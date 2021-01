La asociación de golfistas profesionales de América no quiere que la relacionen con Donald Trump – La Gaceta de la Iberosfera

La Asociación de Golfistas Profesionales de América (PGA) ha anunciado que se ha cancelado el torneo del Campeonato de la PGA que iba a ser jugado en uno de los campos de golf propiedad del todavía presidente Donald Trump.

Jim Richerson, presidente de la PGA de América, ha expresado en un comunicado que “la Junta Directiva de la Asociación ha votado para ejercer el derecho a rescindir el acuerdo de jugar el Campeonato de la PGA de 2022 en Trump Bedminster”.

«The PGA of America Board of Directors voted tonight to exercise the right to terminate the agreement to play the 2022 PGA Championship at Trump Bedminster.» — Jim Richerson, PGA of America President

