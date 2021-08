La crisis agobia al comunista Pedro Castillo a dos semanas de asumir la presidencia de Perú – La Gaceta de la Iberosfera

A solo dos semanas de haber jurado como presidente de la República, el comunista Pedro Castillo es agobiado por la crisis económica y sanitaria, el rechazo ciudadano, la desconfianza de los inversionistas y la polarización política, que podría costarle el cargo.

Según el último sondeo de Datum Internacional, un 41% de peruanos desaprueba la gestión de Castillo frente a un 39 % de respaldo. Por otro lado, un 20 % de los encuestados declaró “no saber” cuál es su opinión sobre su gobierno.

Los números tampoco son favorables para su gabinete, compuesto por figuras polémicas como el octogenario canciller Héctor Béjar, exguerrillero y admirador de la dictadura cubana, que esta semana generó gran indignación por manifestar -sin fundamento- que el grupo terrorista Sendero Luminoso (PCP-SL) fue creado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Un 57% de los peruanos estima que los ministros elegidos no serán capaces de liderar sus carteras. El premier, Guido Bellido, acusado por presunto delito de apología al terrorismo, es uno de los más cuestionados: un 76 % de la ciudadanía considera que no debe ocupar el puesto.

Además, un 51% de la ciudadanía cree que el Congreso de la República no debe otorgar el voto de confianza al actual equipo ministerial. Este rechazo se evidencia en vísperas de que el gabinete de Pedro Castillo, presidido por Bellido -investigado por presunto delito de apología al terrorismo y señalado por presuntamente pertenecer a los remanentes del PCP-SL-, deba acudir al Parlamento a pedir justamente el voto de investidura.

El estudio de opinión de Datum también confirma la percepción que tienen los peruanos sobre Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre y “asesor en la sombra” de Castillo. Un 48% sostiene que es él quien manda. Esta percepción crece hasta 61% en Lima y tiene su pico más alto en el segmento A/B con 72.6%.

Aliados políticos imputados

Bellido y Cerrón fueron imputados por la Fiscalía por presunto lavado de dinero en la financiación de Perú Libre, partido con el que Castillo ganó las elecciones de junio.

Además de Bellido y Cerrón, también fueron incluidas otras 15 personas, entre ellas Waldermar Cerrón, hermano del último, recientemente designado como portavoz del grupo legislativo del partido marxista en el Congreso de la República.

Ellos han sido incluidos dentro de la investigación del caso denominado “Los Dinámicos del Centro”, que indaga la presunta red de cobros ilegales que habrían servido para financiar las campañas electorales de Perú Libre y pagar la indemnización de la condena por corrupción que tiene vigente Vladimir Cerrón.

El sol se deprecia y el dólar se dispara

El sol dejó de ser la moneda más sólida de la región debido al impacto de la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19 y la incertidumbre del proceso electoral, plagado de candidatos con propuestas contrarias al libre mercado.

De acuerdo a Semana Económica, si bien el paquete económico lanzado a inicios de la pandemia por el expresidente Martín Vizcarra consiguió que el sol sea la moneda de menor depreciación relativa de la región, al cierre del 2020 fue la moneda que más se depreció, un 9% frente al 4% del peso colombiano, el 6% del peso de chileno y el 5% del peso mexicano.

Según Manuel Morales, analista de Inversiones y Mercado de Capitales de Kallpa SAB, la depreciación del sol corresponde ahora a la mayor percepción de riesgo político por parte de los inversionistas.

Y es que las declaraciones del premier Guido Bellido sobre la posible intervención del Estado en sectores estratégicos, así como su insistencia en un cambio de Constitución y la creación de una comisión de expertos que deberán tomar medidas para frenar el alza en la cotización del dólar, provoca una gran incertidumbre.

De hecho, la agencia de calificación de riesgo Moody’s Investors Service alertó en julio que la propuesta de Castillo para cambiar la Constitución vigente -confirmada durante su mensaje inaugural- desalentaría la inversión y frenaría la recuperación de la economía.

El gobierno de Pedro Castillo anunció este lunes la creación de una comisión para analizar lo relacionado con el alza del dólar, gas doméstico y productos de primera necesidad. La comisión estará liderada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), el socialista Pedro Francke, que estuvo a punto de no integrar el gabinete en rechazo a las declaraciones machistas y homofóbicas de Bellido.

En una entrevista concedida a Reuters, Francke aseguró que el nuevo gobierno de izquierda confía en poder aumentar los impuestos a la minería sin afectar la competitividad del sector privado, siempre y cuando los precios de los metales se mantengan altos.

El Perú es el segundo productor mundial de cobre, y depende en gran medida de la minería para financiar el gasto público.

Una colisión contra el Congreso

El gabinete Bellido deberá acudir al Parlamento en las próximas semanas a pedir el voto de confianza, mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo consulta al Congreso de la República, sobre el tema que estime conveniente, si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando.

Aunque Castillo había “moderado” su discurso radical antes de la segunda vuelta para ampliar su llegada a los sectores urbanos y de clase media que rechazaban a la candidata derechista Keiko Fujimori -o no estaban seguros de por quién votar al no haber pasado la valla su candidato preferido-, el nombramiento de personas vinculadas al marxista Vladimir Cerrón como ministros de Estado asustó a los inversionistas y levantó la voz de protesta de los partidos de oposición alineados a la derecha, como Avanza País (centroderecha) y Renovación Popular (derecha conservadora), que no esconden sus intenciones de impulsar una vacancia contra Pedro Castillo.

No obstante, debido al carácter beligerante de Renovación Popular -cuyo vocero es el almirante en situación de retiro Jorge Montoya-, este grupo legislativo ha ido perdiendo integrantes.

Este lunes, tres de sus congresistas renunciaron a la bancada y anunciaron que integrarían las filas de Avanza País, cuyo discurso más moderado les resultaría conveniente para tender lazos con otras agrupaciones y a la distribución de las presidencias de las comisiones de trabajo del Poder Legislativo.

Previamente, el partido conservador -que quedó tercero en intención de voto durante la elección presidencial- separó de su bancada legislativa a uno de sus parlamentarios electos, Héctor Valer, que terminó incorporándose a la de Somos Perú-Partido Morado, una coalición de los socios de Martín Vizcarra y el expresidente interino Francisco Sagasti.