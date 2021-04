La Comisión Europea diseñó los «pasaportes» de vacunas un año y medio antes de que comenzase la farsa plandémica

Por Luys Coleto.- Diseñando el futuro. Hoja de ruta, pues. La propuesta inicial de “Pasaportes de vacunas” fue publicada el pasado 26 de abril de 2018 por la Comisión Europea. La propuesta trataba sobre la “Cooperación reforzada contra las enfermedades prevenibles por vacunas”.

Nos van a desguazar la vida a los que no nos “vacunemos”



La clave, pues, “examinar la viabilidad de desarrollar una tarjeta/pasaporte de vacunación común” para los ciudadanos europeos que sea “compatible con los sistemas electrónicos de información sobre vacunación y reconocida para su uso a través de las fronteras”. Un “salvoconducto” para poder vivir, vamos. Repito, documento del Comisión Europea de hace tres años. Y, dato aterrador, matarratas transgénico mediante, se aplaude la autorización de “vacunas innovadoras, incluso para las amenazas sanitarias emergentes”. Diseñadas, pues.

Afirma el documento que “la industria de fabricación de vacunas” posee un “papel decisivo” en la consecución de los objetivos señalados en el documento de la hoja de ruta, enumera “la mejora de la capacidad de fabricación de la UE” y el almacenamiento de vacunas como otros puntos de acción que deberían aplicarse.

La hoja de ruta también realiza un particular subrayado en el fortalecimiento de las “socios existentes” y en la “colaboración con actores e iniciativas internacionales” y hace referencia a la Cumbre Mundial sobre Vacunación que se iba a celebrar en 2019. Un año y medio después del presente documento.

Cumbre Mundial de Vacunación: 12 de septiembre de 2019



Un mes y pico antes del Evento 201, otra “prefiguración”. Los mass-mierda, silentes como rameras. Los que hablábamos de tal cumbre, dicterios. Lo de siempre. Tedio. Infinito. “Síndrome” de Casandra. Pero es lo que hay.

Y rememoremos tal conciliábulo. Celebrado, como aparece en el ladillo, el 12 de septiembre de 2019 en la capital belga, Bruselas, justo tres meses antes de que diera comienza la farsa de los pangolines locoides. Fue organizado por la Comisión Europea en estrecha colaboración con la Organización Mafiosa de la Salud.

La cumbre se estructuró en torno a tres mesas redondas:

Una. En las vacunas confiamos

Dos. La magia de la ciencia

Tres. Las vacunas protegen a todos, en todas partes

¿Quién participó?



Entre los participantes en la cumbre se encontraban líderes políticos, representantes de alto nivel de los ministerios de sanidad, ONU, destacados académicos, profesionales de la salud y científicos, y sectores no gubernamentales y privados.

Entre los miembros más destacados de estas mesas redondas se encontraban el doctor Seth Berkley, director general de GAVI (creación cuyo factotum fue Gates); Nanette Cocero, presidenta mundial de Pfizer Vaccines; la Global Vaccine Alliance, la citada GAVI (por cierto, galardonada con los premios de la nieta del rey elefante), una organización que además continúa recibiendo suculentas cantidades de fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates; y Joe Cerrell, director ejecutivo de Política Global y Promoción de la Fundación Bill & Melinda Gates.

Gates, el chamán, pues. Como primus inter pares parte, como un estado miembro no oficial, tomando todas las decisiones que afectarán al planeta entero.

…Y se planificó una pandemia



La programación de una pandemia, joya de la corona de tal capillita de las sociópatas élites. Entre los principales documentos distribuidos a los participantes figuraban informes sobre los siguientes asuntos. Les sonarán. Repito: todo ello ¡¡¡tres meses antes!!! de que oyéramos hablar de lunáticos murciélagos en Wuham.

– Planificación de la preparación ante una pandemia de gripe

– Una simulación de gripe pandémica para la Unión Europea

– Planificación de preparación para la gripe aviar y una pandemia de gripe

– Planificación de la preparación y respuesta ante una pandemia de gripe

– Hacia la “suficiencia” de las vacunas contra la gripe pandémica en la UE

– Una “asociación público-privada” sobre las vacunas europeas contra la pandemia.

En todos estos documentos sobresale repetidamente el objetivo de reforzar la colaboración con FARMAFIA, así como el mensaje de que una pandemia mundial era ya inevitable.

Proyectos en marcha tras la vacunación masiva y los “pasaportes”



Más allá del matarratas transgénico. Y del nuevo salvoconducto denominado Digital Green Certificate. Un nuevo mundo. Muy infeliz. La libertad, finiquitada. La salud, destruida. Les enumero los principales pasos. Poco a poco, todos se llevarán a cabo. Y no digan luego que no fueron advertidos con suficiente tiempo.

Microchip COVID del Pentágono



Los científicos psicópatas del Pentágono han creado un microchip que quieren inyectar en el cuerpo para detectar el presunto coronavirus en el organismo incluso antes de que muestre algún síntoma. También han creado un filtro para extraer el supuesto virus de su sangre.

Sello de salud para las empresas



Tras los pasaportes de vacunas para las personas, recientemente Hollywood presentaba el sello de salud COVID-19 para las empresas. Famosos como Lady Gaga y Robert De Niro están promocionando un costoso sistema de “sello de salud” que certificará que su local está libre de la fantasmal covid-19. Bautismo: WELL Health-Safety Seal.

Tales celebrities están sugiriendo a la peña que compre este “sello de salud” que puede costar alrededor de 12.000 dólares y que, la descojonación, “no garantiza que un espacio sea seguro o esté libre de patógenos.” La norma de construcción WELL, por si lo dudaban, colabora con Naciones Unidas.

