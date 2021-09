La corrupción generalizada de la Organización Mundial de la Salud y la financiación masiva de Bill Gates

JM.- Bill Gates es el principal financiador de la OMS y contribuye más al presupuesto de la OMS de 4.840 millones de dólares que cualquier gobierno de un estado miembro.

Las compañías farmacéuticas influyeron anteriormente en la declaración de la OMS sobre la pandemia de 2009; los expertos luego llamaron a la gripe porcina una “falsa pandemia” impulsada por las grandes farmacéuticas, que luego se beneficiaron del susto de salud.

La OMS tiene una fuerte lealtad a China, y su investigación sobre el origen de COVID-19 fue una investigación «falsa» desde el principio.

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la OMS emitió una declaración de que había estado en conversaciones con Facebook para «garantizar que las personas puedan acceder a información autorizada sobre las vacunas y reducir la propagación de inexactitudes».

La historia de la OMS ilustra claramente su lealtad a las grandes farmacéuticas y otras industrias, incluida la minimización de los efectos en la salud causados ​​por el desastre nuclear de Chernobyl de 1986 y la colaboración con el gigante de opioides Purdue.

Dada la evidencia contundente y constante de que la OMS está fuertemente en conflicto y controlada por la industria, su utilidad como guardiana de la salud pública debe reevaluarse seriamente.

“TrustWHO”, un documental producido por Lilian Franck, revela las influencias clandestinas que están controlando la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que lo han estado desde el principio. Fundada en 1948 por 61 estados miembros cuyas contribuciones inicialmente financiaron la organización, la OMS se infiltró rápidamente en la industria.

Desde las grandes empresas tabacaleras hasta la industria nuclear y farmacéutica, las industrias han dictado históricamente la agenda global de la OMS y continúan haciéndolo en la actualidad, anteponiendo las ganancias y el poder a la salud pública.

Bill Gates es el principal financiador de la OMS

En abril de 2020, Donald Trump suspendió la financiación de Estados Unidos a la OMS mientras la administración realizaba una revisión de su «papel en la gestión grave y el encubrimiento de la propagación del coronavirus». Esto claramente impulsó a la Fundación Bill y Melinda Gates al puesto de financiador número uno de la OMS. Tras la elección, el presidente Joe Biden revocó la decisión de la administración Trump, devolviendo la financiación estadounidense a la OMS.

Sin embargo, Bill Gates sigue siendo el principal financiador y contribuye más al presupuesto bienal de la OMS de 4.840 millones de dólares que cualquier gobierno de un estado miembro. Como reveló una copia preliminar de «Vax-Unvax», el nuevo libro de Robert F. Kennedy Jr., que se publicará en noviembre de 2021, «Gates ha utilizado su dinero estratégicamente para infectar a las agencias internacionales de ayuda con su prioridades egoístas».

Bill Gates contribuye a la OMS a través de múltiples vías, incluida la Fundación Bill y Melinda Gates, así como GAVI, que fue fundada por la Fundación Gates en asociación con la OMS, el Banco Mundial y varios fabricantes de vacunas.

A partir de 2018, las contribuciones acumulativas de la Fundación Gates y GAVI convirtieron a Gates en el principal patrocinador no oficial de la OMS, incluso antes de la decisión de 2020 de la administración Trump de cortar todo su apoyo a la organización. Y, de hecho, Gates da tanto de qué hablar que Politico escribió un artículo muy crítico sobre su influencia financiera indebida sobre las operaciones de la OMS en 2017, que Politico dijo que estaba causando que la agencia gastara:

“… Una cantidad desproporcionada de sus recursos en proyectos con los resultados medibles que prefiere Gates… Su influencia tiene a las ONG y los académicos preocupados. Algunos defensores de la salud temen que, dado que el dinero de la Fundación Gates proviene de inversiones en grandes empresas, podría servir como un caballo de Troya para que los intereses corporativos socaven el papel de la OMS en el establecimiento de estándares y la configuración de políticas de salud ”.

Además, Gates «también dirige los fondos a la OMS a través de SAGE [Grupo Asesor Estratégico de Expertos] y UNICEF y Rotary International, lo que eleva sus contribuciones totales a más de mil millones de dólares», explica Kennedy en el libro, y agrega que estas donaciones deducibles de impuestos le dan a Gates una ventaja y control sobre la política de salud internacional, «que él dirige en gran medida para servir a los intereses de lucro de sus socios farmacéuticos».

Como se señala en la película presentada, cuando se fundó, la OMS podía decidir cómo distribuir sus contribuciones. Ahora, el 70% de su presupuesto está vinculado a proyectos, países o regiones específicos, que son dictados por los financiadores. Como tal, las prioridades de Gates son la columna vertebral de la OMS, y no fue una coincidencia cuando dijo de la OMS: «Nuestras prioridades son sus prioridades».

