La avalancha de inmigrantes convierte El Hierro en «la Lampedusa española»: «La situación es de emergencia total»

Mientras Europa mira con preocupación la crisis migratoria que se vive en Lampedusa, policías y ciudadanos de Canarias reclaman a Pedro Sánchez que aproveche la presidencia de turno de la UE para poner el foco en el arhipiélago y, concretamente, en El Hierro, camino de convertirse, según denuncian, en «la Lampedusa española«.

Las cifras hablan por sí solas: en apenas 48 horas -entre el martes y el miércoles- la isla recibió a 1.213 inmigrantes, lo que supone más del 10% de su población. Y el goteo no parece cesar, ya que este mismo jueves llegaba una nueva barcaza con otros 70 subsaharianos a bordo. «Para nosotros, el impacto es brutal. No es lo mismo que lleguen 1.000 personas a la isla de Tenerife, donde hay 1.000.000 de habitantes, que a una isla donde hay 10.000. Pero es que le digo más: están llegando a un pueblecito, que es La Restinga, donde apenas hay 400 habitantes y esto, lógicamente, está afectando a la vida de los ciudadanos. La situación es de emergencia total», advierte a Libertad Digital Fernando Gutiérrez, secretario de la Cofradía de Pescadores.

La Policía corrobora su diagnóstico. No en vano, muchos de los inmigrantes ya han tenido que ser trasladados a Tenerife, ante la imposibilidad de esta pequeña isla de hacer frente a la avalancha de cayucos que ha llegado en los últimos días. «Desde principios de año, han llegado 3.727 personas y El Hierro no tiene capacidad para soportar esta presión migratoria», denuncia a LD Marcos Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Canarias.

Sin médico ni autobuses

Aun así, lo peor todavía puede estar por llegar, ya que estos meses son precisamente los que se caracterizan por recibir un mayor numero de inmigrantes debido a que las buenas condiciones del mar facilitan la navegación y aminoran el riesgo. Y las consecuencias, tal y como denuncian unos y otros, pueden ser -y, de hecho, ya lo están siendo- demoledoras para los habitantes de la isla: de la falta de médicos o transporte público, a la inseguridad.

El médico y el enfermero de guardia tienen que ir a tratar el problema inmediato, que es la llegada de los inmigrantes. Entonces, si a una persona en nuestro municipio le da un infarto, esa persona se muere, porque no hay quien lo atienda

«El miércoles no había ni autobuses, porque los que hacen las rutas habituales tuvieron que desviarse para venir aquí para poder trasladar a los más de 600 inmigrantes que llegaron ese día. Y ya no hablemos del problema de salud que puede llegar a producirse -explica el secretario de la Cofradía de Pescadores-. En nuestra comarca hay un pequeño centro médico, y el médico y el enfermero de guardia tienen que ir a tratar el problema inmediato, que es la llegada de los inmigrantes. Entonces, si a una persona en nuestro municipio le da un infarto, esa persona se muere, porque no hay quien lo atienda».

Pocos agentes y completamente desbordados

Algo parecido sucede con policías y guardias civiles. Debido al bajo número de habitantes, El Hierro no cuenta con ninguna comisaría de Policía Nacional. La seguridad diaria depende, por tanto, de la Guardia Civil y, según fuentes sindicales, ni siquiera se llega al medio centenar de agentes. La avalancha de inmigrantes llegada en los últimos días ha hecho que se hayan tenido que mandar efectivos de ambos cuerpos para poder gestionar las llegadas y, al mismo tiempo, atender los conflictos diarios de la isla.

Trabajan hasta 12 o 14 horas seguidas, porque no dan abasto

«Si ya teníamos pocos agentes para 10.000 habitantes, imagínese lo que están siendo estos días. La labor que está haciendo esta gente no tiene nombre. Para mí son auténticos héroes, los ángeles de El Hierro«, agradece Fernando Gutiérrez. Y lo cierto es que policías y guardias civiles están haciendo un esfuerzo encomiable: «Trabajan hasta 12 o 14 horas seguidas, porque no dan abasto. Los compañeros que llegaron el lunes a la una de la tarde, estuvieron trabajando hasta las 3 de la madrugada», asegura el secretario general del SUP en Canarias.

Marcos Santiago advierte, no obstante, del peligro que supone desplazar a los agentes desde otros puntos de Canarias. Concretamente, los diez policías que se han enviado hasta el momento -una cifra irrisoria para el volumen de sin papeles al que tienen que atender- se han desplazado desde Tenerife, cuyas comisarías tienen que apañarse con menos agentes para las labores del día a día, pero también para atender a los inmigrantes que, a su vez, les envían desde El Hierro precisamente para evitar la saturación de esta pequeña isla.

Mensaje al Gobierno

Con todo, los agentes lanzan dos peticiones. La primera y más inmediata, a la Dirección General de la Policía: «Que sean conscientes de la problemática y que envíen efectivos desde Madrid, que tiene mucho más personal y medios». La segunda y de mayor calado, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska: «Que piense que esto puede ir a peor y que tiene que ser previsor, pero es que, además, esto no es algo circunstancial. Llevamos así desde el año 96-97 y ahora tenemos un golpe de Estado en África, un terremoto en Marruecos… Y ya sabemos lo que pasa cada vez que sucede algo así: que se eleva la presión migratoria y, en España, Canarias siempre es la que más recibe».

Nosotros somos españoles, igual que los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla, y necesitamos la misma atención

La Cofradía de Pescadores de El Hierro también se suma a las peticiones al Gobierno: «Nosotros somos españoles, igual que los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla, y necesitamos la misma atención que cualquier otra ciudad y que cualquier otro país de la Unión Europea». En este sentido, Fernando Gutiérrez hace un llamamiento a todas las autoridades para resolver el problema de fondo, pero también para paliar las carencias materiales y económicas de la isla.

«El Pinar de El Hierro -el municipio al que pertenece el puerto al que llegan los inmigrantes- está teniendo que destinar gran parte de sus recursos a atender a esta gente, con lo cual, va a haber graves carencias para la población insular y esto, al final, es el caldo de cultivo para el fomento de la xenofobia y el racismo«, advierte el portavoz de los pescadores para, a continuación, poner un ejemplo muy claro.

«Si usted va con su familiar al médico y ve que allí no hay nadie, y mañana vuelve y no hay nadie… ¿Usted qué es lo que va a pensar? Usted al final se va a rebelar, porque el instinto humano es así, contra aquellos que no tienen culpa, aquellos pobres que vienen huyendo del hambre y de la miseria y que llegan a esta tierra, desgraciadamente, buscando amparo. Y ellos no tienen la culpa, ellos son víctimas, pero precisamente por eso el Gobierno tiene que hacer algo y darnos más medios», insiste.