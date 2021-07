La autoridad electoral del Perú declara presidente electo al comunista Pedro Castillo – La Gaceta de la Iberosfera

El Jurado Nacional Electoral de Perú (JNE) ha proclamado a Pedro Castillo como el presidente electo del país sudamericano para el periodo 2021-2026.

En una ceremonia iniciada a las 19.00 horas (hora local), el JNE ha presentado el acta general de proclamación, documento que certifica el resultado en el que el líder de Perú Libre ha obtenido el 50,12 por ciento de los apoyos frente a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien obtuvo el 49,87 por ciento de los apoyos.

Horas antes de la proclamación, el JNE anunció que desestimaba por unanimidad los cinco últimos recursos presentados por Fuerza Popular -el partido de Fujimori-, contra el proceso de las elecciones presidenciales y, seguidamente, la candidata adelantó que reconocería esos resultados, si bien ha insistido en sus denuncias de fraude electoral.

“Nuestra defensa de la democracia no termina con la proclamación ilegítima de Pedro Castillo, esta defensa recién empieza, pero de la misma manera que les hago el llamado a iniciar esta gran defensa democrática, me siento en la obligación de dejar claro que no podemos caer en ningún tipo de violencia. Tenemos derecho a movilizarnos, pero de manera pacífica”, dijo.

El ajustado triunfo electoral de Castillo genera un sentimiento de incertidumbre entre millones de peruanos, muchos de los cuales prefirieron votar por Fujimori -una candidata impopular que ha perdido tres elecciones generales seguidas- antes que optar por el candidato de un partido que se define como marxista-leninista y está vinculado a personajes y organizaciones al margen de la ley.

“Se ha perdido una batalla muy importante, pero quedan muchas más por delante. Los comunistas se han impuesto con fraude descarado avalado por las autoridades electorales, el gobierno de Sagasti y toda la coalición vizcarrista [en referencia al expresidente Martín Vizcarra]. ¡Pero no nos vamos a rendir! ¡Seguiremos peleando!”, tuiteó Fernando Rospigliosi, exministro del Interior e integrante del equipo técnico de Fuerza Popular.

Temprano, en una columna de opinión, Rospigliosi aseguraba que, si el JNE estaba dispuesto a proclamar a Castillo después de haberse negado a revisar el padrón de electores, “el Perú entraría al bicentenario con un gobierno ilegal e ilegítimo”.

“La coalición vizcarrista, que sigue gobernando el Perú, ha intentado que pase desapercibido el hecho de que dos tercios de la población cree que hay indicios de fraude. Y que el gobierno de Francisco Sagasti, los organismos electorales y los judiciales, controlados por esa coalición, están tratando de convalidar descaradamente las múltiples irregularidades denunciadas”, expresó.

A pesar de las muestras de rechazo y preocupación que buena parte de peruanos guarda hacia la proclamación de Castillo, también destacan voces conciliadoras, como la del almirante (r) y congresista electo por Renovación Popular, Jorge Montoya, que llaman a “voltear la página” y a la concertación entre las distintas fuerzas políticas.

“Debemos voltear la página e iniciar un proceso de concertación entre las fuerzas políticas que integran el Congreso 2021-2026 | El Perú no se puede dar el lujo de paralizarse. Dialogar SÍ – Imponer NO| La democracia y la Carta Magna deben ser nuestros aliados. Viva el Perú”, tuiteó.

Pedro Castillo y sus vínculos con Sendero Luminoso

En una entrevista concedida a Perú 21, el exministro del Interior durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Basombrío, recordó que durante su intervención en el Congreso de la República -en medio de la violenta huelga magisterial de 2017-, advirtió que la dirigencia del Comité Nacional de Reorientación (Conare) del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), liderada por Pedro Castillo, “tenía una historia larga de vinculación con grupos fuera de la ley”.

“La gente que conoce un poco a ese gremio sabe que su origen y actuación están vinculados con Sendero Luminoso y, además, tiene propuestas radicales para el país. Castillo se presenta como un lobo disfrazado de cordero y nadie lo ha desenmascarado. Como exministro, puedo dar fe de que Castillo estaba vinculado con Sendero Luminoso”, dijo Basombrío, que además lo definió como un “dirigente ultrarradical” y un “lobo disfrazado de cordero”.

