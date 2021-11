La degradación moral de la sociedad española

La mayoría de políticos, educadores y medios educan a los jóvenes para creer que viven en tiempos de paz.

Esta premisa es falsa, pues estamos en una guerra total no declarada contra los principios básicos y los cimientos de este sistema.

El sistema comunista global intenta controlar occidente, y lo lleva haciendodesde hace varias décadas sin que nos demos cuenta siquiera de ello peseaser cada día más evidente.

A menos que despertemos el desastre es inminente y no existirá ningún sitio al que escapar pues todo el mundo se encuentra por igual ante el mismo peligro.

La religión católica ha guiado la vida durante muchas generaciones de españoles, y permitió sobrevivir a España a lo largo de su historia pese a tener no pocos enemigos.

España, incluso en los momentos más obscuros de su historia, siempre tuvo hombres y mujeres que pasaron a la acción y a la historia y serán recordados por haber surgido como líderes y guías en momentos de extrema gravedad.

Por el contrario, el adoctrinamiento político, y el marxismo como máxima expresión, sólo busca esclavos. Busca como prioridad eliminar a la familia comoente individual, para convertir al individuo en parte de un rebaño obediente a consignas , normas , castigos y recompensas o refuerzo positivo.

Es a través de entretenimientos fatuos y emocionales donde desvía la mente racional para ocuparla en ansiedades y síndromes de abstinencia propias de los más básicos impulsos de los animales, como comer, reír, el sexo (el pan y circo romano).

Cuando la química interna no es suficiente a pesar de estar siempre a mano, se encargan de regar con drogas artificiales y tecnologías como el enorme consumo de estos últimos años en España y que las consecuencias están por analizar.

Sin la menor duda lo peor que podía pasar a la sociedad española, está pasando. En una sola generación hemos perdido completamente nuestra identidad y el orgullo de ser un país y de ser españoles.

El feminismo ha sido objeto de manipulación, y en él han visto los enemigos de España la herramienta para intentar destruir desde dentro a nuestra sociedad, pues en todas las anteriores ocasiones fracasaron en sus objetivos, pero ahora se encuentran cerca de por fin conseguirlo. Me refiero a la degradación de los hombres y de las mujeres, ya que se está privando a nuestros jóvenes deser educados en Valores, frente a lo que los comunistas y socialistas llaman liberación, que no es otra cosa que privar al individuo de tener una familia con el sexo opuesto.

Se les priva de poder criar a sus hijos fuera del adoctrimaniento y libres de las consignas marxistas, que lejos de liberar a mujeres y hombres, los convierten a ambos en sus esclavos, enfrentándolos, haciéndoles renegar de todo aquello que no conocen, pero que han sido previamente envenenados en el fondo de sus mentes con mensajes que atacan su propia naturaleza de ser madres y padres, y de orientar su vida a buscar, crecer y mantener unida su propia familia.

Como el marxismo no fue capaz en el pasado de romper la barrera de la familia y de entrar dentro de ella para corromperla, ha mutado a la estrategia de evitar enlas nuevas generaciones su formación, es lo que se llama marxismo cultural, y ya lo anunciaba Yuri Beznemov, disidente del KGB, que explicó qué era y es la subversión ideológica, las estrategias y las fases para hundir un país. Se ven paralelismos en este cambio de paradigma de la sociedad española (de la desmoralizacion a la desestabilizacion).

Este proceso es legal, abierto e indisimulado, y todos lo podemos ver con nuestros ojos a diario. Es un proceso lento, con medidas activas denominadas subversión ideológica o guerra psicológica. Su objetivo es cambiar la percepción de la realidad de cada persona hasta tal punto que por mucha que sea la información nadie sea capaz de llegar a conclusiones sensatas para defenderse a sí mismo, a su familia, su comunidad y su país.

La subversión ideológica empleada a diario en España por el marxismo desde hace décadas, pero intensificada en los últimos decenios, es un gran proceso de lavado de cerebro, mucho más fácil en nuestros jóvenes, progresa muy lentamente y se divide básicamente en cuatro etapas:

La primera etapa es la desmoralización, y como en su día dijo Beznemoz, este proceso de debilitamiento de una nación lleva aproximadamente unos veinteaños. Este tiempo es debido a que es el mínimo necesario para educar a una generación de estudiantes expuestos a la ideología marxista. En España llevamos pues ya dos generaciones que han sido bombardeadas con esta ideología sin ser contrarrestada por los valores basicos del hombre y de la mujer, así como del patriotismo.

