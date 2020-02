La candidatura alternativa a Santiago Abascal denuncia un «pucherazo» en su elección como presidente de Vox

El equipo de la candidatura de Carmelo González, que fuera responsable de Comunicación de Vox en Canarias y quería disputarle la presidencia de Vox a Santiago Abascal, tiene previsto interponer recursos e iniciar acciones legales «ante la declaración unilateral de una sola candidatura de la parte oficialista», según cuenta ABC citando fuentes de esta candidatura, que cosideran que en la designación de Abascal se ha producido un «pucherazo»

Este anuncio de acciones legales se produce un día después del comunicado del Comité Electoral en el que anunció que sólo la candidatura de Abascal había obtenido los avales suficientes para ser proclamada candidatura en las elecciones al Consejo Ejecutivo Nacional.

El Comité Electoral, según la versión del equipo de González ha cometido varias irregularidades. La primera sería haberse «saltado totalmente los plazos estipulados en los estatutos de Vox tanto en los plazos de su convocatoria como en sus resoluciones».

La segunda se refiere a que «hay miembros del Comité Electoral que están en la candidatura de Abascal. Marta Castro, como vicesecretaria Jurídica, y Juan Cremades, otro de los cinco miembros, es vicepresidente de la gestora provincial de Barcelona que Abascal colocó a dedo el pasado mes de octubre».

Otra irregularidad, según la versión de este sector crítico, es que destituyeron a González de su cargo de Comunicación «por postularse a estas elecciones pero ni Abascal ni ninguno de los otros miembros de su lista cesaron en sus funciones para ser candidatos al nuevo Comité Ejecutivo Nacional».

No pudieron avalar

También critican que, «a pesar de haber sido requeridos por correo electrónico y burofax, no han atendido a ninguna pregunta de la candidatura de Carmelo González respecto al número de firmas reales necesarias, sobre el número de afiliados o cuantos podían avalar por estar al corriente de pago y haberse afiliado antes del 9 de noviembre de 2019, requisitos para poder hacerlo».

En ningún momento, aseguran, «confirmaron la recepción de la presentación de la candidatura de Carmelo González. Es más, el aval era exclusivamente telemático, y muchos afiliados no pudieron avalar, pese a reunir las condiciones porque el sistema no se lo permitió. Y otros no supieron cómo o a quién avalar ya que al entrar en la plataforma no había ninguna información de las candidaturas ni de los candidatos, indicando única y exclusivamente que se introdujera a su libre albedrío el nombre del candidato».

Finalmente, subrayan que ayer anuncian que «sólo una candidatura ha reunido los suficientes avales para ser proclamada como tal. Según establece el acta de la constitución del Comité Electoral, en su acuerdo cuarto y en base al artículo 23 d) de los Estatutos de Vox queda establecido el número de avales en 4.941. La propia candidatura de Abascal reconoció ante la prensa que han recabado algo menos de 4.900 votos, por lo que no tienen suficientes para ser proclamada la candidatura. Y de la candidatura de Carmelo González no hay datos, no se han hecho públicos los avales recibidos».