“La obsesión de Gates por las vacunas ha desviado las donaciones de la OMS del alivio de la pobreza, la nutrición y el agua potable para hacer que la vacuna se convierta en su principal métrica de salud pública. Y Gates no tiene miedo de arrojar su peso”, según el libro de Kennedy. «… La mera magnitud de las contribuciones financieras de su fundación ha convertido a Bill Gates en un líder no oficial, aunque no elegido, de la OMS».

Farmacéutica y OMS cobrando cheques en pandemias anteriores

Durante la pandemia de H1N1 (gripe porcina) de 2009, se hicieron acuerdos secretos entre Alemania, Gran Bretaña, Italia y Francia con la industria farmacéutica antes de que comenzara la pandemia de H1N1, en los que se establecía que comprarían vacunas contra la gripe H1N1, pero solo si una pandemia de nivel 6 fue declarada por la OMS.

El documental “TrustWHO” muestra cómo, seis semanas antes de que se declarara la pandemia, nadie en la OMS estaba preocupado por el virus, pero los medios de comunicación estaban exagerando los peligros. Luego, en el mes previo a la pandemia de H1N1 2009, la OMS cambió la definición oficial de pandemia, eliminando los criterios de gravedad y alta mortalidad y dejando la definición de pandemia como «una epidemia mundial de una enfermedad«.

Este cambio de definición permitió a la OMS declarar la gripe porcina una pandemia después de que solo 144 personas murieran a causa de la infección en todo el mundo. En 2010, el Dr. Wolfgang Wodarg, entonces jefe de salud en el Consejo de Europa, acusó a las compañías farmacéuticas de influir en la declaración de pandemia de la OMS y calificó la gripe porcina como una “pandemia falsa” impulsada por las grandes farmacéuticas, que aprovechó el susto de salud.

Según Wodarg, la pandemia de gripe porcina fue «uno de los mayores escándalos de medicina del siglo». En la investigación sobre la falsificación de una pandemia por la OMS y las grandes farmacéuticas, una investigación declaró:

“… Para promover sus medicamentos y vacunas patentados contra la gripe, las compañías farmacéuticas influyeron en los científicos y agencias oficiales responsables de los estándares de salud pública para alarmar a los gobiernos de todo el mundo y hacer que desperdicien los escasos recursos de salud en estrategias de vacunas ineficientes y exponer innecesariamente a millones de personas sanas a el riesgo de una cantidad desconocida de efectos secundarios de vacunas insuficientemente probadas».

Si bien los gobiernos terminaron con reservas de vacunas que nunca usarían, muchos de los que recibieron la vacuna contra la influenza porcina H1N1 sufrieron efectos adversos como el síndrome de Guillain-Barré, narcolepsia, cataplejía y otras formas de daño cerebral.

El encubrimiento de los orígenes



La investigación de la OMS sobre el origen de COVID-19 también fue una investigación «falsa» desde el principio. A China se le permitió elegir personalmente a los miembros del equipo de investigación de la OMS, que incluía al Dr. Peter Daszak, quien tiene estrechos vínculos profesionales con el Instituto de Virología de Wuhan.

La inclusión de Dazsak en este equipo prácticamente garantizó el rechazo de la teoría del origen del laboratorio, y en febrero de 2021, la OMS aclaró el instituto y otros dos laboratorios de bioseguridad de nivel 4 en Wuhan, China, de irregularidades, diciendo que estos laboratorios no tenían nada que ver con el brote de COVID-19.

Solo después de una reacción violenta, incluida una carta abierta firmada por 26 científicos que exigían una investigación forense completa y sin restricciones sobre los orígenes de la pandemia, la OMS entró en modo de control de daños, y el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus y otros 13 líderes mundiales se unieron al gobierno de los EE. UU. para expresar su «frustración con el nivel de acceso que China otorgó a una misión internacional a Wuhan”.

Un par de puntos dignos de mención: Gates eligió a Ghebreyesus como director general de la OMS, no por sus calificaciones (Tedros no tiene un título médico y posee un historial que incluye acusaciones de violaciones de derechos humanos) sino debido a su lealtad a Gates, nuevamente según el libro de Kennedy.

Además, la lealtad de la OMS a China se aseguró años antes, cuando China obtuvo los votos de la OMS para garantizar que sus candidatos se convirtieran en director general. Una investigación del Sunday Times también reveló que la independencia de la OMS se vio gravemente comprometida y sus estrechos vínculos con China permitieron que el COVID-19 se propagara (o hacer que se propagaba) en los primeros días de la pandemia mientras que confundía la investigación sobre sus orígenes. Según el Sunday Times:

“El liderazgo de la OMS dio prioridad a los intereses económicos de China sobre detener la propagación del virus cuando surgió Covid-19. China ejerció el control final sobre la investigación de la OMS sobre los orígenes de Covid-19, nombrando a los expertos elegidos y negociando un acuerdo secreto para diluir el mandato».

