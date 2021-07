La Argentina es de ‘todes’ – La Gaceta de la Iberosfera

Alberto Fernández firmó un decreto que permite a los argentinos identificarse ‘sin género’ en los documentos oficiales. Ni masculino, ni femenino. Nada. ¿Deberíamos decir ‘nade’?

Según el decreto, ‘toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida’.

Luego de recordarlo a Aristóteles, durante su discurso en el acto de entrega de los primeros documentos nacionales de identidad para personas no-binarias, Fernández se despachó con la conclusión de que “la humanidad recorrió un largo trecho para entender que hay todos, todas y todes”. Fin. Telón. Que se cierre todo. De haber anticipado que la filosofía occidental terminaría sus días en un suicidio semejante, Aristóteles hubiera pedido para él, por el intermedio de Platón, un poco de cicuta a Sócrates.

«Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina…». Fernández ha superado sus expectativas. Ya tiene un 15% más de pobres y también los cien mil muertos

Pero Fernández, que tiene la cara dura de aquel al que le importa un comino la verdad, no pide cicuta. Intenta, con el circo de la igualdad de género, obtener la apariencia de un logro cuando su gestión al frente del país es un rotundo fracaso.

La Argentina, devastada como pocas naciones por la gestión ineficaz y desastrosa de la pandemia, se hunde cada vez un poco más en la ciénaga creada por el kirchnerismo y sus aliados de Puebla.

Resuena todavía en nuestros oídos el eco de la vocecilla malhumorada de Alberto Fernández en abril de 2020 : “… prefiero tener el 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina…”. Ha superado con creces sus expectativas. Ya tiene un 15% más de pobres y también los cien mil muertos. A fuerza de ideología, patrañas y mentiras, a Fernández ya no le importa la realidad cotidiana de los argentinos. Y aquello que decía: “No podría vivir en paz sabiendo que ocurren muertes evitables. No quiero pensar qué sería de mi conciencia si dejara que murieran 40 mil personas. No duermo más, no vivo más en paz…” a esta altura, parece que no le impide dormir. ¿Su consciencia? Bien, gracias. Mientras que la gente se muere, literalmente, por su pésima gestión y que las generaciones futuras están condenadas a vivir hipotecadas en la miseria, Albertito se divierte promulgando leyes inicuas de igualdad de género o llamando a concurso público para que se distribuyan en las escuelas argentinas modelos de pene de madera para ensenarles a los pobres chicos como usar un condón.

“Entre la salud y la economía, elegí la salud…” Hoy no tiene ninguna de las dos: el sistema sanitario argentino está quebrado y acabó de precipitar a la frágil economía argentina a la ruina.

El eco lejano de las promesas de campaña de Fernández “… voy a unir a los argentinos… hay que poner dinero en el bolsillo de la gente… tengo que cuidar la mesa de los argentinos…” ya ni se escucha. Nada lo ha hecho bien y podemos anticipar que pasará a los libros de historia como uno de los peores gobernantes que ha tenido el suelo criollo.

Entretanto, tan sediento de éxitos está Fernández que intentó subirse al carro triunfal de la selección argentina de fútbol a su regreso de la Copa América. Ni eso pudo. No consiguió ni una foto, ni una sonrisa, ni un guiño de alguno de los integrantes de la albiceleste. Los futbolistas no aceptaron siquiera ser recibidos por él en el aeropuerto.

Nadie quiere estar muy cerca de esa estafa caminante, de tan triste personaje, del siniestro dictador de izquierda que ya está muerto, -aunque no lo sepa aún-, y maquille con perfumes de género el hedor asfixiante que exhala el cadáver de su gestión.