Luis Herrero.- El socialismo es una opción política con identidad propia. El comunismo, también. Por separado son comunidades ideológicas básicamente homogéneas. En comandita diluyen sus diferencias en un recipiente común. El progresismo defiende un modelo social parecido. Cuando se juntan, socialistas y comunistas dicen lo mismo. O casi lo mismo. La locución «progresismo» no tiene antónimo político. ¿Conservadurismo? Hay muchos votantes no progresistas que no se reconocen como tales. ¿Liberalismo? Tampoco sirve como denominador común.

El PP, durante sus años de esplendor, hizo una síntesis de esos dos términos y acuñó la voz «liberal-conservador» para definirse a sí mismo. Era un rótulo tramposo porque, en el fondo, ocultaba la filiación democristiana de la mayoría de sus dirigentes. Los homólogos europeos del PP eran los partidos democristianos. Y así sigue siendo. El PP europeo es un club mayoritariamente democristiano. La convivencia de liberales, conservadores y democristianos nunca ha sido en España una tarea fácil. Ricardo de La Cierva hablaba, con razón, de la derecha sin remedio. El único elemento de verdadera cohesión entre las tres familias ideológicas de la derecha era el enemigo común.

A diferencia del progresismo, el conglomerado antónimo no tiene un proyecto alternativo homogéneo. Sus señas de identidad son tan dispares que ni siquiera son agrupables bajo una misma denominación ideológica. Al PP, que era la síntesis de conveniencia –heredera de UCD, que era otra síntesis de conveniencia incluso de más amplio espectro–, le ha sucedido lo que damos en llamar «bloque de la derecha». La génesis es interesante.

El PP empezó a perder el monopolio del mercado electoral no progresista cuando una facción de la izquierda socialdemócrata y otra de la derecha indefensa se juntaron en Cataluña para llenar el vacío constitucionalista que habían dejado libre el PSC de los tripartitos y el PP de las acciones invisibles. Luego, la deriva de la política territorial de Zapatero –que convirtió la Nación en un concepto discutido y discutible– y la inacción de Rajoy cuando accedió al Gobierno, hizo posible que las dos corrientes que habían confluido en Cataluña volvieran a confluir en el resto de España. Ciudadanos emergió como consecuencia del voto de castigo de socialistas y populares a sus respectivas marcas.

La posterior eclosión de Vox, como resultado del deterioro del PP –carcomido por la corrupción y la falta de iniciativa de su líder– hizo posible que muchos de los que votaban a Rivera con el único objetivo de castigar a Rajoy se sintieran más cómodos votando a Abascal. Conclusión: Cs se quedó sin clientela. Los más conservadores se fueron a Vox y los más socialdemócratas, en vista de la inutilidad de su apuesta, a la abstención. Así es como llegamos al panorama de la derecha actual.

Cs se ha quedado sin apoyos, y por lo tanto sin papel. Ahora mismo es irrelevante. Su lucha es por la supervivencia. Pero el PP no saca demasiado beneficio de esa circunstancia. Cs ha mandado más votos a Vox y a la abstención que a las urnas de Génova. Casado aún no ha rehabilitado el deterioro de sus siglas. La marca PP sigue siendo veneno para una parte importante de la taquilla. Vox, por su parte, con el impulso coyuntural del desastre colindante, aspira a dar el sorpasso y a convertirse en el gran beneficiario de los errores de sus vecinos en el arco parlamentario. No parece que, de momento, le preocupe nada más.

Un moribundo, un apestado y un oportunista buscan un frente común para pararle los pies al felón que ha puesto la idea de España en almoneda. ¿Lo conseguirán? Pincho de tortilla a que no. Mientras combatan entre sí no encontrarán ninguna razón para cabalgar juntos. Si ya ni siquiera les une el enemigo común, la cohesión entre ellos es imposible.