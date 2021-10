La Eurocámara acudirá al TJUE para dejar sin fondos a Hungría y Polonia por no someterse al rodillo globalista

El Parlamento europeo acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para denunciar la supuesta inacción de la Comisión Europea al no activar la condicionalidad que permitiría congelar el desembolso de fondos europeos a Hungría y Polonia por no someterse al rodillo globalista y defender la soberanía de sus naciones.

Así lo ha confirmado el presidente de la Eurocámara, el socialista David Sassoli, que ha encargado a los servicios legales de la institución que preparen el caso, siguiendo la recomendación que la semana pasada adoptó en este sentido la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento europeo.

EU states that violate the rule of law should not receive EU funds. We have a mechanism for this but the @EU_Commission is failing to use it.

I have therefore asked our services to prepare a lawsuit against the Commission to ensure rules are enforced. https://t.co/7Z6RP7s8Ns

— David Sassoli (@EP_President) October 20, 2021