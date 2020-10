La Casa Blanca tilda de «muy preocupante» el estado de salud de Donald Trump

03 de octubre de 2020 (20:07 CET)

El estado de salud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, genera mucha incertidumbre. Si los médicos habían asegurado que su situación era favorable, voces de la Casa Blanca han revelado que la evolución del mandatario norteamericano es «muy preocupante«.

Fuentes de la Casa Blanca han advertido a periodistas de medios estadounidenses que «las próximas 48 horas pueden ser críticas«: «Los signos vitales de las últimas 24 horas han sido muy preocupantes. Aún no estamos en el camino para una recuperación plena».

Trump está ingresado en el hospital militar Walter Reed para superar el coronavirus. Los médicos han sumistrado al presidente un fármaco experimental basado en anticuerpos sintéticos. Se trata de un cóctel experimental desarrollado por el laboratorio Regeneron y que ha dado buenos resultados en ensayos clínicos.

La versión oficial de los médicos es que Donald Trump solo ha manifestado síntomas leves. El médico del presidente, Shaun Dooley, ha explicado que «está muy bien esta mañana, estamos extremadamente contentos con su progreso». El sanitario ha añadido que el mandatario está recibiendo cuidado médico multidisciplinar, «todas las funciones de sus órganos son correctas y no tiene problemas para respirar. Está excepcionalmente animado».

La confusión ha aumentado por un mensaje muy enigmático en Twitter del presidente: «Los médicos, enfermeras y TODOS en el GRAN centro médico Walter Reed, y otros de instituciones igualmente increíbles que se han unido a ellos, ¡son INCREÍBLES! Se ha logrado un tremendo progreso en los últimos seis meses en la lucha contra esta PLAGA».

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020