Las relaciones de la OMS con China jugaron un ‘papel decisivo’ en la pandemia



El 28 de enero de 2020, cuatro semanas después de que Taiwán alertara a la OMS de que una misteriosa enfermedad respiratoria se estaba propagando en China, la OMS aún no había tomado medidas y seguía elogiando a China.

Tedros incluso elogió a China por su transparencia y dijo que el presidente chino había “mostrado un ‘liderazgo excepcional’ y merecía ‘gratitud y respeto’ por actuar para contener el brote en el epicentro”, informó el Sunday Times. “Estos ‘pasos extraordinarios’ habían evitado una mayor propagación del virus, y por eso, dijo, solo hubo ‘unos pocos casos de transmisión de persona a persona fuera de China, que estamos monitoreando muy de cerca’”.

Hablando con el Sunday Times, el profesor Richard Ebright del Instituto Waksman de Microbiología de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, dijo que fue esta conexión cercana la que finalmente dirigió el curso de la pandemia:

“No solo tuvo un papel; ha tenido un papel decisivo. Fue la única motivación. No había ninguna justificación científica, médica o política para la postura adoptada por la OMS en enero y febrero de 2020. Eso se basaba enteramente en mantener vínculos satisfactorios con el gobierno chino.

“Entonces, en cada paso del camino, la OMS promovió la posición que buscaba el gobierno chino … la OMS resistió y obstruyó activamente los esfuerzos de otras naciones para implementar controles fronterizos efectivos que podrían haber limitado la propagación o incluso contener la propagación de la brote.

“Me es imposible creer que los funcionarios en Ginebra, que estaban haciendo esas declaraciones, creyeran que esas declaraciones estaban de acuerdo con los hechos que estaban a su disposición en el momento en que se hicieron las declaraciones. Es difícil no ver que el origen directo de eso es el apoyo del gobierno chino a la elección de Tedros como director general …

“Este fue un retorno notablemente alto de la inversión [de China] con las sumas relativamente pequeñas que se invirtieron para respaldar su elección. Valió la pena a gran escala para el gobierno chino «.

La corrupción de la OMS es profunda



Incluso antes de la pandemia, la OMS había publicado una declaración de que había estado en conversaciones con Facebook para «garantizar que las personas puedan acceder a información autorizada sobre las vacunas y reducir la propagación de inexactitudes». En la primera Cumbre Mundial sobre Vacunación de la OMS, celebrada en Bruselas en septiembre de 2019, Jason Hirsch, gerente de políticas públicas de Facebook, aludió a la censura y la manipulación de los medios que se avecinaba:

«Lo primero que estamos haciendo es reducir la distribución de información errónea sobre las vacunas y lo segundo que estamos haciendo es aumentar la exposición a contenido creíble y autorizado sobre las vacunas».

En lugar de poner la salud pública en primer lugar, como impulsar estudios de seguridad en la vacunación, la historia de la OMS ilustra claramente su lealtad a las grandes farmacéuticas y otras industrias. La OMS, por ejemplo, ha restado importancia a los efectos en la salud causados ​​por el desastre nuclear de Chernobyl de 1986, afirmando que solo 50 muertes fueron causadas directamente por el incidente y que “un total de hasta 4.000 personas podrían eventualmente morir por exposición a la radiación” del desastre.

La OMS firmó un acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica, que está “promoviendo el uso pacífico de la energía atómica”, en 1959, subordinándola a la agencia en relación con las radiaciones ionizantes.

La respuesta de la OMS al desastre de la radiación de Fukushima en 2011 también fue criticada, con evidencia de un encubrimiento de alto nivel. La OMS una vez más restó importancia a los riesgos, afirmando que «los riesgos previstos son bajos y no se anticipan aumentos observables en las tasas de cáncer por encima de las tasas de referencia».

La OMS también recibió más de 1,6 millones de dólares del gigante de los opioides Purdue de 1999 a 2010 y utilizó datos de opioides respaldados por la industria para incorporarlos en sus pautas oficiales pro-opioides. Según la Alliance of Human Research Protection, la colaboración de la OMS con Purdue condujo a un mayor uso de opioides y adicción global.

Debido a su aceptación del dinero privado, una revisión en el Journal of Integrative Medicine & Therapy llegó a decir que la corrupción de la OMS es la «mayor amenaza para la salud pública mundial de nuestro tiempo», particularmente en lo que se refiere a las recomendaciones de medicamentos de la OMS, incluida su «lista de medicamentos esenciales«, que considera sesgada y no fiable.

Dada la evidencia contundente y constante de que la OMS está fuertemente en conflicto y controlada por la industria, su utilidad como guardiana de la salud pública debe reevaluarse seriamente.