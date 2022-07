La delegada del Gobierno Mercedes González ejerce ya de rival de Almeida en Madrid: ‘Súbdito de Ayuso’

La delegada del Gobierno en Madrid y secretaria general del PSOE de la capital, Mercedes González, ya ejerce como candidata más que oficiosa para enfrentarse a José Luis Martínez-Almeida por la alcaldía de la ciudad.

Y lo hace con el respaldo de la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, quien, este domingo, ha dado por hecho que González liderará la formación a nivel municipal.

Pero González todavía no es la candidata oficial. Aún no ha sido elegida para encabezar las papeletas. No obstante, la convención de los socialistas madrileños de este fin de semana la ha perfilado, aún más, como alcaldable. Y los comicios no están tan lejos: mayo de 2023. En diez meses.

Durante su intervención en la clausura del cónclave, González ha arremetido contra las políticas municipales del PP desde varios flancos. Ha acusado al primer edil de estar «callado» frente a la inflación. Y de ser un «buen súbdito» de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

«¿Dónde está el alcalde cuando se necesitan unos nuevos acuerdos como los Pactos de la Villa? Está pidiendo perdón a Ayuso para que le deje ser candidato. (…) No esperéis respuestas, porque es absolutamente inútil», ha reprochado.

Arropada por el secretario general de los socialistas en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, y por la vicesecretaria general del PSOE y diputada, Adriana Lastra, Mercedes González insistido en comparar la inacción de la que acusa a Almeida con la estrategia del Gobierno de España contra la inflación, que ha subido al 10,2% en junio.

Según ha asegurado, el Ejecutivo central «no ha dejado de tomar medidas desde el primer momento, con toda la convicción de las ideas del PSOE, para proteger a las clases medias y trabajadoras». «Si no, no estaría en el 10,2 por ciento, sino en el 15», ha apostillado.

A la convención de los socialistas madrileños también han acudido las ministras de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en lo que se ha interpretado como una evidente muestra de apoyo a este perfil desde Ferraz.

Competir con Almeida

Tal y como informó EL ESPAÑOL, Mercedes González aún no es la candidata oficial para competir por el Ayuntamiento de Madrid. Pero su intervención de este domingo ha revestido un marcado carácter electoralista, muy enfocado en las municipales del próximo mayo, tras haber ultimado este fin de semana la hoja de ruta socialista de cara a los comicios.

«Nuestro primer proyecto es combatir la desigualdad», ha avanzado la delegada del Gobierno. Y ha acusado al PP de tratarla «como un fenómeno meteorológico, como si no tuviera que ver con años de sus políticas».

También ha prometido una «nueva fiscalidad», «más y mejores empleos» y reducir las diferencias de renta a la mitad en el año 2030. Según ha prometido, el PSOE, si llega al Ayuntamiento, aumentará el parque de vivienda pública en alquiler, con la intención de alcanzar el 20%. Y elaborará un plan por la sostenibilidad ecológica y otro contra «las más de 24.000 infraviviendas» de la capital.

«Madrid es la ciudad a la que viene la gente cargada de esperanza buscando cumplir los sueños que desea. (…) Estoy tan orgullosa de mi ciudad como del PSOE de la Cuidad de Madrid», ha insistido González. «Vamos a por el Madrid que queremos: somos la izquierda responsable y segura», ha añadido.

Lastra la ve como «líder»

Este domingo, Adriana Lasta, vicesecretaria general del PSOE, era quien estaba llamada a clausurar con su discurso la convención madrileña. Pero la también diputada ha insistido en que fuese Mercedes González la que volviese a subir al escenario y pusiera el broche final al acto.

Al dar paso, de nuevo, a González, Lastra ha señalado que ésta y Lobato serán «dos extraordinarios líderes» del PSOE «en esta ciudad y en la Comunidad».

Por contra, Mar Espinar, portavoz municipal del PSOE y cuyo nombre también figuraba en las quinielas para combatir por la alcaldía, advertía este sábado de la «sangría» de votos que ha sufrido el partido en la capital. Y señaló, durante su intervención en la convención, que la situación que vive es crítica.

Por su parte, Lobato, ha enmendado este discurso. No lo ha hecho explícitamente, pero sí ha señalado que el PSOE de Madrid «no está ni para nostalgias ni para derrotismos».

