La dictadura cubana reprime sin piedad a niño activista que marchó el 15N

Por Gabriela Moreno.- Para el régimen cubano cualquiera que contraríe al comunismo en la isla es un enemigo. No importa si es un niño. Por ello, el tuitero Reniel Rodríguez, identificado como @LunaticoDebates, de sólo 15 años, está en manos del castrismo. Su vestimenta blanca y la convocatoria a los vecinos de Cárdenas, en Matanzas, a participar en la pacífica Marcha por el Cambio organizada por la plataforma Archipiélago el 15N lo convirtieron en blanco de la represión.

En una patrulla de las fuerzas de seguridad del régimen comunista lo trasladaron a la Escuela de Formación Integral (una «escuela de conducta») dirigida por el Ministerio del Interior, donde su cabeza fue rapada y solo tiene acceso a una llamada.

Rodríguez recibió amenazas antes de ser detenido por difundir un video. Desde su cuenta de Twitter divulgó el asedio del castrismo en su contra por el clip en el que invitaba a la población de Cárdenas a protestar en Sáez y Minerva.

«Recibí una llamada de un número desconocido. Respondí con miedo porque me imaginé lo que era, una persona que yo conozco del Partido Comunista Cubano era la que me llamaba. Me dijo que borrara el video, volviera a mi casa y calmara a la gente o vería las consecuencias. Estoy en mi casa, pero mi madre recibió una llamada donde nos hablaron de policías y demás, ella se encuentra con presión alta y llorando, yo estoy muerto en miedo y asustado. Aun así, perdimos una batalla, pero no la guerra #15NCuba».

Con eso concluyó, se disculpó por los errores ortográficos y pasó a formar parte de la ola de detenciones arbitrarias del 15N.

Una brutalidad con cómplices

El activista de derechos humanos, Agustín Antonetti, escribió que la privación de libertad de Reniel Rodriguez es “una brutalidad” con la que se evidencia que el régimen de Miguel Díaz-Canel sigue “pasando los límites”.

Antonetti emplazó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Cuba a actuar en defensa del joven, pero recordó que la instancia es “cómplices de la dictadura avalando sus estadísticas, haciendo oídos sordos cuando secuestran a menores”.

El activista Mag Jorge Castro, citado en el Diario Cubano, considera que «Reniel, con sus 15 años, cargó con la dignidad del pueblo a cuestas» porque “salió a la calle por todos, lo hizo sin miedo, con la ingenuidad de quien no conoce el enemigo al que se enfrenta. ¡Hoy está detenido, como Pepe (José Martí) a los 16 años!».

Ahora, “la principal ayuda y apoyo que puede tener Reniel en estos momentos es hacer el #FreeLunatico tendencia. Luego estaremos dando nuevas iniciativas para ejercer presión y demostrar que ni él, ni ningún cubano está solo. La libertad no es una persona, somos todos», escribió la Alianza Juvenil Libertaria en la misma red social.

