor claridad.

El problema es que claro que hay tropas americanas en Taiwán. El senador John Cornyn, miembro del Comité de Inteligencia del Senado, tuvo la poca inteligencia de tuitear desde su cuenta oficial y verificada que Estados Unidos mantiene 30.000 efectivos. Alguien debió de darle un toque, porque el tuit fue rápidamente borrado, pero no antes de que lo leyeran los chinos y se pusieran furiosos. El dato, afirma el Global Times, de ser cierto, “equivale a una declaración de guerra”.

“Si el tuit es correcto, se trata de una invasión militar y una ocupación del Taiwán chino, equivalente a una declaración de guerra de Estados Unidos contra China”, se lee en el rotativo. “China podría activar inmediatamente su Ley contra la Secesión para destruir y expulsar las tropas norteamericanas y reunificar Taiwán militarmente, advierten algunos expertos”.

Pero no, eso no puede ser cierto, añade prudentemente el diario, “porque 30.000 soldados no es una cantidad reducida que el Ejército de Estados Unidos pueda ocultar, y Estados Unidos no tiene nada que ganar estacionando su ejército en la isla. Sacrificar sus propios intereses para satisfacer a los separatistas taiwaneses tampoco se ajusta a la política exterior norteamericana”, y pasa a recordar, con la intención de un miura, el recentísimo fiasco afgano.

Pobre Corbyn. Él solo quería ilustrar el caso de Afganistán exponiendo las tropas que Estados Unidos mantiene fuera de su territorio, con tan mala fortuna y tantas alharacas por parte china que la Armada, en boca de un tal Travis Ackers, tuvo que salir al quite en la misma red social, apostillando: “Un tuit ya borrado del senador @JohnCornyn ha provocado un rifirrafe en los medios estatales chinos, que ahora informan sobre el incorrecto dato de que Estados Unidos tiene 30.000 militares en Taiwán. Estados Unidos abandonó Taiwán en 1979”.