La ANC presiona a Puigdemont para que rechace el apoyo a Sánchez sin una amnistía previa y garantías de referéndum

El PSOE filtra que el acuerdo con los separatistas está prácticamente firmado. Junts y ERC dan la idea contraria y afirman en una resolución conjunta que no apoyarán al líder socialista si no se compromete, no sólo a la amnistía, sino también, a un referéndum de autodeterminación con plenas garantías. Y, en medio de todo ello, La Asamblea Nacional Catalana incrementa sus presiones para que Carles Puigdemont no ceda en sus exigencias al PSOE y tense la negociación con Pedro Sánchez de cara a su sesión de investidura.

La ANC ha entrado en juego ante el temor a que Puigdemont acabe aceptando un acuerdo de investidura sin garantías reales de un referéndum separatista en Cataluña. El prófugo de la Justicia, golpista, y líder de Junts, ya ha recibido este mensaje. Y sabe que, además, si no logra un avance hacia el separatismo más rápido que el obtenido por ERC en la primera legislatura, su partido perderá definitivamente la batalla frente al partido de Oriol Junqueras.

Firma de Junts, ERC y la CUP

El último movimiento oficial de ambos partidos ha ido en la línea exigida por la ANC. Una resolución conjunta en el Parlamento Catalán ha registrado de forma oficial el siguiente texto: «El Parlament se pronuncia a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no apoyen una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum». Y el redactado lleva la firma de JxCat y ERC, más el apoyo de la CUP.

Presidencia de Sánchez, a cualquier precio

Pero, pese a ello, desde la ANC saben que el logro de un referéndum pactado con La Moncloa cuenta con serios obstáculos legales: básicamente el de que es un atentado directo a la parte más blindada de la Constitución Española.

La amnistía es igualmente ilegal e inconstitucional, pero el PSOE cuenta con la posibilidad de esconder su tramitación bajo otro nombre con el objetivo de camuflar su ataque a la Constitución. Y, sobre todo, el Gobierno sabe que cuenta con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, para retorcer la interpretación de la Carta Magna y buscar un encaje a un acto abiertamente ilegal como es una ley de amnistía aplicada íntegramente sobre un periodo de democracia. El reto será difícil, pero la decisión de los socialistas de dar gusto al separatismo con tal de sentar en La Moncloa a Pedro Sánchez, creen en el PSOE, puede hacer que salga adelante algo parecido a la amnistía.

Eso sí, el salto mortal será aún más evidente para sacar adelante un referéndum separatista, algo que sería visible y entendible por toda la población. Y, por todo ello, la ANC quiere que Puigdemont no atienda a estas explicaciones y se mantenga firme en la exigencia de una amnistía y un referéndum rupturista, sí o sí. Lo cierto es que, sea como sea, la pugna entre Junts y ERC favorece el aumento del precio en la subasta de exigencias separatistas. Así, tras meses de fuertes desavenencias y enfrentamientos a cuenta de la investidura de Sánchez, JxCat y ERC han firmado la mencionada resolución para encarecer más del precio del apoyo a Sánchez.

Tanto ERC como los hombres de Puigdemont dan por hecha la amnistía, razón por la que han decidido introducir de forma expresa y sin lugar a dudas la condición del referéndum en las negociaciones para investir a Sánchez. En el PSOE consideraban que las discrepancias y desavenencias entre los independentistas facilitarían las negociaciones, pero el movimiento de última hora puede reducir las opciones de Sánchez.

El Tribunal Constitucional, pieza clave

De todos modos, el PSOE se prepara para ceder, aunque sea de forma camuflada. La primera pieza del puzzle de los socialistas pasaba por contar con Conde-Pumpido y ya se encuentra al frente del Tribunal Constitucional para bendecir obscenos ejercicios de retorcimiento de la Carta Magna. Y eso le permite al PSOE ahora avanzar por una senda que ha sido definida en conversaciones con ERC como «sacar a España de Cataluña, antes que a Cataluña de España», como ya ha publicado Libertad Digital. El plan ha sido igualmente ofrecido a Junts e incluye toda una voladura de la igualdad ante la ley de todos los españoles y del deber de contribución de la hacienda catalana al sistema de solidaridad del resto de comunidades.

La consigna clave pasa por retrasar la exigencia de la independencia formal de Cataluña de España por medio de otra acción anticipada: «Sacar a España de Cataluña, antes que a Cataluña de España». El problema es que, evidentemente, «sacada» España de Cataluña, la Generalidad disfrutaría de una independencia de facto plena y, encima, financiada por el resto de España y sin tener que asumir las consecuencias de una salida de la UE. Todo un eufemismo de independencia, pero, encima, pagada por el resto. Porque su deuda pública, por ejemplo, seguiría respaldada por toda España.

Plan organizado en varios puntos

El plan incluye los siguientes aspectos. El primero, la finalización de la supervisión del Tribunal Constitucional de las normas autonómicas catalanas. Este punto se puso encima de la mesa ya en las últimas negociaciones entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès y el Gobierno asumió de facto el fin de la supervisión que sí lleva a cabo el TC con el resto de comunidades autónomas.

El segundo de los aspectos recogidos explica en parte la exigencia y sumisión de Sánchez vivida en la sesión de elección de la presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados. El Gobierno ha pedido ya formalmente el uso del catalán en la UE y es que el punto completo incluye el avance en el trato directo de Cataluña con la UE y no sólo la inclusión de su lengua como oficial. Una fórmula posible se basaría en la euroregiones, instrumento que ya usa el País Vasco con el mismo fin de puentear la representación nacional española ante la UE.

Otro de los aspectos incluidos en el plan supondría todo un golpe a las regiones españolas con menores ingresos. El sistema de solidaridad interterritorial español cuenta realmente con dos únicos aportantes permanentes: Madrid y Cataluña. Y Madrid por el triple que Cataluña, según las balanzas fiscales. El PSOE baraja ya la salida de Cataluña de este esquema que se basa en el mero hecho de que Madrid y Cataluña acumulan más rentas media altas y altas que el resto. Y eso supondría la imposibilidad de seguir aportando los actuales fondos de solidaridad destinados, básicamente, a la sanidad y educación de todas las comunidades. O, claro está, el intento de que Madrid sufra un saqueo fiscal para soportar en exclusiva todo el sistema autonómico. Y es que hay que recordar que el País Vasco y Navarra se encuentran fuera del sistema general de financiación fruto de la mención expresa de su sistema foral en la Constitución Española.

De este modo, Cataluña disfrutaría de más fondos, cero control constitucional -por ejemplo, en materia educativa-, plena capacidad regulatoria sin armonización alguna y lo haría sin perder la financiación del BCE -porque seguiría dentro de la UE a todos los efectos- y, encima, con la inversión territorializada de los Presupuestos Generales del Estado garantizada. Y es que seguirían recibiendo un importe en inversiones del Estado cada año equivalente a su peso en la economía, que ya no implicaría la aportación de recursos catalanes al sistema de solidaridad.

La guinda a este regalo de Reyes la pondría todo un galardón a Carles Puigdemont para que pudiera justificar ante sus votantes que ya ha logrado lo prometido: el reconocimiento jurídico del termino nación para Cataluña.