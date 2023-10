La ANC dice que una «repetición de elecciones y un bloqueo» podría «no ser una mala idea»

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, subrayó este miércoles en el Fórum Europa. Tribuna Catalunya que una «repetición de elecciones» generales en España y «un bloqueo» podría «no ser una mala idea» porque si salen los mismos resultados que en los comicios generales del pasado 23 de julio «sacaremos alguna cosa más de la negociación».

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona, explicó que el hecho de que el peso de decidir si hay investidura o repetición electoral recaiga sobre los partidos independentistas «pasa muy a menudo» en el Congreso de los Diputados, de hecho, «son menos las legislaturas donde no son decisivos los grupos catalanes».

En este sentido, ha señalado que en la legislatura pasada estos partidos fueron «decisivos» tanto para la investidura de Pedro Sánchez como para diferentes iniciativas parlamentarias. Por tanto, defendió que una repetición electoral, que tendría lugar en enero, «no es una opción ni irresponsable ni loca».

Amnistía

En relación con la posible amnistía que plantea el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura Pedro Sánchez, Feliu aclaró que la ANC «no está contra la amnistía», sino que está «para hacer la independencia». Además, matizó que la amnistía, que afecta a la gente «represaliada», tendría que servir «para hacer una ventana de oportunidades».

Sin embargo, afeó que el Ejecutivo en funciones, como quiere los votos de las fuerzas independentistas, ofrece la amnistía, pero para decir que «reprimió un movimiento» y ahora quiere que si lo perdona, «desaparezca». «Tiene este punto de querer anestesiar» el independentismo, cosa contra la que según Feliu se tiene que «luchar».

A su juicio, no existe «ninguna» garantía de que los tribunales vayan a aplicar esta amnistía. De hecho, tachó de «muy sospechoso» que cuando «realmente» se hace una amnistía, «como la que se produjo en el paso de la dictadura a la democracia en el Estado», se hizo porque «hubo un cambio de parámetros en el ordenamiento jurídico».

Para Feliu, con «esta misma lógica», debería «caer toda la antijuridicidad» del 1 de octubre de 2017, se tiene que «poder hacer un referéndum para la autodeterminación», poder «hablar dentro del Parlament», poder hacer manifestaciones «sin problema» por la causa independentista. Sin embargo, «nos encontramos con un cuestionamiento de este referéndum».

Sobre las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las que dijo que la amnistía es el «fraude más grande a la democracia española», Feliu respondió que el «fraude más grande» fue «reprimir ese 1 de octubre de 2017 y aplicar el 155». «Eso sí que no fue democrático», añadió.

Referéndum

Hablando de referéndum, Feliu destacó que el movimiento independentista «siempre» ha dicho que si gana el no «es que no». «No haremos la independencia contra la misma gente de Cataluña», puntualizó, al tiempo que expuso que esto es una perspectiva que «siempre ha sido menospreciada por parte del Estado».

Feliu no entendió que desde el movimiento independentista «se acepte» este «si es que no será que no», pero el Estado no acepte «ni si es que sí ni si es que no, no aceptan ni tan solo votar». Pese a ello, reconoció que ahora es «más difícil aceptar este no”», porque el 1 de octubre ganó el sí en las urnas.

«La independencia está seguramente más cerca de lo que pensamos porque ya hemos recorrido mucho», recalcó Feliu, quien expuso que la independencia sigue estando «en las calles, en la política y en la acción» y «continúa estando en el imaginario y en el discurso del Estado», hasta «tal punto que, cualquier cosa que hace, te exige que no más independencia».

Esta independencia, continuó, «simplemente» se tiene que «canalizar» por «medios pacíficos y democráticos» y a través de la «movilización» y de las instituciones. «Este es el camino», subrayó, y agregó que, a partir de aquí, el Parlamento catalán tiene que ser «protagonista» de que haya un aumento del proyecto para la independencia, que iría acompañado de la «movilización».

Acciones

A juicio de Feliu, las acciones para conseguir la independencia podrían ser de «varios tipos», por ejemplo, una podría ser volver a poner sobre la mesa de la declaración unilateral de independencia del 2017, que se registrara en el Parlamento catalán y se generase un «debate» sobre «cómo ratificarla» o cómo «volver a ponerla sobre la mesa».

Otra propuesta podría ser volver a plantear un referéndum de ratificación del 1-O, o incluso siempre hay sobre la mesa el tema de elecciones plebiscitarias que hicieran esta ratificación del 1 de octubre de 2017. «Lo que está claro es que están en nuestras manos, no están en las manos del Estado español».

«Tal y como está el mundo y tal como vemos violencias en muchos lugares del mundo», comenzó Feliu, hay que «tener claro que las naciones no desaparecen por reprimirlas o por no dejarlas ser ellas libremente y no dejarles tomar sus propias decisiones». «Las naciones no desaparecen, perduran en el tiempo», concluyó.

Para Feliu, el Parlament catalán es la «pieza clave», tiene que ser el «motor» para la independencia de Cataluña y recordó que en su momento esta institución hizo «declaraciones simbólicas» para su «soberanía» con el compromiso del 1-O y de la independencia de este territorio, algo que incluso provocó «causas» y «condenas» por «desobediencia».

«Si hay una amnistía, esto es lo primero que tiene que haber sobre la mesa», destacó Feliu. En este sentido, hizo un llamamiento a volver a hacer este tipo de «resoluciones simbólicas» afirmando la «soberanía» del Parlamento catalán y su «compromiso» con el 1-O y a partir de aquí se empiece a construir esta «premisa» para que«Cataluña sea un estado independiente».