Basombrío, que debió exponer ante el Congreso el caso Conare-Sutep y los reportes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) que demostraban las relaciones de Castillo con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político y fachada del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), aseguraba que la sola presencia de Castillo en las elecciones “es una ofensa a la dignidad de todos los asesinados por Sendero Luminoso”.

“Son mucho más radicales que el chavismo [Castillo y sus aliados]. Si logra sus propósitos, el Perú sería un mundo comunista primitivo, como Corea del Norte, destruiría la economía del país y tendríamos una etapa de enorme inestabilidad. Es una amenaza inmensa para la viabilidad democrática”, advirtió.

La sombra de Evo Morales

De acuerdo a una investigación de diario Correo, la Dircote siguió a Pedro Castillo durante un viaje que hizo a Bolivia acompañado de otros dos integrantes del Conare-Sutep, siendo recibidos en La Paz por Alex Chaman Portugal, fundador de la base del Movadef en Bolivia, y que reside en el país altiplánico como refugiado político tras ser acusado de pertenecer al aparato “Socorro Popular del Perú” de Sendero Luminoso.

Según los documentos de inteligencia, Chaman Portugal trabaja como docente en la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, y organizó en mayo de 2018 un evento denominado Foro Debate Internacional “La Crisis de la Educación Pública Latinoamericana en el Marco del Capitalismo Neoliberal”, donde participó el ahora presidente electo del Perú.

En el evento se propuso crear una coordinadora de lucha de maestros de Latinoamérica para impulsar medidas coordinadas de protestas en los países del continente -posiblemente tomando como referencia la huelga magisterial peruana que radicalizó Castillo- y que defienda legalmente “a los profesores perseguidos y hostigados por sus autoridades de tendencia capitalista con el apoyo del imperialismo norteamericano”, de acuerdo al documento de Dircote.

Además del foro organizado por Chaman Portugal, Pedro Castillo participó en otro evento junto al entonces presidente Evo Morales, el I Encuentro Internacional de Maestros de Latinoamérica, el cual fue organizado por el Ministerio de Educación de Bolivia y al que asistieron más de mil profesores de distintos países de la región.

El Vraem, bastión del narcoterrorismo

Guillermo Bermejo -congresista electo por el partido de Pedro Castillo-, procesado por los presuntos vínculos que tendría con el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), grupo narcoterrorista que opera en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona dominada por el cultivo ilegal de hoja de coca, llevó al ahora presidente electo a la zona para comprometerlo a legalizar estas plantaciones.

Bermejo, recordado por los audios donde aseguraba que si llegaban al poder “no lo van a soltar”, y que en el partido Perú Libre no creen en “pelotudeces democráticas”, aseguró que esta convulsionada región está “secuestrada” por el estado de emergencia, y que se debía declarar “patrimonio cultural” e industrializar la hoja de coca.

“Ahora desde Perú Libre la agenda de la hoja de coca es una agenda nacional”, dijo Bermejo.

Para Luis Alberto Sánchez, director de la ONG Waynakuna Perú, la primera oenegé antiterrorista del país andino, el objetivo político del MPCP al involucrarse en la campaña electoral es garantizar la continuidad de sus operaciones delictivas en la zona, básicamente en lo que respecta al negocio de la cocaína.

“El objetivo político del Militarizado Partido Comunista del Perú en el Vraem es expulsar a la DEA de su zona. Para ellos es clave que se permita el narcotráfico en la zona que controlan. En ese sentido, es muy posible que Pedro Castillo pida incluso legalizar la hoja de coca en el Vraem y expulsar, con la excusa de la defensa de la soberanía nacional, a los organismos extranjeros que apoyan la lucha antinarcóticos”, advierte.

De acuerdo con la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP, legalizar la hoja de coca es legalizar el narcotráfico, pues solamente el 10% de la hoja de coca a nivel nacional es legal y lo compra la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).