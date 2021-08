La elegancia de José Miguel Gutiérrez, secretario general de Vox Málaga

Hay que reconocer que nuestras vidas serían más aburridas sin ellos; por eso es inevitable que suscitemos hacia ellos un sentimiento de ternura. Debemos reconocer que este medio le debe mucho a la Gestora de Vox Málaga. Nos llevan proporcionando una crónica diaria entre surreal y chusca desde casi el primer día. ¡No se cansan de proporcionarnos noticias! En el PP de Málaga ya no saben a qué santo apelar para que el esperpento continúe al menos hasta las municipales de 2023. Tienen en Antonio Sevilla la misma fe que las casaderas antiguas en San Antonio de Padua.

No juzgamos hoy la bondad o la maldad de los dinamitadores oficiales de Vox en Málaga. Ni siquiera el acierto o no de Alberto González de mantener en la nevera las grabaciones contra Sonia Crespo de las que dispone. Lo que hoy estimamos intolerablemente ofensivo para la dignidad de Vox Málaga es la imagen de su secretario provincial, José Miguel Gutiérrez, posando de esta guisa. ¿Se puede llevar peor una chaqueta? Hay quien dice que los mandantes de Vox Málaga necesitan un asesor de imagen como el comer. Nosotros decimos que lo que necesitan es un espejo frente a ellos. Detrás de este exponente del carpetovetonismo ibérico, Noelia González gastando en pleno agosto botas de invierno. ¿De dónde sacará Ortega Smith a esta gente?

Tal parece que la buena estética en los dirigentes de Vox Málaga se esfumó como el humo del cigarrillo. Hace unos días vimos al alcaldable Antonio Alcázar con su pelado de cenicero, tan campante y tan ufano, acaso por saberse fracasado de antemano. Lo de ser concejal en Málaga capital le queda más lejos que a ‘Barbie’ el instinto maternal.

Si José Miguel Gutiérrez se sabe dar el lujo de que la chaqueta le quede como a un Cristo dos pistolas, no quede de nuestra parte dejar de agradecerle estos toques tan estrafalarios en su breve vida política. Lo del manotazo a la ex jefe de prensa para salir en la foto, nos parecía insuperable. Pero no. Lo de la chaqueta con dos tallas menos nos ha conmovido. Si en un futuro se la cambia, que será lo más probable, le aconsejamos que atine más y adopte el estilo oversize para al menos ocultar su patética silueta (política, naturalmente).