Intensa y falsaria propaganda a favor de las vacunas



Con el aumento de los casos de múltiples y terroríficas reacciones adversas a las “vacunas” covid, incluida la muerte, irán apareciendo videos de propaganda de vacunas sin respaldo científico alguno para que ames las vacunas y no te hagas preguntas y continúes chutándote el matarratas transgénico cada medio año.

Jeringuillas voladoras

Flying Syringes es un término, eufemismo diríase, utilizado para referirse a un proyecto financiado por, como no, Bill Gates para crear mosquitos modificados genéticamente que inyectan vacunas a las personas cuando estas sean picadas.

No hay vacuna. No hay salario



Las autoridades sanitarias del estado indio de Jharkhand emitieron en su día una orden (No Vaccine No Pay) que se vio obligada a retirar tras la reacción de la mayoría de los trabajadores de diversas fábricas.

No se trata de un acontecimiento aleatorio. Es un anticipo de lo que está por venir. Ventana de Overton, desde luego.

Pasaportes de libertad basados en el código QR



Gran Bretaña podría poner en marcha en breve el Pasaporte de la Libertad del Coronavirus basado en el QR para determinar si usted está libre de la fantasmática covid-19. Si da “positivo” en el fraudulento test covid-19, se le prohibiría taxativamente la entrada a bares, escuelas y lugares de trabajo.

Proyecto Commons



La Fundación Rockefeller y la Fundación Clinton han desarrollado una serie de aplicaciones de COVID que vigilarán estrechamente tu vida post-covid.

La iniciativa ha sido lanzada por la fundación sin ánimo de lucro Commons Project Foundation, que forma parte del Foro Económico Mundial.

El Proyecto Commons incluiría tres aplicaciones COVID: CommonHealth, COVIDcheck y CommonPass.

Las tres aplicaciones recogerán, almacenarán y vigilarán tus datos de salud en función de los cuales las apps “decidirán” si puedes viajar, estudiar, ir a la oficina y larguísimo etcétera.

Tatuaje de la vacuna cuántica invisible



Un proyecto financiado por Bill Gates tiene como objetivo un tatuaje cuántico invisible oculto en la vacuna contra el inexistente SARS-Cov-2 para almacenar todo el historial de vacunación.

Se ha demostrado que su nuevo “colorante”, formado por nano-cristales denominados “puntos cuánticos”, puede permanecer bajo la piel durante al menos cinco años, emitiendo una luz infrarroja que puede ser detectada por un teléfono inteligente especialmente equipado.

Tarjeta sanitaria digital



El gobierno indio planea lanzar una tarjeta sanitaria digital obligatoria inspirada en el concepto propuesto, otra vez, por Bill Gates.

Con el programa One Nation One Health Card, el historial médico de una persona, incluidos todos los tratamientos y pruebas a los que se ha sometido, se registrará digitalmente en esta tarjeta.

Los hospitales, las clínicas y los matasanos estarían conectados a un servidor central, una suerte de enloquecido y totalitario HAL. El objetivo de esta medida sería, versión oficial, elaborar un “mapa” de los registros sanitarios de todos los ciudadanos de cada país en formato digital.

Etiquetas electrónicas para seguir la actividad del comportamiento



Después de que los robots de inteligencia artificial hicieran cumplir las normas de obligatoriedad del bozal, Singapur ha desplegado “etiquetas electrónicas COVID-19” para rastrear todo comportamiento y hacer cumplir cualquier tipo de secuestro domiciliario y cierre perimetral de tu barrio, ciudad, región, país…

Por ejemplo, si intentas salir de tu casa, alertará a las autoridades: o multa de 10.000 pavos o seis meses de cárcel. O ambas cosas. Por desobediente. E irresponsable, como graznarían en la Sextapo, vulgo la Secta.

Los tomates transgénicos como vacuna comestible contra el coronavirus



Desde hace tiempo algunos científicos mexicanos están cultivando tomates modificados genéticamente como vacuna comestible contra el ectoplásmico coronavirus.

Dicho grupo de investigación de una universidad mexicana utiliza la bioinformática y la ingeniería genética para identificar antígenos candidatos para una “vacuna” que pueda “articularse” en plantas de tomate.

Según los científicos, comer los frutos de estas plantas conferiría inmunidad contra la fantasmagórica covid.

“Sello” de confianza



Trust Stamp es un programa de identidad digital basado en la vacunación, financiado por, ¿y van?, por Bill Gates y puesto en marcha por Mastercard y GAVI, que pronto vinculará la identidad digital biométrica con los sucesivos registros de “vacunación”.

El programa proclama “evolucionar a medida que evoluciones” y forma parte de la “guerra global contra el dinero en efectivo” y tiene el potencial de un doble uso con fines de vigilancia y de “policía predictiva” en función de los antecedentes de vacunación.

Los que no nos vacunemos seremos excluidos de todo tipo de vida social. Todo ello en función de la denominada “puntuación de confianza”. Vamos, el “crédito social” de la totalitaria China.

COVI PASS basado en RFID



El gobierno británico, desarrollando el COVI PASS- Pasaportes Sanitarios Digitales Biométricos con RFID (nano-chip) para controlar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos en nombre del “fortalecimiento de la gestión de la salud pública”.

Y lo dicho, todo el teatrillo perfecta y macabramente planeado. Y bienvenidos a la pesadilla futura, además de presente. Y homenajeando el genio de Kavafis, nunca digas que fue un sueño.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0244&from=EN