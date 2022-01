La cruz talada

He escrito y dicho en diferentes ocasiones que para mí, humilde y tenaz madridista desde que tengo uso de razón, hijo, nieto y hermano de madridistas destacados, es una garantía de buena administración la presidencia del Real Madrid de un gran empresario multimillonario. El fútbol de hoy carece del romanticismo de los tiempos de don Santiago Bernabéu, que falleció pobre de solemnidad, y esa condición privilegiada del presidente del Real Madrid garantiza la innecesaridad de meter mano en la caja. Tiene amigos muy raros, como todos los millonarios, ponedores de huevos en las más variadas cestas, pero ese problema es exclusivamente personal. Su amistad con Ferreras, podemita, antimonárquico –la Corona es esencial en el Real Madrid-, y hábil manipulador de los aconteceres diarios que se suceden en España, se me antoja una extravagancia, pero respeto esa amistad porque carezco del derecho a meterme en los sentimientos ajenos. Sucede que Ferreras fue uno de los mayores protagonistas radiofónicos de la SER durante el golpe de Estado que se produjo después del ataque terrorista yihadista del 11-M, que abrió la senda para que ocupara el poder Zapatero, primer paso de la degradación de España. Y Florentino Pérez cobijó a Ferreras como Jefe de los servicios de Prensa del Real Madrid, decisión presidencial que sí está sujeta a toda suerte de opiniones y sospechas.

El escudo del Real Madrid tiene cruz sobre la Corona porque la Corona Real tiene cruz sobre su Corona

La influencia y el prestigio del Real Madrid en el mundo, abre todas las puertas. La administración del Real Madrid, en tiempos tan difíciles, ha sido modélica. Y cumplido tan complicado trámite, Florentino Pérez está en su derecho de aprovechar las puertas abiertas en beneficio de su empresa. A lo que no tiene derecho es a utilizar a su capricho y conveniencia el símbolo fundamental del Real Madrid, su escudo, en pos de esos beneficios en los reinos y emiratos mahometanos. Un escudo mutilado, con la cruz de la Corona Real talada, cuando sin la cruz cimera esa Corona es un capricho inventado. La Corona del escudo del Real Madrid se remata con una cruz porque la Corona Real española así lo dispone. Y esa Corona Real es la que prevalece sobre el escudo desde que el Rey Alfonso XIII concediera al Madrid Club de Fútbol la dignidad de Real Club. Si se mutila la Cruz se mutila el escudo. Puede optar la Junta Directiva del Real Madrid a incluir en el Orden del Día de la Asamblea General de Socios, renunciar a su condición de Real y eliminar la Corona como fue obligado a hacerlo durante la Segunda República, sin Real y sin Corona. Ese escudo sin la Corona queda bastante feo y deshabitado. Pero los escudos no se cambian a capricho del lugar en donde se compite. El escudo del Real Madrid tiene cruz sobre la Corona porque la Corona Real tiene cruz sobre su Corona. Y si ese detalle, que respeta no sólo la Historia del Real Madrid sino la de España, molesta a los millonarios reyes y emires mahometanos, usando del lenguaje de la calle, no se me ocurre escribir otra cosa que la que sigue. Pues que se jodan.

Los negocios y los acuerdos o se hacen con la Corona de verdad o no se hacen

La cruz de la Corona Real, la Cruz del escudo del Real Madrid, no es un chisme de quita y pon. Mientras el Real Madrid sea un club Real y luzca su Corona, la cruz es intocable, lo mismo en España que en Europa que en Arabia Saudita. No es un adorno, es un elemento consustancial de la Corona de España. El Real Madrid no está en Riad para combatir desde las Cruzadas Cristianas contra los hijos de Alá. Está para jugar al fútbol. No hay provocación ni violencia. La Cruz, como dijo el ateo y sabio profesor Tierno Galván, es un símbolo de paz. Pero ante todo, es un signo histórico de la civilización cristiana que asumió la Corona Española hace más de cinco siglos. La Corona del Real Madrid. Es decir, que los negocios y los acuerdos o se hacen con la Corona de verdad o no se hacen. Talar la cruz del escudo del Real Madrid es un sometimiento vergonzoso a intereses que no afectan al Real Madrid.