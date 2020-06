La derecha, ni está ni se la espera: España, hacia un régimen comunista con la complicidad de Casado y Abascal, dos perros que ni ladran ni muerden

¿Imagina el lector la suerte que correría el miembro de Vox que hubiese salido estos días a defender la memoria de Billy el niño con la misma determinación que la izquierda defiende al genocida Santiago Carrillo? Pues la misma suerte que ha corrido la concejala de Galapagar Cristina Gómez Carvajal, a la que Vox ha abierto un expediente de expulsión por insinuar que al ministro del Interior «le ponen jovencitos», mientras la izquierda socio-comunista jalea a Dolores Delgado, que afirmó con monumental desparpajo ante el comisario Villarejo: «Marlaska es maricón».

AR.- Si alguno concibió una mínima esperanza de que la derecha al fin reaccionaría como lo hacen los pueblos que se oponen al suicidio, desengáñase. Aquel tibio despertar al ritmo de las cacerolas apenas fue un espejismo prontamente liquidado por los propios partidos de la derecha a las órdenes del sistema. Los causantes de la peor tragedia sanitaria y económica que podíamos haber imaginado serán exonerados, con toda probabilidad, de cualquier culpa. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, nos ha marcado el camino de la derrota y la resignación. El Gobierno de Sánchez no da puntada sin hilo. El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, apenas una semana después de dejar el cargo de ministra, debería haber sido para la derecha una señal indiciaria de la bolivarización de los órganos jurisdiccionales y de la quiebra del estado de derecho. Con una derecha política fatua e inútil, confinada dentro de los límites de lo democráticamente aceptable, resignada a los dogmas de la nueva religión del rebaño, la izquierda tiene vía libre para implementar el cambio de régimen.

La intensiva campaña de descrédito de la Monarquía puesta en marcha persigue la remoción de la Jefatura del Estado y con ella la de todas las instituciones que deben garantizar el sometimiento de los españoles al imperio de la ley. La izquierda ha encontrado en Vox el aliado perfecto para este cambio progresivo de fase. Las excentricidades de muchos de sus miembros y la partición de la derecha política en dos bandos fratricidas e irreconciliables, ha desactivado cualquier tentativa eficaz de plantar cara a la absorción por parte del Gobierno de todos los resortes del Estado. Tras la el archivo de la causa del 8-M, el silencio lanar de los líderes conservadores de uno y otro chiringuito. Nos han traicionado y vendido a cambio de conservar ellos sus privilegios y prerrogativas económicas.

Pero no centremos la culpa exclusivamente en la derecha política para explicar las razones de una población sin resortes defensivos frente al totalitarismo comunista. Hay un amplio sector de la derecha social española que esquiva la defensa de sus posiciones morales y humanísticas por un enfermizo y obsesivo sentimiento de culpa frente a la izquierda. El partido que mayoritariamente representa a ese sector, el PP, se define como una formación “de centro”. La derecha no se identifica con la asunción del término porque en la cultura política española tiene un punto de ilegitimidad moral. Ser de derechas no está bien visto en España. Y esto es así, entre otras razones, porque desde hace muchos años, la izquierda nos restriega una superioridad moral que pocos líderes derechistas se atreven a refutar con la contundencia que lo hace AD. La supuesta derecha ha renunciado a cualquier pretensión de entablar batalla ideológica a los defensores del marxismo cultural. Esto ha permitido a la izquierda, en cualquiera de sus siniestras ramificaciones, el control de la cultura y la educación oficiales, así como de la mayor parte de los medios de comunicación. Esta rendición ideológica no es tampoco ajena a Vox, que prefirió exhibir un patrioterismo escopetero y escobariano antes que formular un ideario con las grandes contradicciones, incoherencias, falsedades y mentiras sobre las que se asienta la ideología izquierdista, más allá de los tópicos y chascarrillos mitineros.

Gracias a los complejos incurables y al desistimiento ideológico de la derecha política y social, el Gobierno socialcomunista nos está pasando por encima y dejará a España en pocos años convertida en el mismo solar que es hoy Venezuela. Por desgracia solo nos tenemos a nosotros mismos. Esta vez no tenemos un Caudillo ni a ningún ejército de fuera que pueda salvarnos. Lo que tenemos es una derecha que ni ladra ni muerde y que es solo la metáfora del tocador de la señorita Pepis en ridícula versión liberal. Sus dos principales líderes se llaman Pablo Casado y Santiago Abascal, lo que sería más motivo de risa que de angustia en otras circunstancias menos trágicas que las actuales.