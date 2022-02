La cadena de deportes ESPN discrimina a los empleados de raza blanca

ESPN ciertamente se ve a sí mismo como algo más que una cadena de deportes. En el verano de 2020, ESPN pareció permitir a su personal discutir abiertamente temas sociales en el aire. Fue un cambio total respecto al edicto de ESPN de unos años antes, que instruía a sus empleados a “limitarse a los deportes”, manteniendo sus creencias políticas fuera de las ondas de ESPN.

Pero, según una nueva investigación de Project Veritas, no todo es color de rosa dentro de los estudios de ESPN.

El martes por la noche, Project Veritas publicó un vídeo de un denunciante de ESPN, con conversaciones entre el denunciante y varios empleados de la empresa.

El operador de estudio Trevor Adams, quien grabó el video y el audio, comparte un correo electrónico que envió al jefe de ESPN, detallando “racismo”, “acoso y discriminación”, entre otros problemas en la cadena.

El correo electrónico fue marcado por ESPN como una “amenaza a la seguridad”, y la empresa envió a la policía a la casa de Adams para investigar, según Project Veritas. Adams dijo que su correo electrónico a ESPN en el que detallaba los problemas en el lugar de trabajo fue recibido con el apoyo de muchos de sus colegas.

“Mucha gente me animó”, dijo Adams. “Mucha gente dijo: ‘Nos alegramos de que hayas enviado esto. Esperamos que salga algo. ‘No creemos que lo haga, pero nos alegramos de que por fin alguien haya hablado’”.

Adams dijo a Project Veritas que lo denunció porque ha sido “testigo de mucha discriminación, racismo” mientras trabajaba en ESPN.

El vídeo también muestra a la reportera de ESPN Alyssa Lang explicando en detalle las conversaciones que tuvo acerca de que la empresa supuestamente tenía demasiados presentadores blancos.

“Sé que los comentarios que me han hecho en el trabajo y las conversaciones que se han tenido delante de mí en el trabajo, quiero decir, simplemente es una m* abiertamente racista”, dijo Lang. “Simplemente, se quejan de que tenemos tres anfitriones blancos, y yo digo: ¿Qué quieres? ¿Quieres que me vaya?”.

“Llegó al punto de que hace un par de semanas tuve que decirle a alguien: ‘¿No conoces mi ética de trabajo? Nos conocemos desde hace cuatro años”, continuó Lang. “¿No merezco estar aquí? … Al final del día, están eligiendo entre nosotros y la reacción de los medios sociales”.

Erik Swanson, editor principal de vídeo de ESPN, dijo que ESPN no debería “comentar nada” en relación con los temas sociales.

“No puedo esperar que hagan lo correcto cuando se trata de temas sociales”, dijo Swanson. “Nosotros [ESPN] no sabemos de qué estamos hablando, y no deberíamos comentar nada al respecto en toda la compañía. No hay ninguna razón. Nosotros [ESPN] no estamos en este negocio de la m* social. Si quieres buscar consuelo común en ello, ¿qué tal esto? Ve a la iglesia o lee el maldito periódico”.

Adams también acusa a un empleado de ESPN de tratarle de forma diferente por ser “republicano o partidario de Trump”.

Han sido unos meses tumultuosos en la ESPN, que se vio envuelta en una gran polémica respecto a dos de sus talentos en antena.

En julio de 2021, The New York Times informó sobre una conversación privada entre la reportera de ESPN Rachel Nichols y el asesor de LeBron James durante mucho tiempo, Adam Mendelsohn, que tuvo lugar en julio de 2020. Nichols estaba cubriendo el reinicio de la NBA mientras estaba en la burbuja de la NBA en Orlando, Florida, en el momento de la conversación.

En la conversación con Mendelsohn, que fue grabada inadvertidamente, Nichols hablaba de cómo había sido informada recientemente por la dirección de ESPN de que no presentaría los programas previos y posteriores a los partidos de las Finales de la NBA de 2020. Maria Taylor -una mujer negra y reportera- sería la encargada.

“Le deseo a Maria Taylor todo el éxito del mundo – cubre el fútbol, cubre el baloncesto”, dijo Nichols el 13 de julio de 2020. “Si necesitas darle más cosas que hacer porque te sientes presionado por tu cutre historial en materia de diversidad -que, por cierto, conozco personalmente desde el lado femenino-, como que, hazlo. Pero encuéntralo en otra parte. No lo van a encontrar en mí o quitándome lo mío”.

“Solo quiero que se vayan a otra parte – está en mi contrato, por cierto; este trabajo está en mi contrato por escrito”, continuó Nichols.

Nichols no había apagado la cámara de vídeo colocada en su habitación para poder desempeñar sus funciones como presentadora de “The Jump”, un popular programa de la NBA en la ESPN. Su conversación con Mendelsohn fue grabada y enviada a un servidor de la sede de ESPN en Bristol, Connecticut.

De las personas que tuvieron acceso a la grabación en el servidor de ESPN, una la grabó en un teléfono móvil y la compartió con otros. La grabación acabó llegando a los ejecutivos de ESPN y desató una tormenta en la cadena, donde muchos consideraron que Nichols debía ser castigada por lo que dijo. El Times escribió: “Estaban especialmente molestos con lo que percibían como la expresión por parte de Nichols de una crítica común utilizada por los empleados blancos en muchos lugares de trabajo para menospreciar a los colegas no blancos: el hecho de que a Taylor se le ofreciera el puesto de presentadora solo por su raza, no porque fuera la mejor persona para el trabajo”.

Nichols y ESPN llegaron a un acuerdo en enero, poniendo fin oficialmente a su etapa en la cadena de cuatro letras.

Los términos del acuerdo no fueron revelados, pero el New York Post informó que Nichols ganaba entre 1,5 y 2 millones de dólares al año, y que le quedaba un año de contrato. Es libre de buscar otras oportunidades inmediatamente.

