La Audiencia no descarta llamar a Bolaños como testigo por la filtración a ‘El País’ en el ‘caso Tsunami’

La Audiencia Nacional va a abrir una investigación centrada en una presunta revelación de secretos por la filtración de la negativa de Suiza a colaborar con el juez Manuel García-Castellón, que instruye el caso Tsunami y, según ha podido saber OKDIARIO, está sobre la mesa la posibilidad de citar como testigo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a declarar. Este movimiento sería consecuencia de lo acontecido durante las últimas horas, toda vez que el juez se enteraba en la mañana de este martes a través de la prensa de la decisión del país helvético de no atender la comisión rogatoria que el pasado mes de noviembre había cursado el propio magistrado.

Suiza remitió su contestación, con la negativa a atender a la petición de García-Castellón, el pasado mes de diciembre, en concreto, el día 29. Lo hizo mediante una carta enviada al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, pero la carta no llegó al juez, no salió entonces del Ministerio. Fue ya este mismo martes, en pleno febrero, cuando esa información vio la luz, pero no por los cauces oficiales, sino a través de una publicación en el diario El País, cercano al Gobierno socialista, en la que se daba cuenta de esa decisión de Suiza. Fue a través de la publicación en el diario del Grupo Prisa, y no antes, como García-Castellón se enteró de la contestación de la Oficina Federal de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia suizo. De ahí, que la Audiencia Nacional haya decidido abrir una pieza separada para investigar si esta filtración constituye un delito de revelación de secretos, y baraje la opción de citar a declarar como testigo a Félix Bolaños, como máximo responsable del Ministerio al que llegó la misiva desde Suiza.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 es el encargado de investigar las diligencias del caso de Tsunami Democràtic y el que remitió a Suiza la mencionada comisión rogatoria. La asociación Dignidad y Justicia, que está personada como acusación popular, denunciaba este martes esa filtración, señalando a Moncloa por el uso «partidista» de la respuesta de las autoridades suizas. Anunciaron que tomarían «las acciones legales oportunas para depurar responsabilidades por estos gravísimos hechos, que únicamente sirven para torpedear la independencia judicial y que demuestran la intención clara de este gobierno de fagocitar el poder judicial».

Explica esta asociación que «la respuesta helvética, que llegó al Ministerio de Justicia a finales de diciembre, ha permanecido en dependencias del departamento gubernamental sin ser remitida a la Audiencia Nacional, por lo tanto, durante casi dos meses. Sin embargo, sí ha sido enviada a los mencionados medios en algún momento durante este periodo».

En cuanto a la motivación del Ministerio de Justicia de Suiza para no colaborar con la investigación del juzgado español, las autoridades helvéticas no ven pruebas de la implicación de la fugada Marta Rovira (de ERC), y rechazan aportar información sobre la cuenta bancaria que habría financiado el movimiento separatista. La portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja, argumentaba este martes que «es una evidencia» que no ha habido terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic: «Lo sabe todo el mundo». «Desde diversos estamentos judiciales se convertían en persecución política investigaciones que ya tenían este punto de partida: no querían aclarar nada, sino llevar a cabo una persecución política», señalaba la portavoz del Govern.