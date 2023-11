La Copa del Rey permitirá a la Arandina ponerse al día con los impagos y salvar la temporada

La Arandina ha protagonizado una de las alegrías de la Copa del Rey. El conjunto de Segunda Federación ha eliminado al Murcia, de categoría superior. Una victoria que permite asegurar la viabilidad económica del club para la presente temporada por los ingresos que recibirán por parte dela RFEF. Con la clasificación para la segunda ronda ponen fin a la delicada situación por la que atraviesa el club y que ha contado la presidenta de la entidad, Virginia Martínez, a OKDIARIO.

Durante la celebración del encuentro, en el estadio Juan Carlos Higuero de la localidad de Aranda de Duero, los jugadores hacían una plantada de un minuto. El motivo fueron dos nóminas –de septiembre y octubre– que el club les adeuda. Sin embargo, la presidenta ha revelado en este medio los motivos por los que los jugadores están sin cobrar, pero que quedará solventado con la clasificación obtenida para la siguiente fase, puesto que la prioridad de la directiva –como han afirmado a este medio– es ponerse al día en los pagos.

La Arandina es uno de los clubes más modestos de Segunda Federación. De hecho, es uno de los pocos que no es una Sociedad Anónima Deportiva. Por ese motivo, no pueden realizar ampliaciones de capital y dependen únicamente de «patrocinadores modestos y de las colaboraciones de empresas de la zona». Aunque Virginia Martínez señala que el mayor sustento del club llega por parte de las administraciones, a modo de subvención. En este caso, un ayuntamiento que aún no ha hecho llegar ese ingreso al club.

«La mayoría de los ingresos provienen de ahí y cuando se retrasan en pagar…», lamenta Martínez a este periódico, afirmando además que el club no tiene ánimo de lucro, que la directiva no percibe salario alguno por sus funciones y que en ocasiones han tenido que adelantar dinero para cubrir gastos. Más allá de esa ayuda que recibirán por parte del consistorio, esta temporada tendrán más ingresos, puesto que su participación en la Copa del Rey les supondrá una importante inyección.

La Copa salva a la Arandina

«Los clubes modestos recibimos un ingreso de unos 37.000 euros por jugar la Copa», afirma la presidenta de la Arandina. Una cantidad que, como ha asegurado, les permitirá «ponerse al día con la plantilla». Esa cantidad irá en aumento en función de su rendimiento en la competición del KO, donde recibirán casi con total seguridad a un Primera en la siguiente fase, y les permitirá asegurar la viabilidad del club durante la temporada.

Desde la Arandina son conscientes de que los jugadores tienen unos gastos mensuales que dependen directamente de su nómina, por lo que comprenden la situación en la que están e incluso la protesta realizada ante el Murcia. Sin embargo, afirman que en el mismo momento en que llegue la subvención por parte del ayuntamiento y la parte que les corresponde de Copa se pondrán al día.

Además, también están pendientes de que llegue otra ayuda por parte de la RFEF, de nombre Impulso 27, que permite a los clubes profesionalizarse y que esta temporada será mayor a la anterior, debido a su ascenso desde Tercera Federación. El primer pago de esa subvención está a punto de llegar, lo que también les permitiría abonar los atrasos a los jugadores en el momento en el que la reciban.