El resultado a la vista está si echamos un vistazo a los valores de una importante mayoria de jóvenes españoles, y en este caso sin distinción entre hombres y mujeres.

La primera generación objeto de la subversión ideológica comienza a ocupar puestos de poder en el Gobierno, en la Administración, en los medios decomunicación, en el sistema educativo, en los negocios., y como decía Bezmenov, están programados para reaccionar a determinados estímulos mediante un determinado patrón, que hace que su percepción básica y su lógica de comportamiento completen un proceso de desmorlización irreversible.

Harían falta otros 20 años para educar a una nueva generación de personas conmentalidad patriótica y con sentido común y sobre todo con Valores morales.

De ahí que la exposición a información cierta como la de alertadigital.com seaprácticamente irrelevante a día de hoy ya que las personas individualmente no reaccionan aunque les pongan la verdad delante de sus caras y son incapaces de valorar los hechos.

También por eso medios como este son “enemigos” del Estado Marxista, que los ve como una amenaza a sus intereses y objetivos finales.

La vuelta a la normalidad debería ser la vuelta a la verdad y al patriotismo. La vuelta a la familia y a los hijos. La vuelta a los valores con mayúsculas. Pero eso no es lo que tienen preparado para una gran parte de la población, sino todo lo contrario.

La segunda etepa es la desestabiliación, y comenzaré por un lógico problema de tiempo y espacio en este medio, a ser breve y resumir los conceptos.

En esta etapa lo que cuenta es la ecomomía, la defensa y la política exterior, y esta etapa tan solo dura ya 5 años. De repente como ahora, inmersos en esta crisis energética, vemos cómo las ideas marxistas son contrarias al sentido común y al interés de la nación, incluso si vienen, por supuesto, de la Unión Europea, contaminada por todo lo que estoy exponiendo.

La tercera etapa es la que veremos a continuación en muy poco tiempo y es la crisis. Llevar a un país al borde de una crisis puede costar muy pocos meses en cuestión de tiempo.

Y por último la cuarta etapa que es la post-crisis. Esto es lo que la agenda marxista 2030 llama “nueva normalidad”(expresión social comunista o marxista) o nueva normalización, con cambios en las estructuras de poder y económicas, acualmente promovidas en Europa por Soros y por el NWO en España por el mal llamado feminismo del Ministerio de Igualdad, que no es otra cosa que Globalismo en vena y Plan Kalergi en estado puro para destruir a las familias y a continuación, una vez desprovista de sus defensas naturales, a la religión cristiana, ya que conforman ambas el núcleo de la sociedad.

Por supuesto no lo consegurirán, y no podrán porque surgiremos muchos que nos opondremos sin temer a nada ni a nadie, ni a las consecuencias de desafiar su poder y su maldad.

El bien y la verdad por encima de todo triunfarán, y España y la familia, pero también el Cristianismo resurgirán una vez más, cual ave fénix de sus cenizas, por encima del oscuro averno del marxismo cultural.

La sociedad de la igualdad significa en realidad marxismo y más marxismo. Cuando muchos despierten y abran por fin los ojos, no les va a quedar nada (no tendrás nada y serás feliz) por lo que luchar; habrán perdido el tiempo y sus

vidas por sus bellos y nobles ideales de igualdad, que no significan nada en la potencia que dominará el mundo y que no es otra que China.

Hay que empezar a disfrutar del placer de la paz conseguida tras una ardua lucha, porque la paz llegará, sin ninguna duda, tras una trabajada y ardua victoria. Hay que empezar a disfrutar del placer ser íntegros. Y algo muy controvertido y que está en la libertad de cada individuo, mujer o hombre, hay que empezar a disfrutar en el placer de ser uno mismo y pelear por nuestra libertad y pelear por nuestras familias e ideales de justicia social.

La ciencia sugiere un patrón, pero Dios no sigue ninguno. Cada cual es libre de creer en Dios, pero quienes sí creemos sabemos y estamos seguros de que antes o después surgirá un líder al que seguirán millones de españoles, y que una vez más vencerá a todos y cada uno de los enemigos de España.

*Presidente de Valores Asturias.

Comparte este artículo