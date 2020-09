La ANC no invitó al Govern de Quim Torra a la Diada 2020

La ANC no invitó al Govern de Quim Torra a la Diada...

09 de septiembre de 2020 (16:43 CET)

La guerra frontal que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) inició hace un año contra el independentismo institucional y contra Esquerra Republicana y Junts per Catalunya no aflojará durante la Diada de 2020. Después de que el Govern de Quim Torra anunciase que no participaría en los actos de la entidad este año, Elisenda Paluzie ha afirmado que de todas formas nadie les esperaba.

«¡No les habíamos invitado!», ha asegurado la presidenta de la ANC en una entrevista con Vilaweb. «Como ya hicimos el año pasado, los únicos invitados son representantes de entidades sociales. No estaban invitados ni el Govern ni los partidos políticos. Y en el resto de concentraciones no hay invitados; se inscribe quien quiera. Por tanto, no esperábamos nada del Govern en relación con estas concentraciones».

Paluzie ha explicado que solo el acto central de la ANC por la Diada funciona con invitación, y como será «muy pequeño» —con aforo para 200 personas— han optado por prescindir otra vez de la presencia del gobierno soberanista. Ya en 2019 hubo polémica entre la entidad y los partidos, pues algunos dirigentes de ERC se enfadaron de que les excluyeran de la zona VIP de la gran manifestación convocada en Barcelona.

Esta vez, la ANC ha justificado la decisión de no invitar al Govern ni a los partidos por la obligación de tener aforos reducidos y velar por el distanciamiento social, que ha obligado a la entidad a no convocar una gran movilización separatista sino decenas de concentraciones reducidas en toda Cataluña. Pero la animosidad entre Paluzie y los dirigentes independentistas también está a la vista de todos.

El clima del Govern «no es nada bueno»

La ANC es partidaria de que Torra convoque elecciones incluso desde antes de que su posible inhabilitación condujera en esa dirección. Y el «clima preelectoral» que percibe entre los socios del Govern «no es nada bueno», según declaraciones de la propia Paluzie en una entrevista con El Món. La líder de la entidad también ha criticado el comportamiento de los «seguidores más acérrimos» de ERC y JxCat en las redes sociales.

«Que se alarguen las elecciones me preocupa», ha señalado Paluzie sobre el supuesto plan de Torra para dilatar la convocatoria electoral unos meses más, pese a la previsible inhabilitación que el Tribunal Supremo podría confirmar en breve. «Por tanto, no podemos contribuir al clima de guerra entre los partidos», ha añadido, en parte porque los «proyectos» que tiene la entidad requieren que haya pasado ya la campaña electoral.

De igual manera, la líder de la ANC ha afeado la preocupación expresada por la Generalitat ante el riesgo de contagio en las manifestaciones de la Diada. «No sé por qué ponen tanto el foco en una actividad con distancia, límite de acceso y al aire libre», ha dicho en respuesta al mensaje de prudencia que ha trasladado el Govern. «No sé por qué el derecho de manifestación es el único derecho al que tenemos que renunciar».

Torra confía en el «carácter» catalán

Por su parte, Torra ha afirmado este miércoles que confía en el «carácter» de la sociedad catalana para evitar que se disparen los contagios por las concentraciones de la Diada. En un pleno del Parlament, el president ha trasmitido su convicción de que la de este año será una Diada «tranquila, serena y que los ciudadanos serán conscientes todos del momento clave» que se vive por la pandemia.

«En este país se defiende el derecho de manifestación y de expresión», ha asegurado.