La apuesta de María

Ignacio Vargas.- Maria es una señora de avanzada edad que conozco del barrio, vive de una pequeña pensión de viudedad con la que mantiene a un hijo en paro, y a dos nietos.

Sus abuelos lucharon (cada uno en un bando diferente) en la guerra civil y se confiesa una persona profundamente enamorada de España.

Esta mañana de Reyes, cuando compraba el pan, unos vecinos progres le han oido decir al panadero que estaba indignada con el asunto de la investidura y, en tono de burla, le han dicho que la gran diferencia entre ellos y aquellos a los que se les llena la boca al hablar de España es que estos últimos no se movilizan, porque son muy de pantuflas y de sofá.

Que en España solo hay movilización cuando gana la selección española de fútbol la Copa de Europa o el Mundial. Bueno, también cuando los taxistas o los controladores aéreos defienden sus intereses se paraliza el transporte, o cuando un sindicato obrero justifica su existencia montando una huelga general a cada gobierno que no es de su cuerda.

Han terminado de burlarse de Maria diciendo que “mucho quejarse de Pedro Sánchez y del Frente Popular, pero que se apostaban con ella que mañana martes no se juntarían más de 40 o 50 españoles con banderas de España en las puertas del Congreso”.

Maria, que no ha apostado nunca en su vida, ha sufrido “un ataque de dignidad” y se ha jugado su pensión (unos 650€) a que mañana somos muchas más de 50 personas en la puerta del Congreso de los Diputados.

La apuesta es firme, y Maria dice que si la pierde, no será el dinero lo que le entristezca perder, sino la fe en sus compatriotas españoles.

Dice que no importa que el color de nuestra ideología sea rojo, azul, verde, naranja, morado o del color que sea.

No importa que mañana haya clase, que tengamos que ir al médico, ni que tengamos trabajo y nuestro jefe no nos conceda unas horas libres por España, porque nada que no sea “España”importa mañana martes 7 de enero de 2020.

Añade que no se trata de rodear el Congreso y de lanzar piedras, o de quemar cajeros, sino de ir con la bandera y la cabeza bien alta a rendir un homenaje a España y a todos los españoles (padres, abuelos antepasados) que nos han legado esta maravillosa tierra.

España se merece que sus hijos le acaricien la mano y le den un poco de calor ante esta “ciclo génesis explosiva siberiana” que a los españoles nos ha helado la sangre y convertido en “estatuas de sal” que no reaccionan al ensordecedor grito de ayuda proferido por aquélla que nos lo ha dado todo.

Maria no quiere que hagamos una recolecta para ayudarla a soportar la pérdida económica si mañana no gana la apuesta. No… no se trata de eso. Maria quiere ganar la apuesta mañana por goleada, pero no por perder su pensión de enero, sino porque (mucho más valioso que eso) perdería la fe, la ilusión y la esperanza.

Maria insiste en que *ésta no es una convocatoria de ningún partido político*, sino una iniciativa de alguien que, al grito de “Por España” nos implora que dejemos de lado todas nuestras tareas, ideologías y preocupaciones, y que acudamos al Congreso o la puerta de nuestro ayuntamiento mañana, y demostremos que jugarse la pensión o el salario de un mes no es ni gran riesgo, ni gran cosa, cuando el valor de lo que está en juego y fundamenta la única apuesta que ha hecho en su vida, es tan grande…

*¿Seremos los españoles capaces de movilizarnos en menos de 24H por una vez en la vida?

¿Usted qué opina?

*Martes 7 de Enero a las 12.00h en la puerta del Congreso de los Diputados, o en la de su ayuntamiento